Podlahový mycí stroj BR 30/4 C Bp
Náš lehký a velmi kompaktní bateriový mycí stroj BR 30/4 C Bp, který zajišťuje suché a neklouzavé podlahy ihned po čištění, váží pouhých 14 kg.
Stejně jako ruční čištění, jenom mnohem lepší: náš bateriově poháněný mycí stroj BR 30/4 C Bp Pack je skutečnou alternativou k ručnímu čištění tvrdých povrchů až do 200 m² díky svému kompaktnímu tvaru, velmi nízké hmotnosti 14 kilogramů a jeho lithium-iontová baterii s dlouhou životností a 30minutovým provozem. Kontaktní tlak, který je desetkrát vyšší než u běžného stíracího mopu, a rychlost válce přibližně 1 500 otáček zajišťují výrazně lepší výsledky čištění. Je možné vysávat dopředu a dozadu. V případě obzvláště odolných nečistot lze stěrky zvednout, aby se prodloužila doba kontaktu čisticího roztoku. Okamžitě po čištění zůstane čistá a obzvláště suchá, a proto neklouzavá podlaha. Velmi mobilní, bezdrátový stroj je ideální pro čištění podlah v malých obchodech, restauracích, čerpacích stanicích, supermarketech, sanitárních zařízeních, kuchyních nebo dokonce vedle stávajících větších mycích strojů.
Charakteristické znaky a výhody
Rychlootáčivý válcový kartáč
- Pro desetkrát vyšší přítlak než ruční čištění.
- Válcový kartáč také čistí texturované povrchy a štěrbiny.
- Válec zajišťuje automatický pohyb vpřed, takže stroj nemusí být tlačen.
Ihned suché
- Měkké sací lišty vysávají vlhkost z podlahy a zanechávají ji suchou – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu.
- Pro intenzivní čištění lze sání vypnout i nožním pedálem
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Pracovní šířka sání (mm)
|300
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|4 / 4
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|200
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|150
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 35
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|1270
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|100
|Spotřeba vody (l/min)
|0,3
|Hladina hluku (dB(A))
|72,4
|Příkon (W)
|550
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|365 x 345 x 1162
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Transportní kolečka
- Válcové kartáče: 1 Kusy
- 2 sací lišty rovné: 1 Kusy
- Systém dvou nádrží
Náhradní díly BR 30/4 C Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.