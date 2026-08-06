Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack
Bateriový fukar na listí LB 930/36 Bp Pack bleskurychle odstraní nánosy nečistot z chodníků i silnic. Pracuje tiše a bez emisí. Dodáváme včetně 36V baterie a rychlonabíječky.
Silný aku fukar na listí LB 930/36 Bp Pack v mžiku odstraní spadané listí, květy i další nečistoty. Přístroj se snadno ovládá a zásluhou ramenního popruhu se vám při čištění ani nepronose. Díky bateriovému pohonu pracuje tiše a s minimem vibrací. Provoz je také ekologičtější, a navíc vás při úklidu neruší benzínové výpary. Výkon zařízení můžete snadno regulovat na jeho rukojeti – lehce se tak přizpůsobíte každé situaci. Pro odvanutí odolné špíny pak stačí stisknout tlačítko Turbo. K přístroji dodáváme dvojici trysek – standardní trysku s kovovou škrabkou, která pomůže s odstraněním ulpělých nečistot, a vysokorychlostní trysku pro úklid vlhkého listí.
Charakteristické znaky a výhody
Kovová škrabkaOdstraňování lepivých zbytků a nečistot. Chrání konec trubky fukaru před poškozením.
Vysokorychlostní tryskaFoukací výkon je soustředěný na malý prostor. Suverénně uvolní i vlhké listí a nečistoty.
Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko TurboOptimalizované přizpůsobení rychlosti foukání a zvýšení výkonu v případě potřeby. Maximální kontrola při odstraňování ulpívajícího listí a nečistot.
Pohodlný ramenní popruh
- Umožňuje komfortní, pohodlný pracovní postoj pro práci bez únavy.
- Vyvážená konstrukce.
Až o 50% tišší než benzinové přístroje
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
- Menší zatížení pro člověka i životní prostředí.
Bezkartáčový motor
- Minimální náklady na údržbu a dlouhá životnost.
- Minimální zahřívání a vysoká efektivita.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Žádné emise škodlivin a CO2
- Šetří životní prostředí a zdraví uživatele.
Významně snížené vibrace v porovnání s benzinovými přístroji
- Práce po dlouhou dobu bez únavy.
- Chrání zdraví uživatele.
Až o 90 % nižší náklady na provoz a údržbu oproti benzínovému stroji
- Mimořádně ekonomický, protože odpadají provozní náklady na benzín.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Průtok vzduchu (m³/h)
|930
|Rychlost vzduchu (m/s)
|max. 60
|Foukací síla (N)
|14
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|36
|Kapacita (Ah)
|6
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Napětí (síťové připojení nabíječky) (V)
|100 - 240
|Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz)
|50 - 60
|Délka kabelu nabíječky baterií (m)
|1,2
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|840 x 150 x 340
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Standardní tryska s kovovou škrabkou
- Vysokorychlostní tryska
- Ramenní popruh
Vybavení
- Baterie: Baterie 36 V / 6,0 Ah (1 ks)
- Nabíječka baterií: 36 V rychlonabíjekča (1 ks)
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění menších až středně velkých ploch a odstraňování lehkých odpadků
- Pro odstraňování nečistot na špatně přístupných místech
- Pro odstraňování listí, ostříhané zeleně, nečistot a odpadků
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LB 930/36 Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.