Baterie 36V / 5,0Ah
36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.
Proč více, když jedna stačí: Baterie 36 V / 5,0 Ah od společnosti Kärcher může být použita ve všech zařízeních s bateriovou platformou 36 V Kärcher Battery Power. Tím se ušetří za nákup více baterií. Baterie je vybavena lithium-iontovými články a poskytuje dlouhodobě stejný výkon. Samovybíjení baterie a ztráta kapacity při častém částečném vybití (paměťový efekt) jsou minulostí. Inovativní technologie Real Time Technology s integrovaným LCD displejem zobrazuje na první pohled zbývající provozní dobu, stav nabití a kapacitu baterie. A díky příjemným měkkým dotykovým prvkům se baterie nesklouzne na hladkých nebo šikmých plochách.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní Real Time TechnologyIntegrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
36 V akumulátorová platforma KärcherPro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 36 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 36 V akumulátorových platformách Kärcher Battery Power +.
Výkonné lithium-iontové článkyLithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
- Prodlužuje životnost článků
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
- Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
- Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
- Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
- Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|180
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 88 x 118
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