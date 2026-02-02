Vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
Aku profesionální vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack oceníte při práci v terénu i na stavbách. Potěší pracovním tlakem 11 MPa. Součástí dodávky jsou 2 ks 36V baterie a rychlonabíječka.
Mobilní aku vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack se osvědčí na místech bez elektrické přípojky. Pomůže vám s čištěním techniky na polích a městských pozemcích. Zvládá přitom provoz ve vertikální i horizontální poloze, takže se lehce přizpůsobí každé situaci. Stroj pohání dvojice výkonných 36V Li-Ion baterií, které naleznete v balení. Jejich životnost pak snadno prodloužíte přepnutím zařízení do úsporného režimu eco!efficiency, který se hodí pro čištění jemné špíny. Kvalitní čerpadlo s mosaznou hlavou válce natlakuje vodu až na 11 MPa, takže spolehlivě umyjete každou nečistotu. Životnost zařízení prodlužuje jemný vodní filtr a automatická přetlaková pojistka. Vysokotlaká pistole EASY!Force se pohodlně ovládá, proto se při práci příliš neunavíte. Díky rychlospojkám EASY!Lock k ní připevníte zvolenou trysku během okamžiku.
Charakteristické znaky a výhody
36V bateriová platformaVysoký čisticí výkon a dlouhá doba provozu. Kompatibilní baterie pro více tříd zařízení. Časově úsporná rychlonabíječka.
Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiencyŠetří energii a prodlužuje dobu chodu baterie. Snížený čisticí výkon pro méně intenzivní nečistoty.
KvalitaAutomatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost. Kvalitní mosazná válcová hlava. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Mobilita
- Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.
- Možnost vertikálního i horizontálního provozu.
Maximální možná flexibilita.
- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu.
- Kratší doby přípravy, protože odpadá vedení elektrických kabelů.
- Za pomoci sací hadice pro externí zdroje vody je možná i zcela nezávislá práce.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Průtok (l/h)
|320 - 400
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Příkon (kW)
|1,6
|Přívod vody
|3/4″
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|7,5
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|2
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Doba nabíjení baterie (min)
|58 / 81
|Nabíjecí proud (A)
|6
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Délka kabelu nabíječky baterií (m)
|1,2
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|26,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|31,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Baterie: 36 V / 7,5 Ah baterie (2 ks) + rychlonabíječka
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
- Sací hadice na vodu
Vybavení
- Nabíječka baterií: 36 V baterie + rychlá nabíječka (2 ks)
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Pro nezávislé mobilní vysokotlaké čištění, např. pro správce budov, při úpravě krajiny nebo v komunální oblasti.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly HD 4/11 C Bp Pack Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.