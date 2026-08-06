T 10/1 Bp

Robustní, výkonný, ergonomický: bateriový vysavač na suché vysávání T 10/1 Bp je vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾.

Hotelové a gastro služby, stejně jako maloochodní prodejci, úklidový pracovníci či domácnosti velmi těží z vynikajícího sacího výkonu a tichého provozního hluku pouhých 57 dB(A) našeho bateriového vysavače na suché vysávání T 10/1 Bp. Vysavač je vyroben udržitelným způsobem ze 45 procent recyklovaného materiálu (všechny plastové díly kromě příslušenství) a zaujme vynikající kvalitou čištění, robustností a prvotřídním poměrem ceny a výkonu. Díky výkonným 36 V bateriím Kärcher Battery Power+ dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. T 10/1 Bp je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný s kapacitou 10 litrů. Skládací rukojeť umožňuje ergonomickou přepravu blízko u těla. Díky integrovanému úložnému prostoru pro příslušenství lze dodávanou štěrbinovou hubici vždy uložit na hlavě stroje T 10/1 Bp, tedy na dosah ruky. Volitelně lze zakoupit vysoce účinný filtr HEPA 14. Při objednávání mějte na paměti, že pro tuto verzi stroje je nutné baterii a kompatibilní rychlonabíječku objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
T 10/1 Bp: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
T 10/1 Bp: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
T 10/1 Bp: Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
Nízká hmotnost
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
Trvalý filtrační koš
Integrované uložení příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 10
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Hladina hluku (dB(A)) 57
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 500
Podtlak (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 150 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 440 x 250 x 355

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Množství sacích trubek: 2 Kusy
  • Délka sacích trubek: 505 mm
  • Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp
T 10/1 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
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Náhradní díly T 10/1 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.