PŘEDSTAVUJEME: NOVÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ B 110 R OD SPOLEČNOSTI KÄRCHER

Další vývoj znamená pokrok: Nový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R od společnosti Kärcher nabízí díky novým technologiím a komponentům ještě lepší výsledek čištění a efektivitu. S tímto strojem lze hygienicky a ekonomicky čistit obzvláště velké plochy, jaké jsou například v obchodních a veřejných prostorách, průmyslových podnicích. Tento stroj rozšiřuje portfolio čisticích strojů na podlahu společnosti Kärcher.

Efektivní a ekonomický!

S B 110 R je čištění velkých ploch, jako jsou supermarkety, letiště a sklady, ještě pohodlnější, přináší nejlepší výsledky čištění a zvýšenou produktivitu. Navíc díky novým prvkům a technologiím ušetříte jeho použitím hned v několika oblastech. Nový podlahový mycí stroj od společnosti Kärcher se pyšní skvělou odolností díky použití obzvláště robustních materiálu nejen při jeho samotné výrobě, ale i při konstrukci všech čistících komponent. Díky těmto výhodám bude nový model B 110 R od společnosti Kärcher ideálním doplňkem do Vaší flotily úklidových strojů.

Nový podlahový mycí stroj B 110 R

Výhody modelu B 110 R

 

Vynikající sací výkon

Bezpečnost na prvním místě! Po čištění je vlhká podlaha často nebezpečná kvůli hrozícímu riziku uklouznutí. Díky nové sací liště lze snížit zbytkovou vlhkost na čištěných podlahách až o 50 %. Tím s tímto strojem stanoví Kärcher zcela nové standardy, pokud jde o sací výkon. Díky optimalizované mimořádně spolehlivé sací liště vyrobené z obzvláště odolného hliníku a gumovým stěrkám z Latexu odolným proti roztržení je Kärcher B 110 R navržen pro dlouhou životnost a časté používání.

Tichá hlava kartáčového válečku

Kromě sací lišty byla optimalizována také kartáčová hlava. Je vyrobena z odolného hliníku a zajišťuje sníženou hladinu hluku díky obzvláště nízké vůli. Díky poklesu hluku zhruba o 10 dB (A) může uživatel čistit komfortněji i po delší dobu.

Účinnější než kdy jindy

Díky výdrži baterie až čtyři hodiny můžete vyčistit na jedno nabití i velké plochy. Automaticky nastavitelný průtok čisticího prostředku na rychlost jízdy jsou další výhody tohoto modelu a zajišťují optimální čištění s menší spotřebou čisticího prostředku a vody až o 50 %.

Prodloužení pracovní šířky

Na přání lze na pravou stranu stroje B 110 R namontovat boční kartáč, ktery je k dispozici v rámci volitelného příslušenství. Tím se prodlouží pracovní šířka stroje o 100 mm. Tímto způsobem se dosáhne ideálních výsledků čištění přímo u okrajů. Díky flexibilnímu uložení boční kartáč dokonale kopíruje hrany, čímž se předchází jejich poškození.

Modely stroje B 110:

Nové funkce a inovace

Nová robustní kartáčová hlava

Nová hlava kartáče z hliníkové slitiny

  • Redukce otřasů pro snazší čištění
  • Vylepšený výkon zametání o 20 %
  • Maximální robustnost a životnost.
Extra sací výkon díky nové sací liště

Mimořádný sací výkon, spolehlivá sací lišta

  • Více bezpečnosti díky až o 50 % snížené zbytkové vlhkosti
  • Rychloupínací šrouby zajišťují snadnou manipulaci
  • Stěrky z materiálu Linatex odolné proti roztržení a praskání.
Automatický systém dávkování vody

Dávkování vody závislé na rychlosti

  • Díky úspoře vody zvyšuje plošný výkon
  • Konstantní výsledek čištění
  • Lepší výsledky odsávání a rychlejší schnutí.
Postranní kartáč (volitelné)

Boční kartáč

  • Prodlužuje pracovní šířku o 100 mm
  • Čistí i pod vyčnívajícími okraji, v blízkosti hran / stěn
  • Flexibilní uchycení zabraňuje poškození.
Dávkovač čisticího prostředku

Nový systém dávkování čisticího prostředku

  • Nově vyvinutý dávkovací systém pro ještě efektivnější čištění
  • Přesné přidání čisticího prostředku s uzavřeným okruhem
  • Stále optimální směšovací poměr.
Baterie 170 nebo 285 Ah

Bateriový pohon a integrovaný nabíječ

  • S baterií 285 Ah pro dlouhý pracovní interval až 4 hodiny / až 6 hodin v režimu Eco (na vyžádání)
  • Díky integrovanému nabíječi lze stroj kdykoliv pohodlně nabít

Bezpečný a snadný systém ovládání stroje

Bezpečný a snadný systém ovládání

  • Snadná obsluha díky přepínačí EASY Operation
  • Systém barevně odlišných klíčů KIK umožňuje rozpoznání uživatelů a jejich práv
  • Barevný a přehledný display nabízí 30 různých jazyků.

 

Polohovatelné sedadlo obsluhy

Polohovatelné sedadlo

  • Polohovatelné sedadlo pro komfortní polohu sezení obsluhy v závislosti na výšce postavy
  • Správná poloha sezení během jízdy umožňuje delší pracovní intervaly bez únavy.
Osvětlení pracovní plochy stroje B 110

Osvětlení pracovní plochy

  • Osvětlení pracovní plochy zvyšuje komfort obsluhy, pracovní prostor je možné monitrovat i za zhoršených světelných podmínek.

 

Video: Použití stroje B 110 R

  1. Příprava stroje B 110 R (0:00)
  2. Plnění čisté vody a čisticího prostředku (0:09)
  3. Nastavení polohy sedadla obsluhy (0:24)
  4. Uvedení do provozu (0:28)
  5. Výběr mycího programu (0:38)
  6. Vypuštění špinavé vody (1:32)
  7. Vypuštění zbytkové čisté vody (1:40)
  8. Čištění filtrů a nádrží (1:44)
  9. Demontáž sací lišty, kotoučů a válce a její údržba (2:006)
  10. Nabíjení stroje (2:46)
Zobrazit produktovou kartu B 110 Dose SSD D75

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