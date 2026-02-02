Zametač koberců CVS 65/1 Bp
Bateriový, tichý zametací stroj na koberce CVS 65/1 Bp pro čištění středních až velkých kobercových ploch. Zametací stroj má dvoustupňový filtrační systém.
Výkonná 36V lithium-iontová baterie našeho zametače koberců CVS 65/1 Bp umožňuje až 60 minut vysoce efektivního čištění koberců najednou. To odpovídá plošnému výkonu až 1 800 m²/h na jedno nabití baterie. Zametací válec je obzvláště vhodný pro čištění rouna a krátkého veluru. Protože hlavní zametací válec stroje lze optimálně nastavit pro širokou škálu typů koberců, snadno se používá i na kobercích se smyčkovým vlasem a dlouhém veluru. Přesná konfigurace nastavení také zabraňuje poškození koberců a snižuje opotřebení válců. CVS 65/1 Bp tak již po prvním vysávání poskytuje výsledky čištění uprightového kartáčového vysavače a je vhodný pro použití v oblastech citlivých na hluk díky nízké provozní hlučnosti 56 dB(A). Navíc má dvoustupňový HEPA filtrační systém pro práci s nízkou prašností, boční kartáč pro čištění rohů a hran a také velkých kol. Nabíječka ani baterie nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Autonomní bateriový provoz
- Až 60 minut nepřetržitého provozu na jedno nabití baterie.
- Integrovaný držák na druhou náhradní baterii.
- Velký, jasně viditelný displej se zbývající dobou provozu baterie v minutách
Dvoustupňový HEPA filtrační systém.
- Automatické čištění předfiltru pro bezprašnou práci a vynikající výsledky.
- Účinný HEPA filtr (99,97 % při 0,3 µm) pro čistý vzduch bez částic.
- Filtrační box se snadno vyjímá a čistí.
Velmi nízká provozní hlučnost
- Pro použití v oblastech citlivých na hluk a během běžné pracovní doby.
Vynikající výsledky čištění.
- Zametací válec s intuitivním nastavením a LED displejem pro optimální přítlak.
- Nejlepší výsledky čištění již po jednom kole vysávání.
- Válcový kartáč, který lze přenastavit v případě opotřebení.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Pracovní šířka (mm)
|450
|Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)
|625
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|1800
|Podtlak (mbar)
|1
|Objem nádrže (l)
|20
|Příkon (W)
|300
|Hladina hluku (dB(A))
|56
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|36,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|43,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|980 x 675 x 1070
Obsah balení
- Taštička na příslušenství SC 1
Vybavení
- Třída prachu: M
- Automatické čištění filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
Videa
Oblasti použití
- Kancelářské budovy
- Hotely
- Letiště
- Ideální pro údržbový úklid v nákupních centrech, kancelářích, hotelech a na letištích.