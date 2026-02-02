Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S
Pro maximální výkon v nejnáročnějších podmínkách: vysokotlaký čistič třídy super se 4pólovým vodou chlazeným elektromotorem a robustním 3pístovým axiálním čerpadlem.
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S s ohřevem jako jeden z nejvýkonnějších strojů třídy super přesvědčí nejlepšími výsledky čištění v nejnáročnějších provozních podmínkách. Vysoce kvalitní komponenty, jako je nízkootáčkový, 4pólový vodou chlazený elektromotor a robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem, poskytují maximální kvalitu, zatímco úsporný režim eco!efficiency zajišťuje maximální účinnost. Velmi snadná obsluha a údržba, ergonomický design a snadná přeprava - HDS 13/20-4 S má vysoké hodnocení i z hlediska uživatelské přívětivosti. To v neposlední řadě podtrhuje energeticky úsporná spouštěcí pistole EASY!Force Advanced se servopohonem a 1050 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem s patentovanou technologií trysek. Bohatou výbavu stroje doplňuje optimalizovaná konstrukce hořáku, 2 nádrže na čisticí prostředky, rozsáhlá bezpečnostní technologie, časově úsporné díky systému EASY!Lock a důmyslné možnosti ukládání příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoká hospodárnostNa stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody. Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
Nejvyšší efektivnostOsvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“. Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem. Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na strojiKompletní příslušenství lze uložit přímo na vysavači. Pro sací hadici a síťový kabel jsou k dispozici dva háky. Prostorný úložný prostor, např. pro čisticí prostředky, rukavice nebo nářadí.
Bezpečnost provozu
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
- Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Dávkování čisticích prostředků
- Jednoduché přepínání mezi nádržkou na čisticí prostředky 1 a 2.
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
Koncept mobility
- Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro přemísťování přes převýšení bez vynaložení velké síly.
- Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
- Jeden přepínač pro všechny funkce zařízení
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|600 - 1300
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|9,5
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|7,6
|Příkon (kW)
|9,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|206
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|215,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- Tlakový spínač
- Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci
- Zástrčka pro změnu pólů
- SDS systém pro snížení vibrací
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Ochrana před chodem na sucho
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 S
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.