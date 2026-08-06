FUKAR NA LISTÍ LB 930/36 Bp

AKU fukar na listí LB 960/36 Bp čistí důkladně a tiše všechno suché listí a jiné zbytky. A to bez absolutních emisích. 

Bateriový fukar na listí LB 930/36 Bp si poradí s nánosy písku, květů i podzimního listí. Uklízí tiše a rychle, oproti benzínovým modelům také minimálně vibruje. Navíc ušetříte za pohonné hmoty a nevdechujete nepříjemné emise. Přístroj se pohodlně ovládá a díky ramennímu popruhu se vám při práci ani nepronese. Samozřejmostí je možnost regulace výkonu i tlačítko Turbo, které vám pomůže odfouknout i odolné nečistoty. Zařízení dodáváme s dvojicí praktických trysek. Standardní trysku oceníte při běžním úklidu a díky integrované kovové škrabce s ní lehce odstraníte i ulpělou špínu. S čištěním vlhkého listí vám pak pomůže vysokorychlostní tryska, která vytvoří silný a úzký proud vzduchu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.

Charakteristické znaky a výhody
Fukar na listí LB 930/36 Bp: Kovová škrabka
Kovová škrabka
Odstraňování lepivých zbytků a nečistot. Chrání konec trubky fukaru před poškozením.
Fukar na listí LB 930/36 Bp: Vysokorychlostní tryska
Vysokorychlostní tryska
Foukací výkon je soustředěný na malý prostor. Suverénně uvolní i vlhké listí a nečistoty.
Fukar na listí LB 930/36 Bp: Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko Turbo
Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko Turbo
Optimalizované přizpůsobení rychlosti foukání a zvýšení výkonu v případě potřeby. Maximální kontrola při odstraňování ulpívajícího listí a nečistot.
Pohodlný ramenní popruh
  • Umožňuje komfortní, pohodlný pracovní postoj pro práci bez únavy.
  • Vyvážená konstrukce.
Až o 50% tišší než benzinové přístroje
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
  • Menší zatížení pro člověka i životní prostředí.
Bezkartáčový motor
  • Minimální náklady na údržbu a dlouhá životnost.
  • Minimální zahřívání a vysoká efektivita.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
  • Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Žádné emise škodlivin a CO2
  • Šetří životní prostředí a zdraví uživatele.
Významně snížené vibrace v porovnání s benzinovými přístroji
  • Práce po dlouhou dobu bez únavy.
  • Chrání zdraví uživatele.
Až o 90 % nižší náklady na provoz a údržbu oproti benzínovému stroji
  • Mimořádně ekonomický, protože odpadají provozní náklady na benzín.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Průtok vzduchu (m³/h) 930
Rychlost vzduchu (m/s) max. 60
Foukací síla (N) 14
Napětí (V) 36
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3
Hmotnost včetně obalu (kg) 5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 916 x 177 x 325

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Standardní tryska s kovovou škrabkou
  • Vysokorychlostní tryska
  • Ramenní popruh
Fukar na listí LB 930/36 Bp
Fukar na listí LB 930/36 Bp
Fukar na listí LB 930/36 Bp

Videa

Oblasti použití
  • Pro čištění menších až středně velkých ploch a odstraňování lehkých odpadků
  • Pro odstraňování nečistot na špatně přístupných místech
  • Pro odstraňování listí, ostříhané zeleně, nečistot a odpadků
  • Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LB 930/36 Bp

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.