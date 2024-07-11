B 50 W ručně vedený mycí stroj s odsáváním

Nová generace oblíbeného mycího stroje, nyní udržitelnější díky funkci eco!Flow.

B 50 W je kompaktní mycí stroj určený na mokré čištění podlah až do 3 600 m². Je možné ho využít na rychlém a efektivní hloubkové čištění nebo na každodenní údržbové čištění. Stroj se vyznačuje snadnou manipulací, ergonomickým designem a velkým množstvím dostupných funkcí včetně možnosti zasílání informací operátotovi prostřednictvím aplikace pro chytré telefony. Stroj je možné osadit robustní kartáčovou hlavou válcovým kartáčem (BR) nebo hlavicí s diskovým kartáčem (BD) a stírací lištou vyrobené z tlakově litého hliníku.

Nové generace mycího stroje B 50 W

 

Stejně vysoká kvalita, nová technologie.

Ručně vedený mycí stroj B 50 W je ideálním společníkem pro rychlé a efektivní mokré čištění podlah. Nahrazuje svého předchůdce B 40 W a přináší špičkovou čisticí technologii ve spolehlivé kvalitě Kärcher. B 50 W nastavuje nové standardy s přepracovaným designem a novými pohonnými jednotkami, které zajišťují dokonalé výsledky čištění na ploše až 3 600 metrů čtverečních. Stroj lze napájet výběrem z bezúdržbových gelových/AGM baterií nebo lithium-iontových baterií. Zvětšená pracovní šířka až o 60 centimetrů u kartáčové hlavy D 60 znamená, že stroj poskytuje trvale dobré výsledky i při vysokých rychlostech.

 

Naprosto čistá záležitost: B 50 W je výkonný, snadno ovladatelný a tichý. Je dokonalým společníkem pro opravdové profesionály. Podlahy jsou vždy dokonakle čisté během okamžiku a díky odsávání i okamžitě pochozí.

 

B 50 W je vyrobený z odolných materiálů poskytuje vysoký kontaktní tlak po celou dobu mytí pro ty nejlepší výsledky čištění. Stírací lišta a tři dodávané kartáčové hlavy jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku – připraveny čelit nejnáročnějším výzvám. Parabolický tvar stírací lišty zaručuje spolehlivé sání i na strukturovaných površích nebo v zatáčkách, což kromě minimalizace nebezpečí uklouznutí také snižuje potřebu vracení se na již čištěná místa.

Manipulace s mycím strojem je intuitivní a srozumitelná. Díky tlačítku EASY Operation nemůže být spouštění a provoz mycího stroje jednodušší – šetří čas a námahu v procesu čištění. Riziko chyby je dlouhodobě minimalizováno a není potřeba žádné časově náročné školení.

Díky ergonomickému designu je mycí stroj vhodný pro uživatele různé výšky – bez složitého nastavování. Jeho použití je snadné a pohodlné, což zabraňuje únavě a snižuje fyzickou námahu obsluhy.

na nabídku modelů
Podlahový mycí stroj B 50 W od Kärcheru

Klíčové vlastnosti a benefity stroje

  • Vhodné pro tvrdé a pružné podlahové krytiny
  • Objem nádrže 50 l
  • Na výběr jsou tři hliníkové kartáčkové hlavy: D51, D60 a R55
  • Parabolická hliníková stírací lišta
  • Snadné použití s ​​tlačítkem EASY Operation
  • Intuitivní a ergonomický design
  • Rozhraní Bluetooth pro další funkce smartphonu
     

 

  • K dispozici s výběrem Li-Ion baterie (k dispozici také s rychlou nabíječkou) nebo bezúdržbové gelové/AGM baterie
  • DOSE: automatické dávkování detergentu v závislosti na způsobu čištění
  • Rychle reagující dávkování vody
  • Auto-Fill: automatické plnění čerstvou vodou
  • Auto-Rinse: automatické čištění nádrže na špinavou vodu
  • Vysoký přítlak pro optimální výsledky čištění

Oblasti použití čisticího stroje B 50 W

Čištění podlahy v obchodě s B 50 W

HOREKA, ubytování, retail / maloobchod

  • Lobby, recepce a chodby
  • Vstupní prostory, haly
  • Bazény a wellness
  • Kuchyně a restaurace
  • Pokoje a ubytovací prostory
  • Super, Hyper markety, obchody DIY
  • Nákupní centra
Úklid veřejných prostor, čekárny s B 50 W

Veřejný sektor, školství, doprava

  • Knihovny, Muzea, Kongresová a výstavní centra
  • Kanceláře a učebny
  • Vstupní prostory, haly, chodby a ostatní prostory
  • Tělocvičny, sportovní haly
  • Jídelny a stravovací prostory
  • Nástupní a výstupní haly, čekárny, chodby
  • Chodby a chodníky
Úklid zdravotnického zařízení s B 50 W

Zdravotnictví, sport, péče

  • Zdravotnická zařízení, pečovatelské domy
  • Vstupní prostory, čekárny, chodby
  • Prostory pro personál, stravovací prostory
  • Operační sály a laboratoře
  • Ošetřovací místnosti a pokoje pro pacienty
Čištění lité podlahy s B 50 W

Průmysl, sklady a logistika

  • Továrny, výrobní prostory
  • Prodejní prostory a plochy
  • Servisní prostory a plochy
  • Skladovací prostory
  • Překladiště, přívěsy automobylů
  • Chodby a prostory pro personál, zákazníky

Navrhneme vhodnou konfiguraci stroje a připravíme cenovou nabídku

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B 50 W - Nekompromisní čistota za každých okolností

Maximální efektivita díky dostupným informacím

V případě potřeby lze B 50 W připojit k aplikaci pro chytré telefony „Kärcher Machine Connect“ přes Bluetooth. Rozšířená digitální nabídka funkcí zahrnuje mimo jiné nastavení KIK, správu parametrů čištění, přístup k informacím o zařízení jako je zbývající doba chodu, stav baterie, chybová hlášení, vysvětlující videa a další užitečné funkce.

B 50 W během čištění v supermarketu

Kartáčová nebo disková hlava?


Každé čištění má svá specifika. Proto jsou mycí stroje B50 W k dispozici v různých konfiguracích. Podle individuálních požadavků je lze osadit válcovým kartáčem nebo diskovým kartáčem (konkrétně hnací deskou a padem) s výběrem ze tří různých variant hlavic: D51, D60 a R55. Jeho účinná turbína je uzavřená a je vybavena speciálně navrženým prouděním vzduchu, aby byl stroj maximálně tichý, takže je vhodný i pro denní čištění.

B 50 W Bp s diskovou nebo kartáčovou hlavou

Volitelný způsob napájení

Kromě provozu s bezúdržbovými GEL/AGM bateriemi lze B 50 W volitelně vybavit také lithium-iontovou baterií 80 Ah. Praktická je volitelná funkce rychlého nabíjení pro lithium-iontové baterie, která umožňuje nabití za 2 hodiny.

B 50 W je možné osadit bezúdržbovou AGM/GEL baterií nebo lithium-iontovou baterií

Ekonomické dávkování

Některé modely jsou vybaveny systémem ECO!Flow, který dávkuje detergent v závislosti na rychlosti stroje. To zajišťuje, že na každý čtvereční metr je aplikováno stejné množství roztoku – pro nejlepší možné výsledky čištění. Také to znemožňuje nanášení příliš velkého množství roztoku, což šetří čisticí prostředky a také zabraňuje plýtvání vodou. A co víc, šikovnou aplikaci Machine Connect App lze také použít ke sledování úrovně hladiny čisté vody v reálném čase.

B 50 W během stroje plnění detergentem

Doma na jakémkoli povrchu

Ať už se jedná o tvrdé nebo pružné podlahy, B 50 W vydrhne jakýkoli povrch. V závislosti na typu použité kartáčové hlavy je ideální jak pro hloubkové čištění, tak pro udržovací čištění všech podlah. I v obtížném terénu, jako jsou povrchy s texturou nebo během čištění podél úzkých zatáček, poskytuje B 50 W špičkový výkon čištění a vysávání.

Stroj čistí tvrdé podlahy ( např. keramiku, porcelán, beton) a kamenné podlahy ( např. mramor, teraco, žula, vápenec) stejně efektivně jako pružné podlahy ( např. vinyl, PVC, linoleum, epoxidová pryskyřice atd.).

B 50 W při čištění chodby s podlahou z linolea

Nabídka variant stroje B 50 W

Vyberete si z široké nabídky dostupných konfigurací stroje B 50 W.

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