HORKOVODNÍ VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE TŘÍDY SUPER
Zatopte pod kotlem a pusťte se do práce - bez kompromisů.
Ať už ve stavebnictví nebo v zemědělství, odstranění odolných nečistot vyžaduje maximální výkon. Přesně to poskytují naše horkovodní vysokotlaké čističe třídy Super. Prémiové varianty se mohou pochlubit prvotřídním příslušenstvím a ergonomickým ovládáním, zatímco stroje Classic se zaměřují na ultra jednoduché ovládání a robustní konstrukci. Žádná nečistota neodolá - postará se o to horká voda s tlakem až 200 barů a průtokem až 1300 l/h.
HDS SUPER TŘÍDA: NOVÉ MODELY PLNÉ INOVACÍ
Naše vysokotlaké čističe HDS Super Class kombinují špičkový výkon a vylazenou ergonomii pro efektivní každodenní práci. Očekávejte nejvyšší úroveň inovací a nekompromisní kvalitu s maximální uživatelskou přívětivostí – tyto produkty jsou špičkové a brzy poznáte, že je rados s nimi pracovat.
Nejlepší ergonomie
Při práci s vysokotlakými čističi s horkou vodou je ergonomie klíčová pro to, aby se uživateli pracovalo pohodlně. Horkovodní vysokotlaké čističe řady High-End jsou standardně vybaveny vysokotlakou pistolí EASY!Force. Pistole využívá zpětného rázu vysokotlakého proudu vody ke snížení síly, kterou musí uživatel vynaložit na držení pistole, a to téměř na nulu. Výkon lze regulovat pomocí servořízení. Hrot z nerezové oceli o délce 1050 milimetrů lze otáčet, což značně usnadňuje práci.
Inovace pro uživatele
Manipulace s vysokotlakou hadicí zabere čas a stojí nervy, proto je součástí zařízení automatický naviják hadice, který může zkrátit dobu nastavení až o 50 procent. Dvacetimetrovou hadici lze snadno navíjet a odvíjet, a to i pod úhlem až 45°. Díky funkci ANTI!Twist se přitom nezamotává. Další plusový bod: Hadice Ultra Guard je potažena teflonem® a stanovuje nová měřítka v odolnosti proti oděru.
Uživatelská přívětivost od A do Z
Naším konceptem EASY operation chceme co nejvíce zjednodušit manipulaci s přístrojem. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zpřístupnění regulátoru, který nastavuje průtok a tlak, přímo otvorem v krytu. Pokud je vše nastaveno na minimum, aktivuje se funkce páry. Teplotu lze jednoduše regulovat prostřednictvím hlavního ovládacího panelu. Praktické možnosti skladování jsou u našich vysokotlakých horkovodních čističů také bohaté: pistole, napájecí kabel, trysky a nářadí lze uložit přímo na přístroji. U modelů bez automatického navijáku hadice je místo toho k dispozici další úložný prostor. V neposlední řadě jsou k dispozici 2 držky na čisticí prostředek. Navíc, všechny součásti důležité pro údržbu stroje jsou lehce přístupné.
Snadné manévrování
Naše horkovodní vysokotlaké čističe jsou navrženy na principu joggeru, takže jejich přesun je co nejjednodušší. Usnadňují to velké pneumatiky, 2 otočná kolečka, nášlapná stupačka a ergonomické rukojeti.
Dlouhá životnost
Díky vysoce kvalitním materiálům a osvědčené technologii jsou naše vysokotlaké čističe bezpečnou investicí. Axiální pístové čerpadlo s keramickými písty, vodou chlazený, pomaloběžný 4pólový elektromotor a osvědčená technologie hořáků zajišťují dlouhou životnost. Plastový kryt chrání všechny citlivé součásti i v náročných situacích. Instalovaná je i nádržka na odstraňování vodního kamene, která zabraňuje usazování vodního kamene - což je plus pro dlouhou životnost topných spirál, zejména v oblastech s tvrdou vodou.
Udržitelnost stisknutím tlačítka
Režim eco!efficiency lze aktivovat v závislosti na typu a množství nečistot a stupni znečištění. To umožňuje energeticky úsporné a udržitelné čištění při teplotě 60 °C.
100 % provozní spolehlivost
Velký vodní filtr, bezpečnostní ventily, regulátor teploty, snímač spalin a systém měkkého tlumení (SDS) zajišťují, že provozní spolehlivost je vždy zaručena.
HDS SUPER CLASS CLASSIC: ROBUSTNÍ PARŤÁK PRO NÁROČNOU PRÁCI
Naše čističe třídy Super Class Classic jsou přizpůsobeny pro nasazení v drsných a náročných podmínkách. Jejich charakteristickou vlastností maximální efektivita. O to se stará spolehlivá technologie, jednoduché ovládání a robustní konstrukce, dobře padnoucí příslušenství. Koho zajímá špičková kvalita za atraktivní cenu - přesně pro něj je řada HDS Super Class Classic.
Robustní a odolné
Horkovodní vysokotlaké čističe vyvinuté pro náročné provozní podmínky - to jsou HDS Super Class Classic. Mají trubkový ocelový rám, výkonné čerpadlo s klikovým hřídelem a keramickými písty. Osvědčený vodou chlazený, pomaluběžný 4pólový elektromotor. Velký vodní filtr chrání před vniknutím větších částic nečistot do stroje a zabraňuje tak poškození čerpadla.
Výkonný a udržitelný
Stroje Super třídy nabízejí pracovní tlak až 200 barů a maximální průtok 1300 l/h. To znamená, že ani ta nejodolnější špína nemá šanci. Režim eco!efficiency lze aktivovat v závislosti na typu a množství nečistot a stupni znečištění. Ten umožňuje energeticky úsporné a udržitelné čištění při teplotě 60 °C.
Intuitivní a snadná údržba
Díky koncepci EASY se naše zařízení velmi snadno používají. Například množství vody a tlak lze individuálně nastavit přímo na čerpadle. Centrální otočný knoflík umožňuje intuitivní ovládání. Kromě toho lze příslušenství, jako je hadice nebo postřikovací tyč, rychle uložit na přístroji. Díky otevřené konstrukci jsou všechny součásti potřebné k použití rychle přístupné, což zajišťuje vysokou úroveň údržby.
Bezpečné a mobilní
Velké pneumatiky odolné proti propíchnutí zajišťují snadnou navigaci a bezproblémový provoz i v náročném terénu. Na trubkovém ocelovém rámu je navíc integrován jeřábový hák pro snadné nakládání jeřábem.
Ekonomické
Horkovodní vysokotlaké čističe řady HDS Classic se zaměřují na nezbytné základní funkce a jejich příslušenství je omezeno na nejnutnější. Díky tomu jsou kvalita a špičkový výkon Kärcher dostupné za přijatelnou cenu.
Potřebujete poradit s výběrem horkovodního vysokotlakého čističe?
Naši specialisté Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.