Vysokotlaký čistič HD 6/15 MX Plus
Výkonný vysokotlaký čistič HD 6/15 MX Plus vyvine pracovní tlak až 15 MPa. Pohodlně se drží a díky 15m hadici s navíjecím bubnem s ním snadno uklidíte i rozsáhlé prostory.
Spolehlivý vysokotlaký čistič HD 6/15 MX Plus oceníte pro jeho vysoký výkon a pohodlné ovládání. Perfektní výsledky zajišťuje silné třípístové axiální čerpadlo, které natlakuje vodu na 15 MPa. Díky hlavě válce z kvalitní mosazi a automatické přetlakové pojistce vám stroj vydrží sloužit opravdu dlouho. Zařízení se snadno udržuje, protože vnitřní komponenty jsou jednoduše přístupné. Vysokotlaká pistole EASY!Force dobře padne do ruky a snižuje únavu při práci. Zásluhou unikátní konstrukce nemusíte při úklidu svírat prsty, takže zbytečně nenamáháte ruku. Praktické rychlospojky pak EASY!Lock umožňují jednoduchou výměnu trysek. Pohodlné čištění rozlehlých prostor zajišťuje dlouhá 15m hadice s navíjecím bubnem. A když je vše hotovo, pistoli i s příslušenstvím snadno zasunete do přihrádky na těle čističe, takže se vám bude lépe skladovat.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provozKonstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Vysoká mobilitaPosuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|560
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Příkon (kW)
|3,1
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|31,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|35,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/15 MX Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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