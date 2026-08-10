Baterie 36V / 5,0Ah

36 V / 5,0Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 36 V.

Proč více, když jedna stačí: Baterie 36 V / 5,0 Ah od společnosti Kärcher může být použita ve všech zařízeních s bateriovou platformou 36 V Kärcher Battery Power. Tím se ušetří za nákup více baterií. Baterie je vybavena lithium-iontovými články a poskytuje dlouhodobě stejný výkon. Samovybíjení baterie a ztráta kapacity při častém částečném vybití (paměťový efekt) jsou minulostí. Inovativní technologie Real Time Technology s integrovaným LCD displejem zobrazuje na první pohled zbývající provozní dobu, stav nabití a kapacitu baterie. A díky příjemným měkkým dotykovým prvkům se baterie nesklouzne na hladkých nebo šikmých plochách.

Charakteristické znaky a výhody
Baterie 36V / 5,0Ah: Inovativní Real Time Technology
Inovativní Real Time Technology
Integrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
Baterie 36V / 5,0Ah: 36 V akumulátorová platforma Kärcher
36 V akumulátorová platforma Kärcher
Pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 36 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 36 V akumulátorových platformách Kärcher Battery Power +.
Baterie 36V / 5,0Ah: Výkonné lithium-iontové články
Výkonné lithium-iontové články
Lithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
  • Prodlužuje životnost článků
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
  • Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
  • Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
  • Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
  • Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 5
Energie (Wh) 180
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 88 x 118
Baterie 36V / 5,0Ah
Baterie 36V / 5,0Ah

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