Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M

Uživatelsky přívětivý, výkonný vysokotlaký čistič s ohřevem se 4pólovým vodou chlazeným elektromotorem, úsporným režimem eco!efficiency a 2 nádržkami na čisticí prostředek.

HDS 10/21-4 M je jedním z nejvýkonnějších vysokotlakých čističů s ohřevem ve střední třídě a zaujme také propracovanou ergonomií a vysokou úrovní uživatelské přívětivosti. Jeho nízkootáčkový 4pólový a vodou chlazený elektromotor, robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem a úsporný režim eco!efficiency současně zajišťují maximální výkon a spolehlivý, úsporný provoz. Součástí standardní výbavy je také energeticky úsporná spouštěcí pistole EASY!Force Advanced se servocontrol a 1050 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem s patentovanou technologií trysek a systémem EASY!Lock pro práci bez únavy a s úsporou času. Působivá je i řada dalších detailů výbavy a výkonu, jako je optimalizovaná technika hořáku, 2 nádrže na čisticí prostředky, pohodlná koncepce mobility, rozsáhlá bezpečnostní technika, jednoduché ovládání pomocí jediného spínače nebo chytré možnosti ukládání příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M: Vysoká hospodárnost
Vysoká hospodárnost
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M: Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M: Nejvyšší efektivnost
Nejvyšší efektivnost
Bezpečnost provozu
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
Dávkování čisticích prostředků
Koncept mobility
Jednoduché obslužné prvky
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Příkon (kW) 8
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 7,3
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 5,8
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 160,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 170,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Funkce čisticích prostředků: 20 + 10 l nádrž
  • ANTI!Twist
  • zvenčí plnitelné nádržky na čisticí prostředky, ochranu proti zavápnění a palivo
  • Ovládací lišta s osvětlením displeje
  • Tlakový spínač
  • Zástrčka pro změnu pólů
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Ochrana před chodem na sucho
Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 10/21-4 M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.