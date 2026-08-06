T 15/1 Bp Adv

Robustní a ergonomický bateriový vysavač na suché vysávání T 15/1 Bp Adv zaujme udržitelností, vynikajícím sacím výkonem a možným příslušenstvím. Vyroben ze 45 % z recyklovaného materiálu¹⁾.

Náš kompaktní bateriový vysavač na suché nečistoty T 15/1 Bp Adv s objemem sběrné nádoby 15 litrů se vyznačuje svou odolností, rozsáhlou nabídkou příslušenství a prvotřídním poměrem cena/výkon. Jeho odolnost a robustnost jsou patrné také na podvozku, krytu, nárazníku a velkých kolech. Vysavač zaujme výkonnými bateriemi Kärcher Battery Power+ (36 V), které umožňují dosáhnout vynikajících výsledků při úklidu. S hlučností pouhých 57 dB(A) je tak tichý, že jej lze kdykoli používat i v prostorech citlivých na hluk. Jelikož se skládá z 45 procent z recyklovaného materiálu¹⁾, šetří se zdroje již od samého začátku. Model T 15/1 Bp Adv má rukojeť se sklopnou funkcí pro ergonomickou přepravu, je obratný a nemůže se převrátit. Součástí dodávky je štěrbinová hubice a hubice na čalounění, které lze vždy uložit na dosah na vysavači. Součástí dodávky je také rozsáhlá řada příslušenství: sací hadice, antistatické koleno, lehká, výškově nastavitelná teleskopická sací trubice (hliník), přepínatelná podlahová hubice a hubice na parkety. Upozorňujeme, že baterii a odpovídající rychlonabíječku je nutné objednat samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
T 15/1 Bp Adv: Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
Udržitelný a robustní: vyrobeno z 45% recyklovaného materiálu
T 15/1 Bp Adv: Režim eco!efficiency
Režim eco!efficiency
T 15/1 Bp Adv: Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Ergonomický, kompaktní a uživatelsky příjemný design
Nízká provozní hlučnost pouhých 57 dB(A)
Nízká hmotnost
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
Uživatelsky přívětivý koncept ovládání
Široká nabídka příslušenství
Trvalý filtrační koš
Integrované uložení příslušenství
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Objem nádrže (l) 15
Materiál nádrže Plast s recyklovaným materiálem
Hladina hluku (dB(A)) 57
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 500
Podtlak (mbar/kPa) 223 / 22
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) cca 150 (7,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (/min) Režim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Režim napájení: / max. 31 (7,5 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájení: / max. 22 (6,0 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 7,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 255 x 405

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorem průtoku vzduchu
  • Teleskopická sací trubka: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sací trubice, materiál: Hliník
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Hubice na parkety
  • Hubice na čalounění (na suché vysávání)
  • Štěrbinová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Režim eco!efficiency
  • Skládací ergonomická rukojeť
  • Integrované uložení příslušenství
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv
T 15/1 Bp Adv

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
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Náhradní díly T 15/1 Bp Adv

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.