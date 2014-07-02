VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE BEZ OHŘEVU

Vysokotlaké čističe bez ohřevu - studená sprcha pro odolné nečistoty. Denní čištění přístrojů, vozidel nebo budov: s tlakem a vysokým průtokem odstraňují vysokotlaké čističe bez ohřevu i pevně ulpívající nečistoty. Ideální k čištění velkých ploch.

Podkategorie vysokotlakých čističů bez ohřevu:

Kärcher HD třída Expert

HD třída Expert

Robustní design, vysoce kvalitní komponenty, dlouhá životnost, spolehlivý výkon a nejjednodušší ovládání: Vysokotlaké čističe, které se soustředí na to podstatné a spojují požadavky profesionálních uživatelů s mimořádně dobrým poměrem ceny a výkonu. Díky tomu jsou ideální pro spontánní použití v obchodě, na stavbách a v dílně.

Kärcher Třída Super

Třída Super

Použití ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu a obcích požaduje nejvyšší výkon. Přístroje třídy Super se svým pracovním tlakem, průtokem a vybavením jsou na taková použití přesně zaměřena.

Kärcher Třída Střední

Třída Střední

Dobře vybavené pro dlouhá a náročná použití: vysokotlaké čističe bez obřevu Střední třídy čistí přístroje, vozidla nebo provozní prostory rychle a spolehlivě.

Kärcher Třída Kompakt

Třída Kompakt

Lehké a výkonné: univerzální čisticí přístroje třídy Kompakt vyčistí dvůr a dílnu v nejkratším čase. Přesvědčí vás tlakem, průtokem a životností.

Kärcher Třída Speciál

Třída Speciál

Vybaven pro snadnou přepravu v mimořádně náročném terénu: třída Speciál od Kärcheru odstraňuje na těžko dostupných místech odolné nečistoty.

Kärcher Spalovací motor

Spalovací motor

Pokud není k dispozici proud, zaručují vysokotlaké čističe se spalovacím motorem - volitelně též poháněné na bionaftu - maximální flexibilitu a nezávislost.

Kärcher Čističe Cage s nejvyšším tlakem bez ohřevu

Čističe Cage s nejvyšším tlakem bez ohřevu

Robustní Cage design chrání celý přístroj a umožňuje bezpečnou nakládku na jeřáb. Princip ručního vozíku pro snadnou přepravu a mnoho dalších detailů činí z těchto přístrojů jedničku pro profesionální užívání. K dostání jsou varianty s benzinovým nebo elektrickým motorem.

Kärcher Přenosné

Přenosné

S novými přenosnými VT-čističi Kärcher bez ohřevu se zredukovala hmotnost a konstrukce na minimum. Díky tomu je zacházení s přístroji pohodlné, lze je bezpečně transportovat a stanou se tak vaším ideálním mobilním společníkem pro všechny oblasti použití.

