Účinné čištění fasády – od omítky po kov
Udržovaná fasáda má vliv na celkovou hodnotu budovy. Existuje několik metod, jak se zbavit nečistot z fasády. Ještě před zahájením čištění zvažte typ povrchu a jeho omezení. Správný výběr technologie zabrání případnému poškození. Níže přinášíme přehled o technikách i předpisech.
Standard: Čištění horkou vodou a párou
Fasáda je vizitkou budovy. Často jde o velké, komplikované povrchy vyrobené z různých materiálů. Nečistoty se usazují několik let a následně vlivem vnějšího prostředí mohou fasádu znehodnocovat.
Horkovodní vysokotlaké čističe se osvědčily jako účinný a ekonomický způsob čištění fasád díky vysokému čistícímu výkonu při nízké spotřebě vody. S variantou vysokotlakých čističů na přívěsu je možné pracovat nezávisle na elektrické a vodní síti.
Výhody vysokotlakých čističů s ohřevem vody ve srovnání se studenovodními čističi, jsou založeny na dvou aspektech:
Předběžný test
Správnou technologií se vyhnete poškození.
Správná technologie je důležitá, bez ohledu na materiál fasády. V každém případě by měl být na začátku celkové práce důkladně otestován malý vzorek plochy. Je fasáda citlivá na kyseliny, absorbuje vodu? Který čisticí prostředek dosahuje požadovaného účinku, při jaké koncentraci a jakém času? Při testování a opatrném přístupu lze dosáhnout požadované výsledky a zároveň se vyhnout trvalému poškození nebo odstranění částí materiálu.
Je to celé o materiálu: Čištění různých typů fasád
Zesílený účinek díky čisticím prostředkům
Čisticí prostředek může v případě potřeby dále zvýšit účinek vysokotlakého čističe. V aplikaci se doporučuje tzv. dvoustupňová metoda. Nejprve se nanáší čisticí prostředek, který se následně omývá pod vysokým tlakem. Při výběru čisticího prostředku je třeba vzít v úvahu jak kvalitu povrchu, tak zákonná ustanovení.
Je dobré vědět:
Požadavky a předpisy.
Čištění fasád vždy probíhá na veřejném prostranství, je důležité získat informace o požadavcích a předpisech, které se mohou místně lišit. V každém případě musí být schváleno vypouštění odpadních vod. Pokud se jedná pouze o špinavou vodu, může být voda obvykle po pročištění vypuštěna. Shromážděné pevné materiály musí být zlikvidovány. Pokud byl použit čisticí prostředek, musí být voda sbírána, filtrována a neutralizována. Je třeba dodržovat také místně příslušné předpisy týkajícíse použití stříkacích prostředků, výskytu prachu, hluku nebo výfukových plynů.
Pro zvláštní případy: Částice a suchý led
Tryskání částicemi a suchým ledem jsou vítanou alternativou vysokotlakého čištění zejména v případech, kdy fasády nemohou být zamokřené nebo je vyžadována úspora vody. Jsou také dobrou alternativou k čisticím prostředkům, pokud se tyto nesmí používat, nebo pokud existuje limit pro objem odpadních vod. Tryskání částicemi a tryskání suchým ledem je vhodné pro odstranění těžké kontaminace, například graffiti.
Tryskání částic
Při tryskání částic je trysková pistole prostřednictvím průmyslového kompresoru zásobována stlačeným vzduchem. Kromě toho se do vzduchu ve směšovací komoře přidává velmi jemné, měkké rozprašovací činidlo a voda, která váže prach. Důležitým faktorem při výběru postřikového prostředku je to, že jeho tvrdost a velikost zrna musí být individuálně vybrána s ohledem na povrch fasády. Díky vhodné kombinaci tlaku vzduchu, objemu vody a objemu postřikového prostředku, které jsou individuálně nastavitelné, lze čistit povrchy s minimálním otěrem.
Tryskání suchým ledem
Ledové pelety jsou vstřikované do jednotky pro tryskání vzduchem. Přes stříkací hadici a spouštěcí pistoli s tryskou se následně směs vzduchu a ledu dostane k povrchu. Zapotřebí je kompresor s dostatečným tlakem a průtokem vzduchu, protože pro čisticí výkon je rozhodující mechanická energie.
Pelety suchého ledu s nízkou tvrdostí (1-2), mohou být vystřeleny na povrch rychlostí až 150 m/s. Vzniklou tepelnou energií, zejména u teplých povrchů, na které zmrazený CO2 o teplotě -79 °C naráží, se nečistota rozpadne a křehne, takže ji lze snadno odstranit.
Touto minimálně abrazivní metodou lze odstranit olej, mastnotu, lepidla nebo pojiva z různých včetně citlivých povrchů. Lze také odstranit barvy z kovů, aniž by došlo k poškození.
Řešení pro čištění fasád a solárních panelů
Společnost Kärcher nabízí komplexní řešení pro mytí fasád a solárních panelů. S kombinací kartáčů, teleskopických tyčí, nástavců a adaptérů můžete čistit různé druhy fasád, skleněných a hladkých ploch, solární panely a podlahy.Na produkty