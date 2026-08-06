Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
B 110 R podlahový mycí stroj s dvěma kotoučovými kartáči a bočním mycím kartáčem, se systém dávkování čisticího prostředku DOSE, pro plošný výkon 4500 m² za hodinu.
Náš mycí stroj B 110 R s bateriovým pohonem přesvědčí nejen vynikajícími výsledky čištění, ale také extrémně jednoduchým a bezpečným ovládáním. Například přepínač EASY Operation pro snadnou volbu režimů čištění. Nebo velký barevný displej, který lze ovládat ve 30 jazycích a pomocí kterého se provádí všechna důležitá nastavení. Aby bylo možné spolehlivě zabránit provozním chybám, lze každému uživateli pomocí inovativního systému klíčů KIK přiřadit individuální přístupová práva. Uživatel také těží z vysoké úrovně jízdního pohodlí díky flexibilnímu nastavení výšky sedadla. Dva kotoučové kartáče a připojený boční mycí kartáč, který rozšiřuje pracovní šířku 75 centimetrů o 10 centimetrů a umožňuje čištění blízko okrajů, zajišťují vynikající výsledky, a to i ve zvláště nepohodlných oblastech. Naše funkce Auto-Fill tedy automatického plnění je součástí časově úsporného plnění 110litrového zásobníku na čerstvou vodu, zatímco systém dávkování čisticího prostředku DOSE a dávkování vody závislé na rychlosti šetří zdroje.
Charakteristické znaky a výhody
Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladůUmožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech
Výškově nastavitelné sedadloDokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Dávkování vody v závislosti na rychlostiSnižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace
Technické údaje
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Trakční motor
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|750
|Pracovní šířka sání (mm)
|950
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|110 / 110
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|max. 5100
|Plošný výkon praktický (m²/h)
|3600
|Baterie (V)
|24
|Výdrž baterie (h)
|max. 4
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 230
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Stoupavost (%)
|10
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|180
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|40
|Spotřeba vody (l/min)
|max. 5,7
|Hladina hluku (dB(A))
|59
|Příkon (W)
|až do 2350
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|650
|Aktualizace softwaru jsou k dispozici do
|2032-01-01
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|258
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Obsah balení
- Vestavěná nabíječka
- Sací lišta, zahnutá
- Postranní mycí kartáč
- dávkovací nádoba na čisticí prostředek
Vybavení
- Automatické plnění
- Pohon pojezdu
- Automatické zastavení vody
- DOSE
- Parkovací brzda
- Magnetický ventil
- Systém dvou nádrží
- Výškově nastavitelné sedadlo
- Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
- standardní denní svícení
- malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
- robustní přední nárazník
- s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
- aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
- Barevná a provozní koncepce Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
- Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
- elektrický a mechanický plovákový spínač
- Přepínač pro snadné ovládání
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
- Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch