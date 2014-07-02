VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE S OHŘEVEM

S horkou vodou čistí vysokotlaké čističe při konstantním tlaku ještě lépe. Přístroje Kärcher vás přesvědčí nejvyšším obslužným komfortem a nejmodernější technikou.

Podkategorie vysokotlakých čističů s ohřevem:

Kärcher Třída Super

Třída Super

Automobilový průmysl, zemědělství, stavebnictví nebo spedice: mobilní stroje třídy Super přinášejí vysoký výkon do míst, kde by se jinak muselo pracovat stacionárně.

Kärcher Třída Střední

Třída Střední

Pro autosalony, stavebnictví, zemědělství a obce: Střední třída spojuje inovativní techniku s maximálním obslužným komfortem. Ideální pro nejvyšší nároky.

Kärcher Třída Kompakt

Třída Kompakt

Čištění vozidel. Čištění motorů vozidel. Odstraňování nečistot z venkovních schodišť. Vysokotlaké čističe s ohřevem a s tlakem až 180 barů a průtokem až 900 l/h. Představujeme novou řadu ve třídě Compact.

Kärcher Třída Upright

Třída Upright

Výkonné a robustní přístroje vás přesvědčí především svou manipulovatelností a jednoduchou přepravou. Díky tomu je třída Upright hospodárnou alternativou pro nejrůznější řemeslné dílny, malé autodílny nebo úklidové služby.

Kärcher Spalovací motor

Spalovací motor

Pokud není k dispozici proud, zaručují vysokotlaké čističe se spalovacím motorem - volitelně též poháněné na bionaftu - maximální flexibilitu a nezávislost.

Kärcher Třída Speciál

Třída Speciál

Tam, kde zplodiny ruší nebo jsou zakázané: v hygienických zařízeních, v nemocnicích, ve vývařovnách nebo v lázních se používají přístroje třídy Speciál s elektrickým ohřevem.

Kärcher HDS Trailer

HDS Trailer

Všestranné, mobilní a soběstačné řešení pro profesionální použití v obcích, stavebnictví a průmyslu. Konfigurovatelné, vysoce efektivní, spolehlivé a se snadným použitím. Nádrž na 500 litrů vody a 100 litrová palivová nádrž na stroji umožňují až 60 minut samostatného použití bez připojení k elektrickému proudu nebo vodě.

ZAJÍMAJÍ VÁS MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH STROJŮ A CHCETE SI STROJ I ZÁROVEŇ OTESTOVAT?

Kontaktujte naše specialisty, zhodnotí Vám benefity strojů a pomohou s výběrem vhodného typu stroje z naší široké nabídky modelů a výkonostních tříd. Stroj Vám přivezou a předvedou na místě. Zcela zdarma.

Zákazníci nejčastěji nakupují:

Výhody vysokotlakého čištění horkou vodou

Teplá voda zkracuje čas čištění

Vysokotlaké čističe s ohřevem zvyšují teplotu přívodní vody až na 155 °C

 

To umožňuje:

  • snížení pracovního tlaku
  • zkrácení doby nutné k čištění
  • snížení spotřeby vody
  • snížení množství potřebného čisticího prostředku až na 0.

Povrchy čištěné horkou vodou rychleji schnou a jsou dříve připraveny plnit svůj účel. Čištění s pomocí horké vody tak nabízí nejrůznější možnosti pro optimalizaci procesu čištění a přesvědčivé výhody.

 

> Výhody vysokotlakých čističů s ohřevem

Větší teplota pro větší výkon.

Tepelná energie je velmi důležitým faktorem při čištění. Přívod tepla urychluje chemické procesy, každé zvýšení teploty o 10 °C zdvojnásobí rychlost reakce. Teplota zvýšená o 20 °C zečtyřnásobuje reakční rychlost.

Oleje, tuky nebo saze se díky působení tepla rychleji rozpustí a mohou tak být snadněji odstraněny. Emulze olejů a tuků ve vodě se zrychluje. A konečně zahřátý povrch schne rychleji. V praxi to znamená, že vyšší teploty vody mohou zkrátit dobu čištění až o 35 % - při znatelně lepších dosažených výsledků.

Snížením množství vody se dá mj. dosáhnout teploty páry maximálně 155 °C. Kombinací demineralizované páry a tlaku můžete uvolnit dokonce i ty nejodolnější nečistoty. Tím je zaručen vysoký čisticí výkon bez přidání chemikálií. Parní stupeň se výborně hodí k odstranění asfaltových nátěrů, barev všeobecně, usazenin ze sazí, lišejníků a řas.

Použití vysokotlakých čističů s ohřevem

Potřebujete poradit s výběrem horkovodního vysokotlakého čističe?

Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.

Možnosti využití vysokotlakých čističů s ohřevem

Vysokotlaké čističe s ohřevem nabízejí velké množství využití. Zde je několik článků na toto téma.

Cisteni dezinfekce ploch
Odstranění plevelů horkou vodou
Účinné čištění fasády pomocí horké vody
