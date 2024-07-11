B 50 W ručně vedený mycí stroj s odsáváním
Nová generace oblíbeného mycího stroje, nyní udržitelnější díky funkci eco!Flow.
B 50 W je kompaktní mycí stroj určený na mokré čištění podlah až do 3 600 m². Je možné ho využít na rychlém a efektivní hloubkové čištění nebo na každodenní údržbové čištění. Stroj se vyznačuje snadnou manipulací, ergonomickým designem a velkým množstvím dostupných funkcí včetně možnosti zasílání informací operátotovi prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. Stroj je možné osadit robustní kartáčovou hlavou válcovým kartáčem (BR) nebo hlavicí s diskovým kartáčem (BD) a stírací lištou vyrobené z tlakově litého hliníku.
Stejně vysoká kvalita, nová technologie.
Ručně vedený mycí stroj B 50 W je ideálním společníkem pro rychlé a efektivní mokré čištění podlah. Nahrazuje svého předchůdce B 40 W a přináší špičkovou čisticí technologii ve spolehlivé kvalitě Kärcher. B 50 W nastavuje nové standardy s přepracovaným designem a novými pohonnými jednotkami, které zajišťují dokonalé výsledky čištění na ploše až 3 600 metrů čtverečních. Stroj lze napájet výběrem z bezúdržbových gelových/AGM baterií nebo lithium-iontových baterií. Zvětšená pracovní šířka až o 60 centimetrů u kartáčové hlavy D 60 znamená, že stroj poskytuje trvale dobré výsledky i při vysokých rychlostech.
Naprosto čistá záležitost: B 50 W je výkonný, snadno ovladatelný a tichý. Je dokonalým společníkem pro opravdové profesionály. Podlahy jsou vždy dokonakle čisté během okamžiku a díky odsávání i okamžitě pochozí.
B 50 W je vyrobený z odolných materiálů poskytuje vysoký kontaktní tlak po celou dobu mytí pro ty nejlepší výsledky čištění. Stírací lišta a tři dodávané kartáčové hlavy jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku – připraveny čelit nejnáročnějším výzvám. Parabolický tvar stírací lišty zaručuje spolehlivé sání i na strukturovaných površích nebo v zatáčkách, což kromě minimalizace nebezpečí uklouznutí také snižuje potřebu vracení se na již čištěná místa.
Manipulace s mycím strojem je intuitivní a srozumitelná. Díky tlačítku EASY Operation nemůže být spouštění a provoz mycího stroje jednodušší – šetří čas a námahu v procesu čištění. Riziko chyby je dlouhodobě minimalizováno a není potřeba žádné časově náročné školení.
Díky ergonomickému designu je mycí stroj vhodný pro uživatele různé výšky – bez složitého nastavování. Jeho použití je snadné a pohodlné, což zabraňuje únavě a snižuje fyzickou námahu obsluhy.
Klíčové vlastnosti a benefity stroje
- Vhodné pro tvrdé a pružné podlahové krytiny
- Objem nádrže 50 l
- Na výběr jsou tři hliníkové kartáčkové hlavy: D51, D60 a R55
- Parabolická hliníková stírací lišta
- Snadné použití s tlačítkem EASY Operation
- Intuitivní a ergonomický design
- Rozhraní Bluetooth pro další funkce smartphonu
- K dispozici s výběrem Li-Ion baterie (k dispozici také s rychlou nabíječkou) nebo bezúdržbové gelové/AGM baterie
- DOSE: automatické dávkování detergentu v závislosti na způsobu čištění
- Rychle reagující dávkování vody
- Auto-Fill: automatické plnění čerstvou vodou
- Auto-Rinse: automatické čištění nádrže na špinavou vodu
- Vysoký přítlak pro optimální výsledky čištění
Oblasti použití čisticího stroje B 50 W
HOREKA, ubytování, retail / maloobchod
- Lobby, recepce a chodby
- Vstupní prostory, haly
- Bazény a wellness
- Kuchyně a restaurace
- Pokoje a ubytovací prostory
- Super, Hyper markety, obchody DIY
- Nákupní centra
Veřejný sektor, školství, doprava
- Knihovny, Muzea, Kongresová a výstavní centra
- Kanceláře a učebny
- Vstupní prostory, haly, chodby a ostatní prostory
- Tělocvičny, sportovní haly
- Jídelny a stravovací prostory
- Nástupní a výstupní haly, čekárny, chodby
- Chodby a chodníky
Zdravotnictví, sport, péče
- Zdravotnická zařízení, pečovatelské domy
- Vstupní prostory, čekárny, chodby
- Prostory pro personál, stravovací prostory
- Operační sály a laboratoře
- Ošetřovací místnosti a pokoje pro pacienty
Průmysl, sklady a logistika
- Továrny, výrobní prostory
- Prodejní prostory a plochy
- Servisní prostory a plochy
- Skladovací prostory
- Překladiště, přívěsy automobylů
- Chodby a prostory pro personál, zákazníky
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B 50 W - Nekompromisní čistota za každých okolností
Maximální efektivita díky dostupným informacím
V případě potřeby lze B 50 W připojit k aplikaci pro chytré telefony „Kärcher Machine Connect“ přes Bluetooth. Rozšířená digitální nabídka funkcí zahrnuje mimo jiné nastavení KIK, správu parametrů čištění, přístup k informacím o zařízení jako je zbývající doba chodu, stav baterie, chybová hlášení, vysvětlující videa a další užitečné funkce.
Kartáčová nebo disková hlava?
Každé čištění má svá specifika. Proto jsou mycí stroje B50 W k dispozici v různých konfiguracích. Podle individuálních požadavků je lze osadit válcovým kartáčem nebo diskovým kartáčem (konkrétně hnací deskou a padem) s výběrem ze tří různých variant hlavic: D51, D60 a R55. Jeho účinná turbína je uzavřená a je vybavena speciálně navrženým prouděním vzduchu, aby byl stroj maximálně tichý, takže je vhodný i pro denní čištění.
Volitelný způsob napájení
Kromě provozu s bezúdržbovými GEL/AGM bateriemi lze B 50 W volitelně vybavit také lithium-iontovou baterií 80 Ah. Praktická je volitelná funkce rychlého nabíjení pro lithium-iontové baterie, která umožňuje nabití za 2 hodiny.
Ekonomické dávkování
Některé modely jsou vybaveny systémem ECO!Flow, který dávkuje detergent v závislosti na rychlosti stroje. To zajišťuje, že na každý čtvereční metr je aplikováno stejné množství roztoku – pro nejlepší možné výsledky čištění. Také to znemožňuje nanášení příliš velkého množství roztoku, což šetří čisticí prostředky a také zabraňuje plýtvání vodou. A co víc, šikovnou aplikaci Machine Connect App lze také použít ke sledování úrovně hladiny čisté vody v reálném čase.
Doma na jakémkoli povrchu
Ať už se jedná o tvrdé nebo pružné podlahy, B 50 W vydrhne jakýkoli povrch. V závislosti na typu použité kartáčové hlavy je ideální jak pro hloubkové čištění, tak pro udržovací čištění všech podlah. I v obtížném terénu, jako jsou povrchy s texturou nebo během čištění podél úzkých zatáček, poskytuje B 50 W špičkový výkon čištění a vysávání.
Stroj čistí tvrdé podlahy ( např. keramiku, porcelán, beton) a kamenné podlahy ( např. mramor, teraco, žula, vápenec) stejně efektivně jako pružné podlahy ( např. vinyl, PVC, linoleum, epoxidová pryskyřice atd.).
Nabídka variant stroje B 50 W
Vyberete si z široké nabídky dostupných konfigurací stroje B 50 W.
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