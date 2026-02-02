Vysokotlaký čistič HDS 1000 De Weed
Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 De Weed pro trvale vysoké teploty až 98 °C - ideální pro mobilní odstraňování plevele a prokazatelnou redukci virů na povrchu.
Náš vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 1000 De Weed, vybavený výkonným vznětovým motorem Yanmar a chráněný robustním trubkovým rámem, zaujme při mobilním a účinném odstraňování plevele horkou vodou i v místech, kde nejsou k dispozici externí zdroje energie. Vysoký výkon hořáku a integrovaný e-box s teplotním čidlem pro trvale vysoké teploty až 98 °C umožňují nejen odstraňování plevele, ale také redukci virů a deaktivaci bakterií a zárodků na površích. Přepínání z běžného vysokotlakého režimu na režim odstraňování plevele je neuvěřitelně snadné, což je funkce, která nabízí maximální flexibilitu a uživatelské pohodlí. Vysoce kvalitní komponenty, jako je vysokotlaké čerpadlo s mosaznou hlavou válce, ventily z nerezové oceli nebo písty z nerezové oceli potažené chrom-niklem, zajišťují mimořádně dlouhou životnost i při náročném, nepřetržitém provozu. Plovákový spínač s integrovanou ochranou proti odvápnění (DGT) je součástí rozsáhlého bezpečnostního vybavení určeného k ochraně uživatele i stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Vyšší čisticí výkon díky teplé vodě
- Plynulé regulace přímo na přístroji: od paprsku páry až k paprsku horké vody.
- Průtok páry lze nastavit podle potřeby každému čisticímu úkolu.
Maximální výkonnost
- Vysoce výkonný hořák s vertikální topnou spirálou a trvalým zapalováním bez vznětů a výbuchů.
- Automatické vypnutí hořáku při nedostatku vody, ochrana proti přehřátí.
Úsporný, spalovací naftový motor
- Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V.
- Elektrický start pro jednoduché zapnutí bez vynaložení síly.
Uživatelsky přívětivá obsluha
- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
- Nakládání jeřábu je možné díky robustnímu trubkovému ocelovému rámu.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|450 - 900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 98
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,6
|Velikost trysky
|048
|Palivová nádrž (l)
|34
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobce motoru
|Yanmar
|Typ motoru
|L 100 V
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|199,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|205
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Cage - ochranný rám
- Elektrostart
- Stabilní ocelový trubkový rám pro nakládání jeřábem
Oblasti použití
- Efektivní a pohodlné hubení plevele bez použití chemie v komunálním prostředí
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 1000 De Weed
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.