Kärcher iSolar. Systémové řešení pro čištění solárních modulů.
Znečištění způsobené prachem, sazemi a pylem snižují výkon fotovoltaických zařízení a solárních modulů až o 20 %. Přirozené působení deště, rosy a větru jednoznačně nepostačuje k tomu, aby se moduly účinně očistily. Pro jejich důkladné čištění proto nyní společnost Kärcher nabízí příslušenství pro vysokotlaké čističe: S kartáčem iSolar, což je systém s rotujícími kartáči připevněný na teleskopické tyči, lze v závislosti na verzi šetrně vyčistit až 1.500 m² modulových ploch. iSolar byl certifikován od DLG e. V. (Německá zemědělská společnost e. V.).
Efektivní čištění fotovoltaických panelů
První čisticí systém pro fotovoltaická zařízení, certifikovaný od DLG! Promyšlená čisticí řešení Kärcher se postarají o nekompromisní čistotu solárních modulů - a tím i o až 20% vyšší výtěžek v porovnání se silně znečištěnými moduly.
Možnosti použití zařízení iSolar jsou prakticky neomezené. Všude, kde jsou provozovány solární a fotovoltaická zařízení, zabezpečuje iSolar výtěžek ze síly slunce: zemědělství, živnosti, průmysl a soukromé budovy. Zvláště na místech, která jsou vystavena silnému znečištění. V zemědělství způsobuje především prach ze sousedících polí nebo odpadní vzduch ze stájí velké problémy. Kärcher iSolar je hospodárnéřešení jak pro provozovatele fotovoltaických zařízení, tak i pro firmy zabývající se jejím čištěním.
Naše doporučení pro čištění fotovoltaických zařízení: Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS nebo vysokotlaký čistič bez ohřevu HD v kombinaci se systémem na změkčování vody Kärcher a příslušenstvím iSolar.
Technika pro čištění a údržbu solárních panelů:
Jemně a důkladně: iSolar 800/400.
Kartáče iSolar 400 Advanced a iSolar 800 Advanced jsou poháněny vodním paprskem z vysokotlakého čističe, který zároveň zajišťuje odplavení nečistot. Čisticí efekt sám je dosažen pomocí mechanické práce štětin. Štětiny jsou vyrobeny z nylonu a zaručují čištění povrchu modulů bez poškrábání. Kartáče iSolar 800/400 pracují při nízkém tlaku, čímž nevzniká nebezpečí poškození modulů. Pro zvláště dlouhou životnost jsou rotační kartáče vybaveny robustními kuličkovými ložisky.
iSolar 400 Advanced
Vodou poháněný diskový kartáč iSolar 400 Advanced má pracovní šířku 400 mm. Je vhodný zvláště pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Díky nízké hmotnosti a jednoduché manipulaci mohou být komfortně čištěna i vyvýšená zařízení.
- Kompaktní základní model pro menší plochy
- Velmi vhodný pro vyvýšená zařízení
- Vodou poháněný diskový kartáč s kuličkovými ložisky
- Připojení M 18 × 1,5; kompatibilní s běžnými přístroji HD/HDS
- Předmytí přilehlých modulů
iSolar 800 Advanced
Vodou poháněná kartáčová hlava iSolar 800 s pracovní šířkou 800 mm pracuje se dvěma proti sobě rotujícími diskovými kartáči a používá se k čištění fotovoltaických zařízení
. Protiběžné kartáče vyrovnávají všechny vyskytující se
příčné síly a zaručují tak optimální manipulaci. Také flexibilní úhlový kloub na připojení kartáčové hlavy usnadní práci. Postará se o to, aby štětiny neustále ležely na ploše, a umožňuje tak rovnoměrné výsledky čištění. Kartáčová hlava Vás přesvědčí svým velmi vysokým plošným výkonem - je ideální pro čištění velkých zařízení, např. na střechách stájí.
- Velmi vysoký čisticí a plošný výkon
- Optimální manipulace díky vyrovnání příčných sil
- Protiběžně rotující diskové kartáče s kuličkovými ložisky
- Robustní mosazný kloub pro flexibilní pracovní úhel
- Připojení M 18 × 1,5; kompatibilní s běžnými přístroji HD/HDS
- Předmytí přilehlých modulů
iSolar ochrana proti pádu - pro bezpečnou práci na střeše.
- Certifikovaný jisticí systém odpovídající normám
- Spoluběžné záchytné zařízení s tlumičem
- Robustní kovový box pro uložení a přepravu
- Včetně 12 m dlouhého vodicího lana
- Smyčka pro uchycení
- Postroj s rychlouzávěry
Chemické prostředky pro čištění solárních panelů:
Vápenné usazeniny a silné znečištění: bezpečně vyřešeno.
Tvrdá voda může zapříčinit vznik vápenných usazenin, čímž může drasticky poklesnout výkonnost modulů. Spolehlivou ochranu před vápennými skvrnami nabízí mobilní změkčovač vody Kärcher a solární čistič RM 99. Iontoměničová pryskyřice ve změkčovači vytáhne z vody uvolněný vodní kámen a zredukuje stupeň tvrdosti na 0-1 °dH. Pokud nepostačí čištění jen pomocí vody, např. při silných a mastných nečistotách, uvolňuje solární čistič RM 99 špínu a pojí uvolněný vodní kámen, takže nemohou vzniknout žádné vápenné skvrny.
Solární čistič RM 99: účinný a šetrný
- Uvolňuje vysoce efektivně a šetrně k materiálu nejodolnější nečistoty
- Zabraňuje tvorbě vápenných skvrn při
- všech stupních tvrdosti vody
- Snadno biologicky odbouratelný
Mobilně proti zavápnění
Tvrdá voda může zapříčinit vznik vápenných usazenin, spolehlivou ochranu před vápennými skvrnami nabízí mobilní změkčovač vody Kärcher WS 50 a solární čistič RM 99. Iontoměničová pryskyřice ve změkčovači vytáhne z vody uvolněný vodní kámen a zredukuje stupeň tvrdosti na 0–1 °dH. Po čištění zaschne bez zanechání stop
- Vynikající mobilita a jednoduchá přeprava
- Práškově lakovaný ocelový trubkový rám s velkými, vzduchem plněnými koly
Řešení pro čištění fasád a solárních panelů
Společnost Kärcher nabízí komplexní řešení pro mytí fasád a solárních panelů. S kombinací kartáčů, teleskopických tyčí, nástavců a adaptérů můžete čistit různé druhy fasád, skleněných a hladkých ploch, solární panely a podlahy.Na produkty