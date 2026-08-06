Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack

Bateriový fukar na listí LB 930/36 Bp Pack bleskurychle odstraní nánosy nečistot z chodníků i silnic. Pracuje tiše a bez emisí. Dodáváme včetně 36V baterie a rychlonabíječky.

Silný aku fukar na listí LB 930/36 Bp Pack v mžiku odstraní spadané listí, květy i další nečistoty. Přístroj se snadno ovládá a zásluhou ramenního popruhu se vám při čištění ani nepronose. Díky bateriovému pohonu pracuje tiše a s minimem vibrací. Provoz je také ekologičtější, a navíc vás při úklidu neruší benzínové výpary. Výkon zařízení můžete snadno regulovat na jeho rukojeti – lehce se tak přizpůsobíte každé situaci. Pro odvanutí odolné špíny pak stačí stisknout tlačítko Turbo. K přístroji dodáváme dvojici trysek – standardní trysku s kovovou škrabkou, která pomůže s odstraněním ulpělých nečistot, a vysokorychlostní trysku pro úklid vlhkého listí.

Charakteristické znaky a výhody
Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack: Kovová škrabka
Kovová škrabka
Odstraňování lepivých zbytků a nečistot. Chrání konec trubky fukaru před poškozením.
Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack: Vysokorychlostní tryska
Vysokorychlostní tryska
Foukací výkon je soustředěný na malý prostor. Suverénně uvolní i vlhké listí a nečistoty.
Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack: Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko Turbo
Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko Turbo
Optimalizované přizpůsobení rychlosti foukání a zvýšení výkonu v případě potřeby. Maximální kontrola při odstraňování ulpívajícího listí a nečistot.
Pohodlný ramenní popruh
  • Umožňuje komfortní, pohodlný pracovní postoj pro práci bez únavy.
  • Vyvážená konstrukce.
Až o 50% tišší než benzinové přístroje
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
  • Menší zatížení pro člověka i životní prostředí.
Bezkartáčový motor
  • Minimální náklady na údržbu a dlouhá životnost.
  • Minimální zahřívání a vysoká efektivita.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Žádné emise škodlivin a CO2
  • Šetří životní prostředí a zdraví uživatele.
Významně snížené vibrace v porovnání s benzinovými přístroji
  • Práce po dlouhou dobu bez únavy.
  • Chrání zdraví uživatele.
Až o 90 % nižší náklady na provoz a údržbu oproti benzínovému stroji
  • Mimořádně ekonomický, protože odpadají provozní náklady na benzín.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Průtok vzduchu (m³/h) 930
Rychlost vzduchu (m/s) max. 60
Foukací síla (N) 14
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 6
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Napětí (síťové připojení nabíječky) (V) 100 - 240
Frekvence (síťové připojení nabíječky) (Hz) 50 - 60
Délka kabelu nabíječky baterií (m) 1,2
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 840 x 150 x 340

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Standardní tryska s kovovou škrabkou
  • Vysokorychlostní tryska
  • Ramenní popruh

Vybavení

  • Baterie: Baterie 36 V / 6,0 Ah (1 ks)
  • Nabíječka baterií: 36 V rychlonabíjekča (1 ks)
Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack
Fukar na listí LB 930/36 Bp Pack

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění menších až středně velkých ploch a odstraňování lehkých odpadků
  • Pro odstraňování nečistot na špatně přístupných místech
  • Pro odstraňování listí, ostříhané zeleně, nečistot a odpadků
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
Příslušenství
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Náhradní díly LB 930/36 Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.