PŘEDSTAVUJEME: NOVÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ B 110 R OD SPOLEČNOSTI KÄRCHER
Další vývoj znamená pokrok: Nový podlahový mycí stroj s odsáváním a posedem B 110 R od společnosti Kärcher nabízí díky novým technologiím a komponentům ještě lepší výsledek čištění a efektivitu. S tímto strojem lze hygienicky a ekonomicky čistit obzvláště velké plochy, jaké jsou například v obchodních a veřejných prostorách, průmyslových podnicích. Tento stroj rozšiřuje portfolio čisticích strojů na podlahu společnosti Kärcher.
Efektivní a ekonomický!
S B 110 R je čištění velkých ploch, jako jsou supermarkety, letiště a sklady, ještě pohodlnější, přináší nejlepší výsledky čištění a zvýšenou produktivitu. Navíc díky novým prvkům a technologiím ušetříte jeho použitím hned v několika oblastech. Nový podlahový mycí stroj od společnosti Kärcher se pyšní skvělou odolností díky použití obzvláště robustních materiálu nejen při jeho samotné výrobě, ale i při konstrukci všech čistících komponent. Díky těmto výhodám bude nový model B 110 R od společnosti Kärcher ideálním doplňkem do Vaší flotily úklidových strojů.
Výhody modelu B 110 R
Vynikající sací výkon
Bezpečnost na prvním místě! Po čištění je vlhká podlaha často nebezpečná kvůli hrozícímu riziku uklouznutí. Díky nové sací liště lze snížit zbytkovou vlhkost na čištěných podlahách až o 50 %. Tím s tímto strojem stanoví Kärcher zcela nové standardy, pokud jde o sací výkon. Díky optimalizované mimořádně spolehlivé sací liště vyrobené z obzvláště odolného hliníku a gumovým stěrkám z Latexu odolným proti roztržení je Kärcher B 110 R navržen pro dlouhou životnost a časté používání.
Tichá hlava kartáčového válečku
Kromě sací lišty byla optimalizována také kartáčová hlava. Je vyrobena z odolného hliníku a zajišťuje sníženou hladinu hluku díky obzvláště nízké vůli. Díky poklesu hluku zhruba o 10 dB (A) může uživatel čistit komfortněji i po delší dobu.
Účinnější než kdy jindy
Díky výdrži baterie až čtyři hodiny můžete vyčistit na jedno nabití i velké plochy. Automaticky nastavitelný průtok čisticího prostředku na rychlost jízdy jsou další výhody tohoto modelu a zajišťují optimální čištění s menší spotřebou čisticího prostředku a vody až o 50 %.
Prodloužení pracovní šířky
Na přání lze na pravou stranu stroje B 110 R namontovat boční kartáč, ktery je k dispozici v rámci volitelného příslušenství. Tím se prodlouží pracovní šířka stroje o 100 mm. Tímto způsobem se dosáhne ideálních výsledků čištění přímo u okrajů. Díky flexibilnímu uložení boční kartáč dokonale kopíruje hrany, čímž se předchází jejich poškození.
Modely stroje B 110:
Nové funkce a inovace
Nová hlava kartáče z hliníkové slitiny
- Redukce otřasů pro snazší čištění
- Vylepšený výkon zametání o 20 %
- Maximální robustnost a životnost.
Mimořádný sací výkon, spolehlivá sací lišta
- Více bezpečnosti díky až o 50 % snížené zbytkové vlhkosti
- Rychloupínací šrouby zajišťují snadnou manipulaci
- Stěrky z materiálu Linatex odolné proti roztržení a praskání.
Dávkování vody závislé na rychlosti
- Díky úspoře vody zvyšuje plošný výkon
- Konstantní výsledek čištění
- Lepší výsledky odsávání a rychlejší schnutí.
Boční kartáč
- Prodlužuje pracovní šířku o 100 mm
- Čistí i pod vyčnívajícími okraji, v blízkosti hran / stěn
- Flexibilní uchycení zabraňuje poškození.
Nový systém dávkování čisticího prostředku
- Nově vyvinutý dávkovací systém pro ještě efektivnější čištění
- Přesné přidání čisticího prostředku s uzavřeným okruhem
- Stále optimální směšovací poměr.
Bateriový pohon a integrovaný nabíječ
- S baterií 285 Ah pro dlouhý pracovní interval až 4 hodiny / až 6 hodin v režimu Eco (na vyžádání)
- Díky integrovanému nabíječi lze stroj kdykoliv pohodlně nabít
Bezpečný a snadný systém ovládání
- Snadná obsluha díky přepínačí EASY Operation
- Systém barevně odlišných klíčů KIK umožňuje rozpoznání uživatelů a jejich práv
- Barevný a přehledný display nabízí 30 různých jazyků.
Polohovatelné sedadlo
- Polohovatelné sedadlo pro komfortní polohu sezení obsluhy v závislosti na výšce postavy
- Správná poloha sezení během jízdy umožňuje delší pracovní intervaly bez únavy.
Osvětlení pracovní plochy
- Osvětlení pracovní plochy zvyšuje komfort obsluhy, pracovní prostor je možné monitrovat i za zhoršených světelných podmínek.
Video: Použití stroje B 110 R
- Příprava stroje B 110 R (0:00)
- Plnění čisté vody a čisticího prostředku (0:09)
- Nastavení polohy sedadla obsluhy (0:24)
- Uvedení do provozu (0:28)
- Výběr mycího programu (0:38)
- Vypuštění špinavé vody (1:32)
- Vypuštění zbytkové čisté vody (1:40)
- Čištění filtrů a nádrží (1:44)
- Demontáž sací lišty, kotoučů a válce a její údržba (2:006)
- Nabíjení stroje (2:46)
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