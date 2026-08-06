T 10/1 Bp
Robustní, výkonný, ergonomický: bateriový vysavač na suché vysávání T 10/1 Bp je vyroben udržitelným způsobem ze 45% recyklovaného materiálu¹⁾.
Hotelové a gastro služby, stejně jako maloochodní prodejci, úklidový pracovníci či domácnosti velmi těží z vynikajícího sacího výkonu a tichého provozního hluku pouhých 57 dB(A) našeho bateriového vysavače na suché vysávání T 10/1 Bp. Vysavač je vyroben udržitelným způsobem ze 45 procent recyklovaného materiálu (všechny plastové díly kromě příslušenství) a zaujme vynikající kvalitou čištění, robustností a prvotřídním poměrem ceny a výkonu. Díky výkonným 36 V bateriím Kärcher Battery Power+ dosahuje vysavač vynikajících výsledků čištění. T 10/1 Bp je kompaktní, odolný proti převrácení a snadno ovladatelný s kapacitou 10 litrů. Skládací rukojeť umožňuje ergonomickou přepravu blízko u těla. Díky integrovanému úložnému prostoru pro příslušenství lze dodávanou štěrbinovou hubici vždy uložit na hlavě stroje T 10/1 Bp, tedy na dosah ruky. Volitelně lze zakoupit vysoce účinný filtr HEPA 14. Při objednávání mějte na paměti, že pro tuto verzi stroje je nutné baterii a kompatibilní rychlonabíječku objednat samostatně.
Charakteristické znaky a výhody
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Režim eco!efficiency
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
Nízká hmotnost
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Volitelně lze objednat vysoce účinný filtr HEPA 14
Trvalý filtrační koš
Integrované uložení příslušenství
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Objem nádrže (l)
|10
|Materiál nádrže
|Plast s recyklovaným materiálem
|Hladina hluku (dB(A))
|57
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|500
|Podtlak (mbar/kPa)
|223 / 22
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|cca 150 (7,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|440 x 250 x 355
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Délka sací hadice: 2 m
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 505 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
- Přepínatelná podlahová hubice
- Štěrbinová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Režim eco!efficiency
- Skládací ergonomická rukojeť
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Tvrdé podlahy
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly T 10/1 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.