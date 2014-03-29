Výhody vysokotlakých čističů s ohřevem

Horká voda - to je rozdíl! S vysokým tlakem efektivně, s vysokým tlakem a horkou vodou ještě efektivněji. Profesionální vysokotlaké čističe Kärcher nabízejí oproti beztlakovému způsobu čištění mnoho benefitů z hlediska hospodárnosti, výsledku čištění a dopalů životního prostředí. Vysokotlaké čističe s ohřevem HDS ještě závratněji zvyšují tyto výhody při čištění odolných nečistot, jako jsou např. oleje, tuky a bílkoviny (zejména v případě, že tyto nečistoty již tvoří krustu), ve většině případů promyšleným řešením. 

Vysokotlaké čističe s ohřevem HDS

Lepší výsledek čištění

Horkou vodou se rozpustí dokonce i ztuhlé oleje a tuky, mnohem lépe emulgují a lze je tak hravě odstranit. Bílkoviny a tuky v potravinářství lze díky vysokotlakému čističi velmi efektivně rozpustit.

Lepší výsledek

Snížená spotřeba čisticího prostředku

Tuky, oleje, pryskyřice atd. se dají ve většině případů rozpustit již horkou vodou, při čemž se používá mnohem méně čisticího prostředku nebo může být úplně vynechán. Tak se vedle úspory peněz šetří i životní prostředí a přírodní zdroje.

Snížené nasazení - ikona

Kratší doba schnutí

Plochy, které se čistí horkou vodou, uschnou díky teplu rychleji a tím jsou rychleji k dispozici pro další zpracování nebo použití.

Kratší doba schnutí - ikona

Zlepšená hygiena

Po čištění horkou vodou lze prokázat výrazné snížení choroboplodných zárodků. Takto dosažená redukce bez použití dezinfekčních prostředků naprosto dostačuje mnoha hygienickým požadavkům.

Redukce choroboplodných zárodků - ikona

Kratší doba čištění

Horká voda vede k rychlejšímu uvolnění nečistot a tím k výrazné úspoře času až o 35 %. Tak lze mnohé čisticí úkoly provést s nízkými náklady a hospodárně.

Kratší pracovní doba

Třídy vysokotlakých čističů s ohřevem Kärcher

Účinnost je do značné míry výsledkem optimálního přizpůsobení výkonu zadaným úkolům. Vysokotlaké čističe s ohřevem jsou k dispozici v různých výkonnostních třídách a provedeních, nabízejí pro téměř každého uživatele a účel použití ten správný přístroj.

Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Upright HDS-U

Výkonné a robustní přístroje s maximální mobilitou pro příležitostné použití na různých místech použití: lehce manévrovatelné a přepravitelné.

Ideální pro následující obory:

 

> Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Upright

Třída Upright - HDS-U

Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Kompakt HDS-C

Mobilní vysokotlaké čističe pro často se měnící místa použití: i přes vysoký výkon snadno přepravitelné.

Ideální pro následující obory:

 

> Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Kompakt

Třída Kompakt - HDS-C

Vysokotlaké čističe s ohřevem střední třídy HDS-M

Vysokotlaké čističe vhodné pro každodenní čištění strojů nebo ploch. Princip dětského kočárku s velkými pogumovanými koly a vodicím kolečkem ukazuje, že dobrá mobilita je i v této třídě možná.

Ideální pro následující obory:

 

> Vysokotlaké čističe s ohřevem střední třídy

Třída Střední - HDS-M

Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Super HDS-S

Řešení pro neustálé čisticí úlohy s velkým množstvím odolných nečistot, např. v nepřetržitém náročném provozu na stavbě, v zemědělství, v komunální oblasti a v průmyslu.

Ideální pro následující obory:

 

> Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Super

Třída Super - HDS-S

Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Speciál HDS-E

Bezemisní vysokotlaký čistič s elektrickým ohřevem se používá tam, kde jsou zplodiny nežádoucí či dokonce zakázané, např. v potravinářských závodech, nemocnicích, velkokapacitních kuchyních nebo průmyslových provozech.

Ideální pro následující obory:

 

> Vysokotlaké čističe s ohřevem třídy Speciál

Třída Speciál - HDS-E

Soběstačné mobilní horkovodní vysokotlaké čističe HDS Trailer

Vlastní nádrž na 500 litrů vody a integrovaná 100 litrová palivová nádrž na stroji umožňují až 60 minut samostatného použití bez připojení k elektrickému proudu nebo vodě. To z této řady čističů dělá zcela samostatné jednotky, použitelné v různých oblastech průmyslu.

Ideální pro následující obory:

 

> Soběstačné vysokotlaké čističe s ohřevem HDS Trailer

Soběstačný mobilní vysokotlaký čistič HDS Trailer

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