VYSOKOTLAKÉ PŘÍVĚSY - BUĎTE NEZÁVISLÍ
Naše konfigurovatelné vysokotlaké přívěsy kombinují mobilitu a maximální uživatelskou přívětivost s inovativním konceptem stroje. Naše přívěsy HD a HDS jsou ideálním řešením pro obce, staveniště, nájemní flotily a průmysl.
Vysokotlaké mobilní čištění
Naše přívěsy jsou založeny na konceptu definovatelných vlastností a schopností: nekompromisní výkon, vysoká mobilita, snadné použití a maximální nezávislost. Vybrali jsme osvědčené komponenty z našich vysokotlakých čističů a přidali jenom velmi málo nových. Výsledkem je, známá technologie pro obsluhu, servis i jednoduchá logistika náhradních dílů.
HD přívěs
HDS přívěs
Jednoduchý provoz
Obsluha stroje je jednoduchá a pohodlná jako u všech přívěsů Kärcher HD / HDS. Provoz s jedním přepínačem usnadňuje ovládání uživatelem a zároveň snižuje riziko provozních chyb.
- Hadicové navijáky zkracují dobu přípravy a poskytují bezpečné skladování.
- Prostorné úložné prostory mají dostatek místa pro příslušenství, nářadí, čisticí prostředky a vše, co byste mohli potřebovat k čištění.
Nízké náklady na údržbu
Každý stroj potřebuje pravidelný servis. Díky velké kapotě stroje na přívěsu HDS jsou všechny důležité komponenty snadno přístupné. Osvědčené součásky usnadňují práci servisním technikům.
- Dobře navržené servisní menu na přívěsu HDS pro rychlou diagnostiku.
- Balíčky služeb přizpůsobené přesně na míru vašim individuálním požadavkům.
Spolehlivost
HD a HDS přívěsy jsou navrženy pro dlouhou životnost při každodenním používání. K tomu bylo použito velké množství osvědčených komponentů Kärcher, včetně hořáků, čerpadel a řídicí elektroniky.
Četné bezpečnostní funkce chrání před poškozením v případě poruchy. Například ochrana proti nedostatku vody na přívěsu HDS zastaví čerpadlo v chodu nasucho. Funkce změkčení vody chrání topnou spirálu před škodlivými vápenatými usazeninami.
Všechny přívěsy HD / HDS mají nemrznoucí systém, který chrání stroj při nízkých venkovních teplotách.
HD Trailer: V pohodě i pod tlakem
Vysokotlaké čištění a Kärcher patří k sobě. Již několik desetiletí posouváme vysokotlaké čištění vpřed pomocí inovací. Nyní děláme tuto technologii mobilnější než kdy předtím.
Soběstačný, mobilní a vhodný pro dlouhodobou práci
Nezávislost: Výkonné a spolehlivé benzínové motory Yanmar a benzínové motory Honda (všechny EU STAGE V) umožňují použití bez potřeby napájení. Vždy máte na přívěsech vše, co potřebujete pro zahájení čištění: voda, čisticí prostředky, příslušenství.
Velká integrovaná nádrž na vodu na přívěsu HD umožňuje nezávislé čištění při plném výkonu až jednu hodinu a se sníženým průtokem vody až dvě hodiny. Můžete se rozhodnout přidat do svého přívěsu HD další 20litrovou kanystr na palivo pro ještě delší použití.
Ekonomičnost: Přívěs HD řídí spotřebu. Pokud vysokotlaká pistole není aktivována, automatická redukce rychlosti sníží hladinu hluku a spotřebu paliva.
Individualita: Svůj přívěs můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům. To také zahrnuje možnost zvolit si platformu kompatibilní s vysokozdvižným vozíkem místo přívěsu.
Účel použití a stávající vozový park rozhodne, zda váš HD modul přichází s nápravou nebo bez ní. Jako alternativu k přívěsu si můžete vybrat verzi platformy Cab, kterou můžete použít na nakládacích plošinách nebo ve statické poloze na místě. Maximální nosnost 75 kg vám poskytne nezávislost a flexibilitu. HD přívěs můžete táhnout prakticky jakýmkoli osobním vozidlem.
HDS Trailer: Zahřeje
Existují případy, kdy studená voda pod vysokým tlakem nedosahuje požadovaných výsledků. Nebo alespoň ne v přiměřené době. Zde přicházejí do hry naše vysokotlaké čističe horké vody. Použijte je k rychlému a snadnému odstranění graffiti, žvýkačky, olejů a tuků.
Maximum flexibility through configuration
Nezávislost: výkonné a spolehlivé dieselové motory Yanmar (EU STAGE V) umožňují použití bez potřeby napájení. Na přívěsech HDS máte vždy vše, co potřebujete pro aplikaci čištění: voda, čisticí prostředky, příslušenství.
Velká integrovaná nádrž na vodu na přívěsu HDS umožňuje nezávislé čištění při plném výkonu až 30 minut a se sníženým průtokem vody až jednu hodinu. Velká palivová nádrž znamená, že můžete provádět dlouhé čištění bez přerušení.
Individualita: svůj přívěs HDS můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům. To také zahrnuje možnost zvolit si platformu kompatibilní s vysokozdvižným vozíkem místo přívěsu. Účel použití a stávající vozový park rozhodne, zda váš modul HDS je dodáván s nápravou nebo bez ní.
Jako alternativu k přívěsu si můžete vybrat verze platformy Skid nebo Cab, které můžete použít na nakládacích plošinách nebo ve statické poloze na místě. Hadicové navijáky pro přívod vody a vysokotlaká hadice zkracují dobu nastavení a zajišťují bezpečné skladování.
Úspornost: Kombinace účinných hořáků Kärcher, výkonných výměníků tepla a režimu ekologické účinnosti vede k výrazným úsporám paliva a snížení emisí na minimum. Přívěs HDS se sám vypne nejpozději po 45 minutách pohotovostního režimu, aby se šetřilo palivo. Pokud vysokotlaká pistole není aktivována, automatická redukce rychlosti sníží hladinu hluku a spotřebu paliva.
- Výměníky tepla, které předehřívají vodu pomocí odpadního tepla z motoru, spotřebují až o 14 procent méně paliva.
- V režimu Kärcher eco!efficiency je teplota vody omezena na 60 °C, což je více než dostačující pro většinu použití a výrazně se snižuje spotřeba.
HD-/HDS přívěsy v provozu
Ucelený koncept vždy zohledňuje všechny důležité aspekty: úkoly, provoz, připojení a odstranění, účinnost a ochranu životního prostředí.
Naše přívěsy jsou vysoce mobilní, mají krátké doby nastavení, jsou mimořádně pohodlné díky elektrickému spuštění a snadnému ovládání, mají velké nádrže na vodu a hadicové navijáky, takže jsou soběstačné a flexibilní. S našimi přívěsy máte snadný přístup do jakéhokoli místa použití a můžete dokonce čistit bez přívodu energie nebo vody. Čisté motory s úsporou paliva v souladu s EU STAGE V zajišťují vynikající výkon při minimální spotřebě a emisích.
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