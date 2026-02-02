FUKAR NA LISTÍ LBL 4 BATTERY

AKU fukar na listí LBL 4 Battery včetně dvoustupňové regulace výkonu dosahuje rychlosti vzduchu max. 250 km/h a přitom padne ergonomicky do ruky.

Odhadovaný plošný výkon:

AKU fukar na listí LBL 4 o bateriové platformě 36 V nabízí dvoustupňovou regulaci výkonu, přičemž dosahuje maximální rychlosti vzduchu 250 km/h. Zahradní vysavač má odnímatelnou plochou hubici s integrovanou ostrou hranou, takže lze kontrolovaně a cíleně přemisťovat i vlhké a zašlapané listí. Zařízení padne při použití ergonomicky do ruky a je dokonale vyvážené – vhodné i pro delší práci na zahradě. Baterie není součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Trubka fukaru
  • Účinné odstraňování listí a volných nečistot kolem domu a v zahradě.
Odnímatelná plochá hubice
  • Pro přesné a bodové čištění. Listí lze například foukat na jednu hromadu.
2stupňová regulace výkonu
  • Maximální síla nebo max. doba chodu: Výkon lze upravit podle individuálních potřeb.
Integrovaná ostrá hrana
  • Mokré listí a přilepené nečistoty odstraníte ostrou hranou.
Ergonomický design
  • Dokonale vyvážený pro práci bez únavy.
Bajonetový uzávěr
  • Pro nenáročnou úschovu můžete trubku fukaru jednoduše odejmout.
Bateriová platforma 36 V Kärcher Battery Power
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 36 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Rychlost vzduchu (km/h) max. 250
Průtok vzduchu (m³/h) 330
Regulace rychlosti ano
Rychlostní stupně 2
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Výkon na jedno nabití baterie (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 975 x 170 x 305

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Trubka fukaru
  • Plochá hubice včetně ostré hrany
Fukar na listí LBL 4 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Odstraňování listí kolem domu
  • Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
  • Cesty kolem domu
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LBL 4 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

BATERIOVÝ FUKAR NA LISTÍ – 3D MODEL
