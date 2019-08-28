VYSOKOTLAKÉ PŘÍVĚSY - BUĎTE NEZÁVISLÍ

Naše konfigurovatelné vysokotlaké přívěsy kombinují mobilitu a maximální uživatelskou přívětivost s inovativním konceptem stroje. Naše přívěsy HD a HDS jsou ideálním řešením pro obce, staveniště, nájemní flotily a průmysl.

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Vysokotlaké mobilní čištění

Naše přívěsy jsou založeny na konceptu definovatelných vlastností a schopností: nekompromisní výkon, vysoká mobilita, snadné použití a maximální nezávislost. Vybrali jsme osvědčené komponenty z našich vysokotlakých čističů a přidali jenom velmi málo nových. Výsledkem je, známá technologie pro obsluhu, servis i jednoduchá logistika náhradních dílů.

Vysokotlaký přívěs

HD přívěs

Vysokotlaký přívěs s ohřevem vody

HDS přívěs

Jednoduchý provoz

Obsluha stroje je jednoduchá a pohodlná jako u všech přívěsů Kärcher HD / HDS. Provoz s jedním přepínačem usnadňuje ovládání uživatelem a zároveň snižuje riziko provozních chyb.

  • Hadicové navijáky zkracují dobu přípravy a poskytují bezpečné skladování.
  • Prostorné úložné prostory mají dostatek místa pro příslušenství, nářadí, čisticí prostředky a vše, co byste mohli potřebovat k čištění.

Nízké náklady na údržbu

Každý stroj potřebuje pravidelný servis. Díky velké kapotě stroje na přívěsu HDS jsou všechny důležité komponenty snadno přístupné. Osvědčené součásky usnadňují práci servisním technikům.

  • Dobře navržené servisní menu na přívěsu HDS pro rychlou diagnostiku.
  • Balíčky služeb přizpůsobené přesně na míru vašim individuálním požadavkům.

 

Spolehlivost

HD a HDS přívěsy jsou navrženy pro dlouhou životnost při každodenním používání. K tomu bylo použito velké množství osvědčených komponentů Kärcher, včetně hořáků, čerpadel a řídicí elektroniky.

Četné bezpečnostní funkce chrání před poškozením v případě poruchy. Například ochrana proti nedostatku vody na přívěsu HDS zastaví čerpadlo v chodu nasucho. Funkce změkčení vody chrání topnou spirálu před škodlivými vápenatými usazeninami.

Všechny přívěsy HD / HDS mají nemrznoucí systém, který chrání stroj při nízkých venkovních teplotách.

 

HD Trailer: V pohodě i pod tlakem

Vysokotlaké čištění a Kärcher patří k sobě. Již několik desetiletí posouváme vysokotlaké čištění vpřed pomocí inovací. Nyní děláme tuto technologii mobilnější než kdy předtím.

Trailer HD 9/23 Ge/De Tr1

Soběstačný, mobilní a vhodný pro dlouhodobou práci

Nezávislost: Výkonné a spolehlivé benzínové motory Yanmar a benzínové motory Honda (všechny EU STAGE V) umožňují použití bez potřeby napájení. Vždy máte na přívěsech vše, co potřebujete pro zahájení čištění: voda, čisticí prostředky, příslušenství.

Velká integrovaná nádrž na vodu na přívěsu HD umožňuje nezávislé čištění při plném výkonu až jednu hodinu a se sníženým průtokem vody až dvě hodiny. Můžete se rozhodnout přidat do svého přívěsu HD další 20litrovou kanystr na palivo pro ještě delší použití.

Ekonomičnost: Přívěs HD řídí spotřebu. Pokud vysokotlaká pistole není aktivována, automatická redukce rychlosti sníží hladinu hluku a spotřebu paliva.

Individualita: Svůj přívěs můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům. To také zahrnuje možnost zvolit si platformu kompatibilní s vysokozdvižným vozíkem místo přívěsu.

Účel použití a stávající vozový park rozhodne, zda váš HD modul přichází s nápravou nebo bez ní. Jako alternativu k přívěsu si můžete vybrat verzi platformy Cab, kterou můžete použít na nakládacích plošinách nebo ve statické poloze na místě. Maximální nosnost 75 kg vám poskytne nezávislost a flexibilitu. HD přívěs můžete táhnout prakticky jakýmkoli osobním vozidlem.

 

HDS Trailer: Zahřeje

Existují případy, kdy studená voda pod vysokým tlakem nedosahuje požadovaných výsledků. Nebo alespoň ne v přiměřené době. Zde přicházejí do hry naše vysokotlaké čističe horké vody. Použijte je k rychlému a snadnému odstranění graffiti, žvýkačky, olejů a tuků.

Maximum flexibility through configuration

Nezávislost: výkonné a spolehlivé dieselové motory Yanmar (EU STAGE V) umožňují použití bez potřeby napájení. Na přívěsech HDS máte vždy vše, co potřebujete pro aplikaci čištění: voda, čisticí prostředky, příslušenství.

Velká integrovaná nádrž na vodu na přívěsu HDS umožňuje nezávislé čištění při plném výkonu až 30 minut a se sníženým průtokem vody až jednu hodinu. Velká palivová nádrž znamená, že můžete provádět dlouhé čištění bez přerušení.

Individualita: svůj přívěs HDS můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům. To také zahrnuje možnost zvolit si platformu kompatibilní s vysokozdvižným vozíkem místo přívěsu. Účel použití a stávající vozový park rozhodne, zda váš modul HDS je dodáván s nápravou nebo bez ní.

Jako alternativu k přívěsu si můžete vybrat verze platformy Skid nebo Cab, které můžete použít na nakládacích plošinách nebo ve statické poloze na místě. Hadicové navijáky pro přívod vody a vysokotlaká hadice zkracují dobu nastavení a zajišťují bezpečné skladování.

Úspornost: Kombinace účinných hořáků Kärcher, výkonných výměníků tepla a režimu ekologické účinnosti vede k výrazným úsporám paliva a snížení emisí na minimum. Přívěs HDS se sám vypne nejpozději po 45 minutách pohotovostního režimu, aby se šetřilo palivo. Pokud vysokotlaká pistole není aktivována, automatická redukce rychlosti sníží hladinu hluku a spotřebu paliva.

  • Výměníky tepla, které předehřívají vodu pomocí odpadního tepla z motoru, spotřebují až o 14 procent méně paliva.
  • V režimu Kärcher eco!efficiency je teplota vody omezena na 60 °C, což je více než dostačující pro většinu použití a výrazně se snižuje spotřeba.

Trailer HDS 10/20-4 M

HD-/HDS přívěsy v provozu

Ucelený koncept vždy zohledňuje všechny důležité aspekty: úkoly, provoz, připojení a odstranění, účinnost a ochranu životního prostředí.

Naše přívěsy jsou vysoce mobilní, mají krátké doby nastavení, jsou mimořádně pohodlné díky elektrickému spuštění a snadnému ovládání, mají velké nádrže na vodu a hadicové navijáky, takže jsou soběstačné a flexibilní. S našimi přívěsy máte snadný přístup do jakéhokoli místa použití a můžete dokonce čistit bez přívodu energie nebo vody. Čisté motory s úsporou paliva v souladu s EU STAGE V zajišťují vynikající výkon při minimální spotřebě a emisích.

  • Úklid veřejných prostor: pouliční nábytek, odpadkové koše, otevřené prostory, hrací zařízení
  • Čištění silniční infrastruktury: silnic, tunelů, semaforů a značek
  • Čištění parkovacích ploch: bariéry, podlahy a stěny
  • Čištění budov a exteriérů: stěny, dveře, střechy
  • Speciální čištění: odstranění graffiti a žvýkačky beze stopy
  • Čištění a renovace fasád: saze, mastnota, ptačí trus
  • Čištění stavebních vozidel a zařízení: lešení, betonové kryty a prkna
  • Obnova památek
  • Rekonstrukce budovy po požárech
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