Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul

Jednotka čerpadla HD 7/17 M PU s výkonným a robustním třípístovým axiálním čerpadlem s písty z ušlechtilé oceli, třífázovým motorem a upevněním na stěnu pro stacionární používání.

Výkonem téměř 700 litrů za hodinu a pracovním tlakem až 170 bar se osvědčila naše výkonná jednotka motoru/čerpadla HD 7/17 M PU s třífázovým motorem a řízením tlakovým spínačem při tvrdém každodenním nasazení. Nově vyvinutá technologie čerpadla s třípístovým axiálním čerpadlem s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou válců garantuje dlouhou životnost a zvyšuje efektivnost energií a čisticí výkon o téměř 20 procent. Zařízení je určeno pro stacionární používání a lze ho montovat a provozovat jak ve svislé tak i vodorovné poloze. Na zadní straně se nachází tříbodové upevnění, které umožňuje jak vertikální tak i horizontální montáž. Přístup k vysokotlakému čerpadlu a elektronickým komponentám je uživatelsky přívětivý – vlastní čerpadlo je účinně chráněno velkým jemným vodním filtrem před nečistotami v užitkové vodě.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul: Flexibilní provoz
Flexibilní provoz
Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul: Příprava pro stacionární provoz
Příprava pro stacionární provoz
Jednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 700
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Příkon (kW) 4,2
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 23,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 25,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 300 x 565

Vybavení

  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul
Vysokotlaký čistič HD 7/17 P Modul

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 P Modul

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.