Výhody vysokotlakých čističů s ohřevem
Horká voda - to je rozdíl! S vysokým tlakem efektivně, s vysokým tlakem a horkou vodou ještě efektivněji. Profesionální vysokotlaké čističe Kärcher nabízejí oproti beztlakovému způsobu čištění mnoho benefitů z hlediska hospodárnosti, výsledku čištění a dopalů životního prostředí. Vysokotlaké čističe s ohřevem HDS ještě závratněji zvyšují tyto výhody při čištění odolných nečistot, jako jsou např. oleje, tuky a bílkoviny (zejména v případě, že tyto nečistoty již tvoří krustu), ve většině případů promyšleným řešením.
Lepší výsledek čištění
Horkou vodou se rozpustí dokonce i ztuhlé oleje a tuky, mnohem lépe emulgují a lze je tak hravě odstranit. Bílkoviny a tuky v potravinářství lze díky vysokotlakému čističi velmi efektivně rozpustit.
Snížená spotřeba čisticího prostředku
Tuky, oleje, pryskyřice atd. se dají ve většině případů rozpustit již horkou vodou, při čemž se používá mnohem méně čisticího prostředku nebo může být úplně vynechán. Tak se vedle úspory peněz šetří i životní prostředí a přírodní zdroje.
Kratší doba schnutí
Plochy, které se čistí horkou vodou, uschnou díky teplu rychleji a tím jsou rychleji k dispozici pro další zpracování nebo použití.
Zlepšená hygiena
Po čištění horkou vodou lze prokázat výrazné snížení choroboplodných zárodků. Takto dosažená redukce bez použití dezinfekčních prostředků naprosto dostačuje mnoha hygienickým požadavkům.
Kratší doba čištění
Horká voda vede k rychlejšímu uvolnění nečistot a tím k výrazné úspoře času až o 35 %. Tak lze mnohé čisticí úkoly provést s nízkými náklady a hospodárně.
Třídy vysokotlakých čističů s ohřevem Kärcher
Účinnost je do značné míry výsledkem optimálního přizpůsobení výkonu zadaným úkolům. Vysokotlaké čističe s ohřevem jsou k dispozici v různých výkonnostních třídách a provedeních, nabízejí pro téměř každého uživatele a účel použití ten správný přístroj.
Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Upright HDS-U
Výkonné a robustní přístroje s maximální mobilitou pro příležitostné použití na různých místech použití: lehce manévrovatelné a přepravitelné.
Ideální pro následující obory:
Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Kompakt HDS-C
Mobilní vysokotlaké čističe pro často se měnící místa použití: i přes vysoký výkon snadno přepravitelné.
Ideální pro následující obory:
Vysokotlaké čističe s ohřevem střední třídy HDS-M
Vysokotlaké čističe vhodné pro každodenní čištění strojů nebo ploch. Princip dětského kočárku s velkými pogumovanými koly a vodicím kolečkem ukazuje, že dobrá mobilita je i v této třídě možná.
Ideální pro následující obory:
Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Super HDS-S
Řešení pro neustálé čisticí úlohy s velkým množstvím odolných nečistot, např. v nepřetržitém náročném provozu na stavbě, v zemědělství, v komunální oblasti a v průmyslu.
Ideální pro následující obory:
Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Speciál HDS-E
Bezemisní vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem se používá tam, kde jsou zplodiny nežádoucí či dokonce zakázané, např. v potravinářských závodech, nemocnicích, velkokapacitních kuchyních nebo průmyslových provozech.
Ideální pro následující obory:
Soběstačné mobilní horkovodní vysokotlaké čističe HDS Trailer
Vlastní nádrž na 500 litrů vody a integrovaná 100 litrová palivová nádrž na stroji umožňují až 60 minut samostatného použití bez připojení k elektrickému proudu nebo vodě. To z této řady čističů dělá zcela samostatné jednotky, použitelné v různých oblastech průmyslu.
Ideální pro následující obory:
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