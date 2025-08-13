Akce: Vyzkoušejte si profi čistič v praxi

Přivezeme vysokotlaký čistič až k Vám. Vyzkoušejte si ho na místě – zdarma a nezávazně.

Kärcher si pro zájemce o vysokotlaké mytí vozidel, strojů, výroben, dílen, zemědělské techniky i fasád připravil speciální akci. Pomůžeme vybrat model přesně na míru Vašemu provozu, stroj přivezeme a předvedeme - vše zdarma!

Domluvit předvedení zdarma
Akce na vysokotlaké čističe

 

Jak to funguje? 

 

  1. Vyplníte krátký formulář níže
  2. Ozve se Vám náš specialista
  3. Zjistíme Vaše potřeby a navrhneme řešení
  4. Přijedeme s čističem přímo k Vám
  5. Vyzkoušíte si ho dle potřeby
  6. V případě zájmu získáte nezávaznou cenovou nabídku
Mám zájem

 

Pro koho je akce vhodná? 

 

  • Zemědělci – mytí techniky, dezinfekce chovných a výrobních prostor, skladů
  • Stavebnictví – stavební prvky, stroje, fasády
  • Auto-moto – mytí vozidel, dílen
  • Průmysl – výrobní linky a prostory, zařízení, fasády a solární systémy
  • Komunální služby - údržba a dezinfekce prostranství, hubení plevele, čištění fasád
Mám zájem

Kontaktní formulář: 

Vyplňte kontaktní formulář. Po jeho odeslání Vás bude kontaktovat obchodní zástupce s nabídkou volných termínů dle Vaší lokality.

(Informace z tohoto formuláře slouží pro identifikaci Vašich potřeb a pomohou nám vybrat pro Vás vhodného obchodního zástupce. Děkujeme předem za jejich vyplnění.)

Prosíme o vyplnění informace, co je Vaším cílem.

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Záruka 3 roky na vybrané modely HD a HDS

TIP:

Navíc, tento rok získáte k zakoupenému vysokotlakému čističi řady Professional prodlouženou záruční dobu až na 3 roky! Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí! 

Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky

 

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