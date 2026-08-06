FUKAR NA LISTÍ LB 930/36 Bp
AKU fukar na listí LB 960/36 Bp čistí důkladně a tiše všechno suché listí a jiné zbytky. A to bez absolutních emisích.
Bateriový fukar na listí LB 930/36 Bp si poradí s nánosy písku, květů i podzimního listí. Uklízí tiše a rychle, oproti benzínovým modelům také minimálně vibruje. Navíc ušetříte za pohonné hmoty a nevdechujete nepříjemné emise. Přístroj se pohodlně ovládá a díky ramennímu popruhu se vám při práci ani nepronese. Samozřejmostí je možnost regulace výkonu i tlačítko Turbo, které vám pomůže odfouknout i odolné nečistoty. Zařízení dodáváme s dvojicí praktických trysek. Standardní trysku oceníte při běžním úklidu a díky integrované kovové škrabce s ní lehce odstraníte i ulpělou špínu. S čištěním vlhkého listí vám pak pomůže vysokorychlostní tryska, která vytvoří silný a úzký proud vzduchu. Baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Kovová škrabkaOdstraňování lepivých zbytků a nečistot. Chrání konec trubky fukaru před poškozením.
Vysokorychlostní tryskaFoukací výkon je soustředěný na malý prostor. Suverénně uvolní i vlhké listí a nečistoty.
Plynule regulovatelné otáčky a tlačítko TurboOptimalizované přizpůsobení rychlosti foukání a zvýšení výkonu v případě potřeby. Maximální kontrola při odstraňování ulpívajícího listí a nečistot.
Pohodlný ramenní popruh
- Umožňuje komfortní, pohodlný pracovní postoj pro práci bez únavy.
- Vyvážená konstrukce.
Až o 50% tišší než benzinové přístroje
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci.
- Menší zatížení pro člověka i životní prostředí.
Bezkartáčový motor
- Minimální náklady na údržbu a dlouhá životnost.
- Minimální zahřívání a vysoká efektivita.
Plná flexibilita v rámci 36V platformy Kärcher
- Rychlá výměna baterie pro jiná zařízení podle potřeby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnost práce.
Žádné emise škodlivin a CO2
- Šetří životní prostředí a zdraví uživatele.
Významně snížené vibrace v porovnání s benzinovými přístroji
- Práce po dlouhou dobu bez únavy.
- Chrání zdraví uživatele.
Až o 90 % nižší náklady na provoz a údržbu oproti benzínovému stroji
- Mimořádně ekonomický, protože odpadají provozní náklady na benzín.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|36 V Platforma baterie
|Průtok vzduchu (m³/h)
|930
|Rychlost vzduchu (m/s)
|max. 60
|Foukací síla (N)
|14
|Napětí (V)
|36
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|916 x 177 x 325
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Standardní tryska s kovovou škrabkou
- Vysokorychlostní tryska
- Ramenní popruh
Videa
Oblasti použití
- Pro čištění menších až středně velkých ploch a odstraňování lehkých odpadků
- Pro odstraňování nečistot na špatně přístupných místech
- Pro odstraňování listí, ostříhané zeleně, nečistot a odpadků
- Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a také v noci
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LB 930/36 Bp
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.