Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul
Jednotka čerpadla HD 7/17 M PU s výkonným a robustním třípístovým axiálním čerpadlem s písty z ušlechtilé oceli, třífázovým motorem a upevněním na stěnu pro stacionární používání.
Výkonem téměř 700 litrů za hodinu a pracovním tlakem až 170 bar se osvědčila naše výkonná jednotka motoru/čerpadla HD 7/17 M PU s třífázovým motorem a řízením tlakovým spínačem při tvrdém každodenním nasazení. Nově vyvinutá technologie čerpadla s třípístovým axiálním čerpadlem s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou válců garantuje dlouhou životnost a zvyšuje efektivnost energií a čisticí výkon o téměř 20 procent. Zařízení je určeno pro stacionární používání a lze ho montovat a provozovat jak ve svislé tak i vodorovné poloze. Na zadní straně se nachází tříbodové upevnění, které umožňuje jak vertikální tak i horizontální montáž. Přístup k vysokotlakému čerpadlu a elektronickým komponentám je uživatelsky přívětivý – vlastní čerpadlo je účinně chráněno velkým jemným vodním filtrem před nečistotami v užitkové vodě.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provozKonstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Příprava pro stacionární provozJednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Příkon (kW)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|23,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|25,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 300 x 565
Vybavení
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 P Modul
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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