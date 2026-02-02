Vysokotlaký čistič HDS 10/21-4 M
Uživatelsky přívětivý, výkonný vysokotlaký čistič s ohřevem se 4pólovým vodou chlazeným elektromotorem, úsporným režimem eco!efficiency a 2 nádržkami na čisticí prostředek.
HDS 10/21-4 M je jedním z nejvýkonnějších vysokotlakých čističů s ohřevem ve střední třídě a zaujme také propracovanou ergonomií a vysokou úrovní uživatelské přívětivosti. Jeho nízkootáčkový 4pólový a vodou chlazený elektromotor, robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem a úsporný režim eco!efficiency současně zajišťují maximální výkon a spolehlivý, úsporný provoz. Součástí standardní výbavy je také energeticky úsporná spouštěcí pistole EASY!Force Advanced se servocontrol a 1050 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem s patentovanou technologií trysek a systémem EASY!Lock pro práci bez únavy a s úsporou času. Působivá je i řada dalších detailů výbavy a výkonu, jako je optimalizovaná technika hořáku, 2 nádrže na čisticí prostředky, pohodlná koncepce mobility, rozsáhlá bezpečnostní technika, jednoduché ovládání pomocí jediného spínače nebo chytré možnosti ukládání příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Příkon (kW)
|8
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|7,3
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|5,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|160,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|170,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Funkce čisticích prostředků: 20 + 10 l nádrž
- ANTI!Twist
- zvenčí plnitelné nádržky na čisticí prostředky, ochranu proti zavápnění a palivo
- Ovládací lišta s osvětlením displeje
- Tlakový spínač
- Zástrčka pro změnu pólů
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Ochrana před chodem na sucho
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
