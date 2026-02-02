Zametač koberců CVS 65/1 Bp

Bateriový, tichý zametací stroj na koberce CVS 65/1 Bp pro čištění středních až velkých kobercových ploch. Zametací stroj má dvoustupňový filtrační systém.

Výkonná 36V lithium-iontová baterie našeho zametače koberců CVS 65/1 Bp umožňuje až 60 minut vysoce efektivního čištění koberců najednou. To odpovídá plošnému výkonu až 1 800 m²/h na jedno nabití baterie. Zametací válec je obzvláště vhodný pro čištění rouna a krátkého veluru. Protože hlavní zametací válec stroje lze optimálně nastavit pro širokou škálu typů koberců, snadno se používá i na kobercích se smyčkovým vlasem a dlouhém veluru. Přesná konfigurace nastavení také zabraňuje poškození koberců a snižuje opotřebení válců. CVS 65/1 Bp tak již po prvním vysávání poskytuje výsledky čištění uprightového kartáčového vysavače a je vhodný pro použití v oblastech citlivých na hluk díky nízké provozní hlučnosti 56 dB(A). Navíc má dvoustupňový HEPA filtrační systém pro práci s nízkou prašností, boční kartáč pro čištění rohů a hran a také velkých kol. Nabíječka ani baterie nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Autonomní bateriový provoz
  • Až 60 minut nepřetržitého provozu na jedno nabití baterie.
  • Integrovaný držák na druhou náhradní baterii.
  • Velký, jasně viditelný displej se zbývající dobou provozu baterie v minutách
Dvoustupňový HEPA filtrační systém.
  • Automatické čištění předfiltru pro bezprašnou práci a vynikající výsledky.
  • Účinný HEPA filtr (99,97 % při 0,3 µm) pro čistý vzduch bez částic.
  • Filtrační box se snadno vyjímá a čistí.
Velmi nízká provozní hlučnost
  • Pro použití v oblastech citlivých na hluk a během běžné pracovní doby.
Vynikající výsledky čištění.
  • Zametací válec s intuitivním nastavením a LED displejem pro optimální přítlak.
  • Nejlepší výsledky čištění již po jednom kole vysávání.
  • Válcový kartáč, který lze přenastavit v případě opotřebení.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Pracovní šířka (mm) 450
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm) 625
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1800
Podtlak (mbar) 1
Objem nádrže (l) 20
Příkon (W) 300
Hladina hluku (dB(A)) 56
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 36,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 43,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 980 x 675 x 1070

Obsah balení

  • Taštička na příslušenství SC 1

Vybavení

  • Třída prachu: M
  • Automatické čištění filtru
  • Hlavní zametací válec nastavitelný
Zametač koberců CVS 65/1 Bp
Zametač koberců CVS 65/1 Bp
Zametač koberců CVS 65/1 Bp
Zametač koberců CVS 65/1 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Kancelářské budovy
  • Hotely
  • Letiště
  • Ideální pro údržbový úklid v nákupních centrech, kancelářích, hotelech a na letištích.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie