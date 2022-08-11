Profesionální ruční AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp
Kompaktní akumulátorový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack s technologií válečků z mikrovlákna pro rychlé, hygienické čištění a dezinfekci tvrdých podlah malých ploch pro komerční oblast.
Objevte nový způsob vytírání podlah
Podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp je nový komerční akumulátorový čistič podlah pro hygienické čištění podlahových ploch do 200 metrů čtverečních. Pomocí tohoto čisticího stroje můžete bez námahy uklidit hrubé nečistoty, prach, vlasy, a vytřít efektivně podlahu s kratší dobu schnutí než s použitím běžného mopu.
Čistěte podlahy s poloviční prací
Náš mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp spolehlivě myje tvrdé podlahy díky systému 2 v 1. Zachytí hrubé nečistoty a vlasy a ve stejném kroku vytře podlahu pomocí dvou válečků – to znamená, že předběžné vysávání je minulostí.
Díky technologii rotujících válců z mikrovláken dosahuje stroj až o 20 % lepších výsledků čištění než ruční čištění podlah. S akumulátorovým čističem podlah BR 30/1 C Bp je předběžné vysávání před vytíráním minulostí. Díky účinné kombinaci zachytávání hrubých nečistot a vytírání se doba čištění zkrátí dokonce až o 50 % a po podlaze je možné opět chodit po cca dvou minutách. Díky účinné kombinaci dávkování vody a stíracímu systému nečistot z válců se zkrátila doba schnutí podlahy až o 60 % ve srovnání s vytíráním standardním mopem.
Komerční čistič podlah je také extrémně tichý s hlučností pouhých 55 dB, takže nedochází k narušení provozu. Čisticí stroj vyniká robustní a kompaktní konstrukcí, motor byl navržen pro dlouhou životnost. Díky bateriovému provozu lze BR 30/1 C Bp používat bezdrátově a nezávisle na jakýchkoli existujících zásuvkách. AKU čistič podlah je vhodný na všechny typy podlah a pro profesionální použití v lékařských ordinacích, kosmetických salonech, kavárnách, restauracích a dalších malých provozech nebo maloobchodech.
Dostupné modely BR 30/1 Bp: :
Vlastnosti a benefity AKU mycího stroje BR 30/1 Bp
Krátká doba nabíjení – dlouhá doba provozu
Díky dlouhé době chodu, mezinabíjení, kdykoli je to možné, je stroj vždy připraven k použití.
Efektivita a rychlost
Integrovaná funkce předběžného zametání s využitím stíracích nožů na nabírání nečistot zachytí hrubé nečistoty a vlasy.
Účinné čištění všech typů podlah
Akumulátorový čistič podlah BR 30/1 C Bp díky své technologii válečků z mikrovlákna čistí až o 20 % efektivněji ve srovnání s ručním čištěním podlah a sušení je o působivých 60 % rychlejší než s mopem.
Promyšlená ergonomie
Zvýšená efektivita práce díky flexibilní konstrukci a protiskluzovým parkovacím nožičkám.
Optimální poměr cena/výkon
Jeho vynikající výsledky čištění, krátká doba příravy stroje a nízké nároky na údržbu dělají z BR 30/1 C Bp působivý stroj.
Bezdrátový s výkonnou baterií
Akumulátorový čistič podlah nemá napájecí kabel a je součástí 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power.
Design a kvalita
Profesionální design s robustní konstrukcí a dlouhou životností.
Hygienická dezinfekce
Podlahu lze dezinfikovat během pouhých pěti minut s použitím pouze 3,0 % Kärcher dezinfekčním čističem RM 732 (včetně SARS-CoV-2).
Tichý provoz
Extrémně nízká hladina hluku pouhých 55 dB(A).
Výhody a funkce
Efektivní mytí podlahy
Čistí podlahu až o 20 % efektivněji než mop, schnutí je až o 60 % rychlejší.
1 l nádržka na čistou vodu
Nádržka na čerstvou vodu o objemu 1000 ml lze snadno naplnit vodou a čisticím prostředkem.
Nádrž na odpadní vodu o objemu 700 ml
Systém stáracích nožů oddělí hrubé nečistoty od špinavé vody.
Vyměnitelná Li-Ion baterie
Doba nabíjení 1 hodina na dobu chodu 60 min. (s baterií 3,0 Ah).
Snadné vytírání pod nábytkem
Flexibilní kloub a nízká výška usnadňuje čištění pod nábytkem i na těžko přístupných místech.
Nízká hladina hluku během provozu
S provozní hlasitostí stroje pouhých 55 dB nejsou hosté ani zákazníci rušeni.
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
Přístroje Kärcher Professional vynikají díky spolehlivé a robustní konstrukci dlouhou životností motoru 800 až 1000 hodin.
Vysoce kvalitní válečky
Účinné odstranění nečistot na všech typech podlah, dlouhá životnost.
Parkovací poloha s parkovacími nohami
Po zaparkování stroje vlhké válečky nepřicházejí do kontaktu s podlahou. (šetrné pro válečky, podlahu, urychluje schnutí válečků).
Pro koho je AKU ruční podlahový mycí stroj BR 30/1 Bp vhodný?
Použití
Vhodné pro všechny typy podlah s plochou do 200 m².
Typy podlah: Tvrdé podlahy (dlažba, stěrka, beton), kamenné podlahy (mramor, teraco, žula, vápenec), měkké podlahy (vinyl, PVC, linoleum, epoxid atd.), dřevěné podlahy (dřevo, laminát).
Udržovací čištění pro všechny povrchy, které vyžadují vyšší úroveň hygieny, vyšší komfort a rychlejší výsledek schnutí než u mopu.
Díky extrémně nízké hlučnosti pouhých 55 dB(A) lze akumulátorový čistič podlah BR 30/1 C Bp používat kdykoli a kdekoli.
Kde nasadit
Sektor pohostinství: Hotelové pokoje, lobby, koupelna, šatna, kuchyně, restaurace, snídaňová místnost
Bary a restaurace: Sítě rychlého občerstvení, malé restaurace, kavárny, catering, pekárny
Maloobchod: Malé podniky, butiky, večerky, lékárny
Veřejné budovy: Školy, kostely
Nastavení zdravotní péče: Předsíň, chodby, pokoj pro pacienty, koupelna, šatna, ordinace a zubní ordinace
Kanceláře: Lobby, jídelna, sociální zařízení, šatna
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KÄRCHER BR 30/1 C Bp
Čištění válců
- V případě velkého znečištění lze funkci oplachu použít k mezičištění čisticích válců.
- Nejprve přesuňte zařízení do parkovací polohy a zkontrolujte hladinu naplnění v nádrži na čerstvou vodu – tato hladina musí být minimálně 50 %. Nádrž na odpadní vodu musí být prázdná.
- Poté stiskněte současně tlačítko funkce boost a vypínač. Po cca. po třech sekundách se aktivuje funkce oplachu, čistící válečky se otáčejí a čistí se.
- Vypínač bliká. Po cca. dvou minutách se stroj automaticky vypne.
- Po dokončení čištění a před uložením zařízení je nutné válečky vyjmout a vyčistit pod tekoucí vodou nebo v pračce.
Čištění zařízení
- Přesuňte zařízení do parkovací polohy.
- Vyjměte nádrž na čerstvou vodu, vyprázdněte ji a vložte zpět do zařízení.
- Vyjměte nádrž na odpadní vodu, vyprázdněte ji a vyčistěte vodou z vodovodu.
- Vyjměte nádoby na zametání a vyčistěte je pod tekoucí vodou. Odstraňte čistící hřebenový nůž z krytu na nádrži na odpadní vodu a odstraňte z hřebenů ulpívající nečistoty.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie a vyjměte ji z držáku baterie. Poté nabijte baterii