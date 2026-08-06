Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75

B 110 R podlahový mycí stroj s dvěma kotoučovými kartáči a bočním mycím kartáčem, se systém dávkování čisticího prostředku DOSE, pro plošný výkon 4500 m² za hodinu.

Náš mycí stroj B 110 R s bateriovým pohonem přesvědčí nejen vynikajícími výsledky čištění, ale také extrémně jednoduchým a bezpečným ovládáním. Například přepínač EASY Operation pro snadnou volbu režimů čištění. Nebo velký barevný displej, který lze ovládat ve 30 jazycích a pomocí kterého se provádí všechna důležitá nastavení. Aby bylo možné spolehlivě zabránit provozním chybám, lze každému uživateli pomocí inovativního systému klíčů KIK přiřadit individuální přístupová práva. Uživatel také těží z vysoké úrovně jízdního pohodlí díky flexibilnímu nastavení výšky sedadla. Dva kotoučové kartáče a připojený boční mycí kartáč, který rozšiřuje pracovní šířku 75 centimetrů o 10 centimetrů a umožňuje čištění blízko okrajů, zajišťují vynikající výsledky, a to i ve zvláště nepohodlných oblastech. Naše funkce Auto-Fill tedy automatického plnění je součástí časově úsporného plnění 110litrového zásobníku na čerstvou vodu, zatímco systém dávkování čisticího prostředku DOSE a dávkování vody závislé na rychlosti šetří zdroje.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75: Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů
Postranní mycí kartáč pro úsporu času a nákladů
Umožňuje čištění až ke krajům stěn nebo regálů Vychýlí se u překážek pod stroj a zamezí tak poškození Úspora nákladů zamezením manuálního následného čištění v okrajových částech
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75: Výškově nastavitelné sedadlo
Výškově nastavitelné sedadlo
Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy Vynikající komfort sezení během jízdy Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75: Dávkování vody v závislosti na rychlosti
Dávkování vody v závislosti na rychlosti
Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách
Robustní sací lišta z hliníkové litiny
  • Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
  • Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
  • Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů (mm) 750
Pracovní šířka sání (mm) 950
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 110 / 110
Plošný výkon, teoretický (m²/h) max. 5100
Plošný výkon praktický (m²/h) 3600
Baterie (V) 24
Výdrž baterie (h) max. 4
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 230
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Stoupavost (%) 10
Počet otáček kartáčů (rpm) 180
Přítlak kartáčů (g/cm²) 40
Spotřeba vody (l/min) max. 5,7
Hladina hluku (dB(A)) 59
Příkon (W) až do 2350
Maximální povolená hmotnost (kg) 650
Aktualizace softwaru jsou k dispozici do 2032-01-01
Hmotnost bez příslušenství (kg) 258
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1695 x 975 x 1315

Obsah balení

  • Vestavěná nabíječka
  • Sací lišta, zahnutá
  • Postranní mycí kartáč
  • dávkovací nádoba na čisticí prostředek

Vybavení

  • Automatické plnění
  • Pohon pojezdu
  • Automatické zastavení vody
  • DOSE
  • Parkovací brzda
  • Magnetický ventil
  • Systém dvou nádrží
  • Výškově nastavitelné sedadlo
  • Kontrolka stavu čisté vody: Přes tlak vody
  • standardní denní svícení
  • malé dávkování čisticího prostředku až do 0,25%
  • robustní přední nárazník
  • s dávkováním vody v závislosti na rychlosti
  • aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management
  • Barevná a provozní koncepce Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy
  • Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně
  • elektrický a mechanický plovákový spínač
  • Přepínač pro snadné ovládání
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75
Podlahový mycí stroj B 110 R Bc DOSE+SSD+D75

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro používání v supermarketech, nákupních centrech nebo nemocnicích
  • Vhodný i pro čištění výrobních a skladových ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky