Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 S

Vysokotlaký čistič s ohřevem třídy super s vodou chlazeným, pomalu běžícím 4pólovým motorem, robustním 3pístovým axiálním čerpadlem a 2 nádržemi na čisticí prostředek.

Díky vysoce kvalitním komponentům, jako je vodou chlazený, pomaloběžný 4pólový elektromotor a robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem, se vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 S vyznačuje vysokou spolehlivostí. Stroj ze třídy super navíc uživatele nadchne snadnou manipulací díky intuitivnímu ovládání jedním tlačítkem, ergonomickému uložení příslušenství a energeticky úsporné spouštěcí pistoli EASY!Force Advanced s 1050 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem a Servo Control. Dvě nádrže na čisticí prostředky s přesnými možnostmi dávkování, úsporný režim eco!efficiency a optimalizovaná technika hořáku umožňují velmi úsporné použití při čištění. Osvědčená bezpečnostní technologie s vodním filtrem, bezpečnostním ventilem, SDS hadicí a promyšlenými možnostmi odstraňování vodního kamene rovněž účinně chrání součásti a zajišťuje vysokou dostupnost a dlouhou životnost stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 S: Vysoká hospodárnost
Vysoká hospodárnost
Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody. Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 S: Nejvyšší efektivnost
Nejvyšší efektivnost
Osvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“. Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem. Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 S: Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
Kompletní příslušenství lze uložit přímo na vysavači. Pro sací hadici a síťový kabel jsou k dispozici dva háky. Prostorný úložný prostor, např. pro čisticí prostředky, rukavice nebo nářadí.
Bezpečnost provozu
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
  • Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Dávkování čisticích prostředků
  • Jednoduché přepínání mezi nádržkou na čisticí prostředky 1 a 2.
  • Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
Koncept mobility
  • Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
  • Integrovaná sklápěcí plocha pro přemísťování přes převýšení bez vynaložení velké síly.
  • Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
  • Jeden přepínač pro všechny funkce zařízení
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1200
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 7,7
spotřeba topného oleje eco! účinnost (g/h) 6,1
Příkon (kW) 8
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 190
Hmotnost včetně obalu (kg) 199,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Dlouhá životnost
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 400 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • Tlakový spínač
  • Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci
  • Zástrčka pro změnu pólů
  • SDS systém pro snížení vibrací
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Ochrana před chodem na sucho
Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 12/18-4 S

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.