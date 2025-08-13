Akce: Vyzkoušejte si profi čistič v praxi
Přivezeme vysokotlaký čistič až k Vám. Vyzkoušejte si ho na místě – zdarma a nezávazně.
Kärcher si pro zájemce o vysokotlaké mytí vozidel, strojů, výroben, dílen, zemědělské techniky i fasád připravil speciální akci. Pomůžeme vybrat model přesně na míru Vašemu provozu, stroj přivezeme a předvedeme - vše zdarma!
Jak to funguje?
- Vyplníte krátký formulář níže
- Ozve se Vám náš specialista
- Zjistíme Vaše potřeby a navrhneme řešení
- Přijedeme s čističem přímo k Vám
- Vyzkoušíte si ho dle potřeby
- V případě zájmu získáte nezávaznou cenovou nabídku
Pro koho je akce vhodná?
- Zemědělci – mytí techniky, dezinfekce chovných a výrobních prostor, skladů
- Stavebnictví – stavební prvky, stroje, fasády
- Auto-moto – mytí vozidel, dílen
- Průmysl – výrobní linky a prostory, zařízení, fasády a solární systémy
- Komunální služby - údržba a dezinfekce prostranství, hubení plevele, čištění fasád
Kontaktní formulář:
Vyplňte kontaktní formulář. Po jeho odeslání Vás bude kontaktovat obchodní zástupce s nabídkou volných termínů dle Vaší lokality.
(Informace z tohoto formuláře slouží pro identifikaci Vašich potřeb a pomohou nám vybrat pro Vás vhodného obchodního zástupce. Děkujeme předem za jejich vyplnění.)
TIP:
Navíc, tento rok získáte k zakoupenému vysokotlakému čističi řady Professional prodlouženou záruční dobu až na 3 roky! Tento rok se pořízení studenovodního nebo teplovodního profesionálního vysokotlakého čističe vyplatí!
Podmínky nabídky prodloužené záruky 3 roky