KOMPAKTNÍ PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE

Ročně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním kompakntí třídy jsou vyvinuté pro rychlé a efektivní čištění malých až středně velkých ploch v restauracích, obchodech, kuchyních, hotelech a jiných, vysoce frekventovaných plochách s vysokou zastavěností.

Výhody kompaktních mycích strojů s odsáváním

Univerzální použití kompaktních mycích strojů

Univerzální použití

  • Různé modely nabízejí ideální čisticí řešení pro každý požadavek
  • Vhodné pro různé povrchy díky široké nabídce kartáčů
  • Díky nabídce detergentů lze stroje nasadit na různé druhy mytí
Kompaktní mycí stroje jsou lehké a účinné

Snadná manipulace

  • Lehká váha zajišťuje maximální mobilitu a dobrou manévrovatelnost
  • Rychlé uvedení do provozu a dobrá použitelnost, snadná údržba
  • Měkké sací břity vysávají podlahu do sucha
  • Kartáčková hlava otočná o 200 stupňů (u BR 45/22 C Bp Pack + MF)
Malé mycí stroje se snadno ovládají

Kompaktní rozměry, dobrá ergonomie

  • Kompaktní rozměry snižují poloměr otáčení
  • Snadné čištění i v úzkých uličkách
  • Snadné ovládání díky promyšlené konstrukci

Možnosti využití malých ručně vedených strojů na podlahy

Mycí stroj do hotelnicví a horeky

Horeka, ubytování

  • Lobby, recepce a chodby
  • Vstupní prostor
  • Bazén a wellness
  • Kuchyně a restaurace
  • Pokoje
Úklidové stroje pro veřejný sektor

Veřejný sektor, zdravotnictví

  • Vstupní prostory a čekárny
  • Nádražní chodby a chodby
  • Operační sály a laboratoře
  • Ošetřovací místnosti a pokoje pro pacienty
Úklidové mycí stroje na podlahy

Školy, kanceláře

  • Kanceláře a učebny
  • Jídelny a stravovací prostory
  • Chodby a chodníky
Kompaktní ručně vedený čisticí stroj je výkonný a efektivní

Efektivní čištění pomocí kompaktních mycích strojů s odsáváním

Úklid velmi frekventovaných oblastí je často problém. Naše kompaktní mycí stroje s odsáváním zajišťují zářivou čistotu na hladkém i drsném povrchu a lze po nich díky odsávání nečistot téměř do sucha ihned znovu chodit, což zvyšuje nejen efektivitu úklidu, ale především šetří čas pro schnutí myté podlahy a zvyšuje bezpečnost. Díky vysokému kontaktnímu tlaku, který je možné u vybraných modelů regulovat lze snadno odstranit i odolné nečistoty.

Čisticí prostředek pro mytí podlah Kärcher

Jeden za všechny. FloorPro Multi Cleaner RM 756 je nový všestranný prostředek na tvrdé a elastické podlahy a povrchy všeho druhu. Tento údržbový čistič pro mechanické a ruční čištění nastavuje nové standardy: vysoce smáčivý a extrémně nízký dávkování.

Benefity detergentu RM 756

  • Univerzálnost
  • Silný čisticí účinek
  • Jednoduché dávkování
  • Čištění bez šmouh
  • Rychlé schnutí
FloorPro Multi Cleaner RM 756 je vhodný na strojové mytí podlah
Univerzál RM 756
Prostředky na podlahy

Novinky a zajímavosti

Nový AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp

Novinka: Představujeme nejkompaktnější AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp

 

Nový AKU podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp pro hygienické čištění podlahových ploch do 200 m².

Pomocí tohoto čisticího stroje můžete bez námahy uklidit hrubé nečistoty, prach, vlasy, a vytřít efektivně podlahu s kratší dobu schnutí než s použitím běžného mopu. 

Díky technologii rotujících válců z mikrovláken stroj dosahuje až o 20 % lepších výsledků čištění podlah oproti mopu. Také doba čištění se zkrátí a to dokonce až o 50 %, načež po podlaze je možné opět chodit po cca 2 minutách

 

Více informací
Nový podlahový mycí stroj B 110 R

Novinka: B 50 W ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním

 

Nová generace oblíbeného mycího stroje, nyní udržitelnější díky funkci eco!Flow. Ručně vedený mycí stroj B 50 W je ideálním společníkem pro rychlé a efektivní mokré čištění podlah. Nahrazuje svého předchůdce B 40 W a přináší špičkovou čisticí technologii ve spolehlivé kvalitě Kärcher. B 50 W nastavuje nové standardy s přepracovaným designem a novými pohonnými jednotkami, které zajišťují dokonalé výsledky čištění na ploše až 3 600 metrů čtverečních.

B 50 W je výkonný, snadno ovladatelný a tichý. Jedokonalým společníkem pro opravdové profesionály. Podlahy jsou vždy dokonakle čisté během okamžiku a díky odsávání i okamžitě pochozí.

 

 

Více informací
