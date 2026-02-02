Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage

Vysokotlaký čistič HD 8 / 18-4 M Cage, extrémně robustní čistič s ocelovým trubkovým rámem pro komerční použití v náročných podmínkách.

HD 8 / 18-4 M Cage mobilní vysokotlaký čistič ve zvlášť robustní klecové verzi s ocelovým trubkovým rámem s práškovou barvou pro ochranu v mobilních aplikacích v náročných podmínkách a v případě časté přepravy. Stroj přátelský k servisu je navržen pro vertikální a horizontální použití a nabízí uživateli maximální flexibilitu a spolehlivost. Vysokotlaká pistole EASY! Force, která využívá zpětnou sílu vysokotlakého paprsku ke snížení přidržovací síly na nulu, a rychloupínací spojky EASY! Lock, které umožňují manipulaci, která je pětkrát rychlejší než konvenční šroubová spojení , aniž byste ohrozili robustnost nebo dlouhou životnost, zajistěte, abyste mohli pracovat bez únavy a ušetřit čas připevnění a odstranění. Kromě toho lze pomocí Servo Control přímo na stříkací pistoli regulovat objem vody a pracovní tlak. Poháněno čtyřpólovým, pomalu běžícím třífázovým motorem s ovládáním tlakovým spínačem, 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců snižuje energetické nároky přibližně o 20%. Pro ochranu vysokotlakých součástí jsou standardně integrovány funkce automatického odlehčení tlaku a velký vodní jemný filtr.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Ocelový rám je vhodný i pro snadné upevnění stroje v servisním vozidle. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage: Uživatelsky přívětivý servis
Uživatelsky přívětivý servis
Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje. Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 44,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 48,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 420 x 460 x 970

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 Cage

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.