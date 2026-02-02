MYCÍ STROJE S POSEDEM / SE STUPÁTKEM

Ideální volba pro čištění velkých, málo zastavěných ploch ve skladových a výrobních halách, nákupních centrech, parkovacích domech nebo letištích. Zde naleznete naše kombinované podlahové mycí stroje s odsáváním a zametáním.

0 produkty/ů
Kärcher

Nevíte jaký stroj vybrat? Nechte to na nás!

Rádi Vím poradíme s výběrem stroje nebo zodpovíme dotazy k vybranému stroji. Neváhejte se na nás obrátit.

kontaktovat prodejce

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem

Efektivita a čistota bez kompromisů

 

Pokud existují pro profesionální úklidové firmy nepostradatelné stroje, pak jsou to naše podlahové mycí stroje s odsáváním. Jsou ideální pro perfektní čištění a údržbu tvrdých i elastických povrchů o velkých plochách v různém stupni znečištění. Od základního čištění přes údržbu až po leštění. Stejně
tak perfektní na ploše i na okrajích. U těchto strojů nexistuje kompromis a výsledkem jsou to vždy perfektně vyčištěné a ošetřené podlahy – zářivě hygienicky čisté.

Charakteristika a použití čisticích strojů s posedem

Jako pohodlná alternativa k našim ručním strojům kombinuje mycí stroj s pojezdem a posedem dobrý přehled obsluhy o čištěném povrchu a nabízí zároveň extrémní manévrovatelností. Samovysvětlující symboly a přehledné ovládací panely zajišťují snadnou obsluhu a krátké doby školení. S volitelným příslušenstvím lze mycí stroje Kärcher s pojezdem individuálně přizpůsobit vašim potřebám.

Výhody, ergonomie, ovladatelnost

Posed obsluhy zajišťuje dobrý přehled

Přehlednost

  • Vysoký posed zajišťuje dobrý výhled
  • Dobrý přehled o čištěných plochách
  • Volný prostor řidiče pro pohodlné nastupování/vystupování
Dobře umístěné ovládání zajišťuje komfortní podmínky řízení

Snadná obsluha

  • Přehledný ovládací panel zajišťuje intuitivní ovládání
  • Samovysvětlující symboly zaručují krátké seznámení
  • Dobře umístěný obládací panel usnadňuje práci
Kompaktní rozměry a promyšlená ergonomie usnadňují obsluhu stroje

Kompaktní rozměry

  • Kompaktní konstrukce umožňuje snadný průchod úzkými prostory
  • Malý poloměr otáčení zajišťuje extrémní manévrovatelnost
  • Promyšlený design a kompaktnost zaručují pohodlné obládání a obsluhu stroje

Novinky a zajímavosti

Nový podlahový mycí stroj B 110 R

Představujeme: Nejmodernější podlahový mycí stroj s odsáváním B 110 R

 

Nový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R od společnosti Kärcher nabízí díky novým technologiím a komponentům ještě lepší výsledek čištění a efektivitu. S tímto strojem lze hygienicky a ekonomicky čistit obzvláště velké plochy, jaké jsou například v obchodních a veřejných prostorách, průmyslových podnicích.

Nová hlava kartáče z hliníkové slitiny díky který se nám porařilo snížit hladinu hluku, upravená sací lišta s možností doplnění přídavného bočního kartáče který kopíruje okolní terén pro ještě efektivnější práci a zvětší tak pracovní postor stroje o 100 mm, nový systém dávkování vody a čisticího prostředku závislé na rychlosti a to není zadleka vše.

 

 

Více informací
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Zákaznické centrum Kärcher
Zákaznická linka: 323 555 555
Náhradní díly Kärcher
Originální náhradní díly
Servis Kärcher Professional
Odborný Kärcher servis Professional
Karcher.cz | Newsletter

Vstupte do světa Kärcher Professional

  • ✓ Přehled o aktuálních slevových i speciálních nabídkách.
  • ✓ Novinky ze světa profesionálního čištění a úklidu.
  • ✓ Know-how a praktické informace.

*Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

> Proč se přihlásit k odběru novinek ze světa Kärcher Professional?