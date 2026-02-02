MYCÍ STROJE S POSEDEM / SE STUPÁTKEM
Ideální volba pro čištění velkých, málo zastavěných ploch ve skladových a výrobních halách, nákupních centrech, parkovacích domech nebo letištích. Zde naleznete naše kombinované podlahové mycí stroje s odsáváním a zametáním.
Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem
Efektivita a čistota bez kompromisů
Pokud existují pro profesionální úklidové firmy nepostradatelné stroje, pak jsou to naše podlahové mycí stroje s odsáváním. Jsou ideální pro perfektní čištění a údržbu tvrdých i elastických povrchů o velkých plochách v různém stupni znečištění. Od základního čištění přes údržbu až po leštění. Stejně
tak perfektní na ploše i na okrajích. U těchto strojů nexistuje kompromis a výsledkem jsou to vždy perfektně vyčištěné a ošetřené podlahy – zářivě hygienicky čisté.
Charakteristika a použití čisticích strojů s posedem
Jako pohodlná alternativa k našim ručním strojům kombinuje mycí stroj s pojezdem a posedem dobrý přehled obsluhy o čištěném povrchu a nabízí zároveň extrémní manévrovatelností. Samovysvětlující symboly a přehledné ovládací panely zajišťují snadnou obsluhu a krátké doby školení. S volitelným příslušenstvím lze mycí stroje Kärcher s pojezdem individuálně přizpůsobit vašim potřebám.
Výhody, ergonomie, ovladatelnost
Přehlednost
- Vysoký posed zajišťuje dobrý výhled
- Dobrý přehled o čištěných plochách
- Volný prostor řidiče pro pohodlné nastupování/vystupování
Snadná obsluha
- Přehledný ovládací panel zajišťuje intuitivní ovládání
- Samovysvětlující symboly zaručují krátké seznámení
- Dobře umístěný obládací panel usnadňuje práci
Kompaktní rozměry
- Kompaktní konstrukce umožňuje snadný průchod úzkými prostory
- Malý poloměr otáčení zajišťuje extrémní manévrovatelnost
- Promyšlený design a kompaktnost zaručují pohodlné obládání a obsluhu stroje
Novinky a zajímavosti
Představujeme: Nejmodernější podlahový mycí stroj s odsáváním B 110 R
Nový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R od společnosti Kärcher nabízí díky novým technologiím a komponentům ještě lepší výsledek čištění a efektivitu. S tímto strojem lze hygienicky a ekonomicky čistit obzvláště velké plochy, jaké jsou například v obchodních a veřejných prostorách, průmyslových podnicích.
Nová hlava kartáče z hliníkové slitiny díky který se nám porařilo snížit hladinu hluku, upravená sací lišta s možností doplnění přídavného bočního kartáče který kopíruje okolní terén pro ještě efektivnější práci a zvětší tak pracovní postor stroje o 100 mm, nový systém dávkování vody a čisticího prostředku závislé na rychlosti a to není zadleka vše.
