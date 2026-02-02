Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 Cage
Vysokotlaký čistič HD 8 / 18-4 M Cage, extrémně robustní čistič s ocelovým trubkovým rámem pro komerční použití v náročných podmínkách.
HD 8 / 18-4 M Cage mobilní vysokotlaký čistič ve zvlášť robustní klecové verzi s ocelovým trubkovým rámem s práškovou barvou pro ochranu v mobilních aplikacích v náročných podmínkách a v případě časté přepravy. Stroj přátelský k servisu je navržen pro vertikální a horizontální použití a nabízí uživateli maximální flexibilitu a spolehlivost. Vysokotlaká pistole EASY! Force, která využívá zpětnou sílu vysokotlakého paprsku ke snížení přidržovací síly na nulu, a rychloupínací spojky EASY! Lock, které umožňují manipulaci, která je pětkrát rychlejší než konvenční šroubová spojení , aniž byste ohrozili robustnost nebo dlouhou životnost, zajistěte, abyste mohli pracovat bez únavy a ušetřit čas připevnění a odstranění. Kromě toho lze pomocí Servo Control přímo na stříkací pistoli regulovat objem vody a pracovní tlak. Poháněno čtyřpólovým, pomalu běžícím třífázovým motorem s ovládáním tlakovým spínačem, 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců snižuje energetické nároky přibližně o 20%. Pro ochranu vysokotlakých součástí jsou standardně integrovány funkce automatického odlehčení tlaku a velký vodní jemný filtr.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání všechny součásti. Ocelový rám je vhodný i pro snadné upevnění stroje v servisním vozidle. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Uživatelsky přívětivý servisSnadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje. Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu. Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|44,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|48,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 Cage
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.