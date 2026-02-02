Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus

Aku profesionální vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack oceníte při práci v terénu i na stavbách. Potěší pracovním tlakem 11 MPa. Součástí dodávky jsou 2 ks 36V baterie a rychlonabíječka.

Mobilní aku vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack se osvědčí na místech bez elektrické přípojky. Pomůže vám s čištěním techniky na polích a městských pozemcích. Zvládá přitom provoz ve vertikální i horizontální poloze, takže se lehce přizpůsobí každé situaci. Stroj pohání dvojice výkonných 36V Li-Ion baterií, které naleznete v balení. Jejich životnost pak snadno prodloužíte přepnutím zařízení do úsporného režimu eco!efficiency, který se hodí pro čištění jemné špíny. Kvalitní čerpadlo s mosaznou hlavou válce natlakuje vodu až na 11 MPa, takže spolehlivě umyjete každou nečistotu. Životnost zařízení prodlužuje jemný vodní filtr a automatická přetlaková pojistka. Vysokotlaká pistole EASY!Force se pohodlně ovládá, proto se při práci příliš neunavíte. Díky rychlospojkám EASY!Lock k ní připevníte zvolenou trysku během okamžiku.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: 36V bateriová platforma
36V bateriová platforma
Vysoký čisticí výkon a dlouhá doba provozu. Kompatibilní baterie pro více tříd zařízení. Časově úsporná rychlonabíječka.
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency
Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency
Šetří energii a prodlužuje dobu chodu baterie. Snížený čisticí výkon pro méně intenzivní nečistoty.
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus: Kvalita
Kvalita
Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost. Kvalitní mosazná válcová hlava. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Mobilita
  • Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu.
  • Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
  • Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
Maximální možná flexibilita.
  • Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu.
  • Kratší doby přípravy, protože odpadá vedení elektrických kabelů.
  • Za pomoci sací hadice pro externí zdroje vody je možná i zcela nezávislá práce.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Průtok (l/h) 320 - 400
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. tlak (bar/MPa) 150 / 15
Příkon (kW) 1,6
Přívod vody 3/4″
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 7,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 2
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) 30 (7,5 Ah)
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Délka kabelu nabíječky baterií (m) 1,2
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 26,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 31,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 370 x 930

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Baterie: 36 V / 7,5 Ah baterie (2 ks) + rychlonabíječka
  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska
  • Sací hadice na vodu

Vybavení

  • Nabíječka baterií: 36 V baterie + rychlá nabíječka (2 ks)
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus

Videa

Oblasti použití
  • Pro nezávislé mobilní vysokotlaké čištění, např. pro správce budov, při úpravě krajiny nebo v komunální oblasti.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HD 4/11 C Bp Pack Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.