Profesionální ruční AKU podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp

Kompaktní akumulátorový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack s technologií válečků z mikrovlákna pro rychlé, hygienické čištění a dezinfekci tvrdých podlah malých ploch pro komerční oblast.

Vytírání prachu v prodejně oděvů s AKU podlahovým mycím strojem BR 30/1

Dezinfekce podlah v praxi s AKU podlahovým mycím strojem BR 30/1

Rychlé a důkladné stírání podlah od zbytků jídla s BR 30/1

Hygienický úklid v lékařských zařízeních s AKU čisticím strojem Kärcher BR 30/1

Rychlé a důkladné stírání podlah od zbytků jídla s BR 30/1

    Objevte nový způsob vytírání podlah

     


     
    Podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp je nový komerční akumulátorový čistič podlah pro hygienické čištění podlahových ploch do 200 metrů čtverečních. Pomocí tohoto čisticího stroje můžete bez námahy uklidit hrubé nečistoty, prach, vlasy, a vytřít efektivně podlahu s kratší dobu schnutí než s použitím běžného mopu.

     

    Čistěte podlahy s poloviční prací

    Náš mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp spolehlivě myje tvrdé podlahy díky systému 2 v 1. Zachytí hrubé nečistoty a vlasy a ve stejném kroku vytře podlahu pomocí dvou válečků – to znamená, že předběžné vysávání je minulostí.
     

    Díky technologii rotujících válců z mikrovláken dosahuje stroj až o 20 % lepších výsledků čištění než ruční čištění podlah. S akumulátorovým čističem podlah BR 30/1 C Bp je předběžné vysávání před vytíráním minulostí. Díky účinné kombinaci zachytávání hrubých nečistot a vytírání se doba čištění zkrátí dokonce až o 50 % a po podlaze je možné opět chodit po cca dvou minutách. Díky účinné kombinaci dávkování vody a stíracímu systému nečistot z válců se zkrátila doba schnutí podlahy až o 60 % ve srovnání s vytíráním standardním mopem.

    Komerční čistič podlah je také extrémně tichý s hlučností pouhých 55 dB, takže nedochází k narušení provozu. Čisticí stroj vyniká robustní a kompaktní konstrukcí, motor byl navržen pro dlouhou životnost. Díky bateriovému provozu lze BR 30/1 C Bp používat bezdrátově a nezávisle na jakýchkoli existujících zásuvkách. AKU čistič podlah je vhodný na všechny typy podlah a pro profesionální použití v lékařských ordinacích, kosmetických salonech, kavárnách, restauracích a dalších malých provozech nebo maloobchodech.

     

    AKU podlahový mycí stroj Kärcher BR 30/1 C Bp

    Dostupné modely BR 30/1 Bp: :

    Vlastnosti a benefity AKU mycího stroje BR 30/1 Bp

    Krátká doba nabíjení – dlouhá doba provozu

    Díky dlouhé době chodu, mezinabíjení, kdykoli je to možné, je stroj vždy připraven k použití.

    Efektivita a rychlost

    Integrovaná funkce předběžného zametání s využitím stíracích nožů na nabírání nečistot zachytí hrubé nečistoty a vlasy.

    Účinné čištění všech typů podlah

    Akumulátorový čistič podlah BR 30/1 C Bp díky své technologii válečků z mikrovlákna čistí až o 20 % efektivněji ve srovnání s ručním čištěním podlah a sušení je o působivých 60 % rychlejší než s mopem.

    Promyšlená ergonomie

    Zvýšená efektivita práce díky flexibilní konstrukci a protiskluzovým parkovacím nožičkám.

    Optimální poměr cena/výkon

    Jeho vynikající výsledky čištění, krátká doba příravy stroje a nízké nároky na údržbu dělají z BR 30/1 C Bp působivý stroj.

    Bezdrátový s výkonnou baterií

    Akumulátorový čistič podlah nemá napájecí kabel a je součástí 18V bateriové platformy Kärcher Battery Power.

    Design a kvalita

    Profesionální design s robustní konstrukcí a dlouhou životností.

    Hygienická dezinfekce

    Podlahu lze dezinfikovat během pouhých pěti minut s použitím pouze 3,0 % Kärcher dezinfekčním čističem RM 732 (včetně SARS-CoV-2).

    Tichý provoz

    Extrémně nízká hladina hluku pouhých 55 dB(A).

    Výhody a funkce

    Efektivní mytí podlahy s BR 30/1 Bp

    Efektivní mytí podlahy

    Čistí podlahu až o 20 % efektivněji než mop, schnutí je až o 60 % rychlejší.

    Snadné plnění čistou vodou

    1 l nádržka na čistou vodu

    Nádržka na čerstvou vodu o objemu 1000 ml lze snadno naplnit vodou a čisticím prostředkem.

    Hrubé nečistoty a špinavá voda jsou odděleny

    Nádrž na odpadní vodu o objemu 700 ml

    Systém stáracích nožů oddělí hrubé nečistoty od špinavé vody.

    Výměnná baterie a rychlé nabíjení

    Vyměnitelná Li-Ion baterie

    Doba nabíjení 1 hodina na dobu chodu 60 min.  (s baterií 3,0 Ah).

    Snadné vytírání pod nábytkem díky flexibilní hlavě

    Snadné vytírání pod nábytkem

    Flexibilní kloub a nízká výška usnadňuje čištění pod nábytkem i na těžko přístupných místech.

    Tichý stroj umožňuje vytírání za plného provozu

    Nízká hladina hluku během provozu

    S provozní hlasitostí stroje pouhých 55 dB nejsou hosté ani zákazníci rušeni.

    Dlouhá životnost stroje Professional

    Robustní konstrukce pro dlouhou životnost

    Přístroje Kärcher Professional vynikají díky spolehlivé a robustní konstrukci dlouhou životností motoru 800 až 1000 hodin.

    Kvalitní válečky pro všechny druhy tvrdých podlah

    Vysoce kvalitní válečky

    Účinné odstranění nečistot na všech typech podlah, dlouhá životnost.

    Snadné parkování stroje, šetrné schnutí válečku

    Parkovací poloha s parkovacími nohami

    Po zaparkování stroje vlhké válečky nepřicházejí do kontaktu s podlahou. (šetrné pro válečky, podlahu, urychluje schnutí válečků).

    Pro koho je AKU ruční podlahový mycí stroj BR 30/1 Bp vhodný?

    Použití

    • Vhodné pro všechny typy podlah s plochou do 200 m².

    • Typy podlah: Tvrdé podlahy (dlažba, stěrka, beton), kamenné podlahy (mramor, teraco, žula, vápenec), měkké podlahy (vinyl, PVC, linoleum, epoxid atd.), dřevěné podlahy (dřevo, laminát).

    • Udržovací čištění pro všechny povrchy, které vyžadují vyšší úroveň hygieny, vyšší komfort a rychlejší výsledek schnutí než u mopu.

    • Díky extrémně nízké hlučnosti pouhých 55 dB(A) lze akumulátorový čistič podlah BR 30/1 C Bp používat kdykoli a kdekoli.

    Použití BR 30/1 C Bp

    Kde nasadit

    • Sektor pohostinství: Hotelové pokoje, lobby, koupelna, šatna, kuchyně, restaurace, snídaňová místnost

    • Bary a restaurace: Sítě rychlého občerstvení, malé restaurace, kavárny, catering, pekárny

    • Maloobchod: Malé podniky, butiky, večerky, lékárny
      Veřejné budovy: Školy, kostely

    • Nastavení zdravotní péče: Předsíň, chodby, pokoj pro pacienty, koupelna, šatna, ordinace a zubní ordinace

    • Kanceláře: Lobby, jídelna, sociální zařízení, šatna

    Komerční použití AKU podlahového mycího stroje BR 30/1

    ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KÄRCHER BR 30/1 C Bp

    Čištění válců

    1. V případě velkého znečištění lze funkci oplachu použít k mezičištění čisticích válců.
    2. Nejprve přesuňte zařízení do parkovací polohy a zkontrolujte hladinu naplnění v nádrži na čerstvou vodu – tato hladina musí být minimálně 50 %. Nádrž na odpadní vodu musí být prázdná.
    3. Poté stiskněte současně tlačítko funkce boost a vypínač. Po cca. po třech sekundách se aktivuje funkce oplachu, čistící válečky se otáčejí a čistí se.
    4. Vypínač bliká. Po cca. dvou minutách se stroj automaticky vypne.
    5. Po dokončení čištění a před uložením zařízení je nutné válečky vyjmout a vyčistit pod tekoucí vodou nebo v pračce.

    Čištění zařízení

    1. Přesuňte zařízení do parkovací polohy.
    2. Vyjměte nádrž na čerstvou vodu, vyprázdněte ji a vložte zpět do zařízení.
    3. Vyjměte nádrž na odpadní vodu, vyprázdněte ji a vyčistěte vodou z vodovodu.
    4. Vyjměte nádoby na zametání a vyčistěte je pod tekoucí vodou. Odstraňte čistící hřebenový nůž z krytu na nádrži na odpadní vodu a odstraňte z hřebenů ulpívající nečistoty.
    5. Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie a vyjměte ji z držáku baterie. Poté nabijte baterii

     

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