Ochrana proti pádu

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střechách. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti odpovídající normám pro práci na střechách. Pojistka proti pádu obsahuje spoluběžný stroj s tlumičem a 15m jádrovým lanem, záchytný pás, kotevní závěs pro upevnění záchytného přístroje a praktický kufr z ocelového plechu pro skladování a přepravu.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 8,4

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Náhradní díly Ochrana proti pádu

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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