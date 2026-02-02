Vysokotlaký čistič HD 8/20 G

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/20 G s provozním tlakem 200 bar a benzínovým motorem Honda pro nezávislé a mobilní používání v nejtvrdších podmínkách.

Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/20 G s provozním tlakem 200 bar a benzínovým motorem Honda garantuje maximální nezávislost, flexibilitu a mobilitu. I když chybí zásobování elektrickou energií, dovoluje zařízení nezávislé používání v nejtěžších podmínkách. Není nutná ani přípojka vody, jelikož vysokotlaký čistič z řady HD Gasoline Advanced dokáže v nouzovém případě nasávat vodu například z jezer nebo rybníků. Jeho extrémně robustní základní rám odolá i silnému namáhání. Ergonomická rámová konstrukce usnadňuje transport i na nerovném povrchu a bezpečnostní pneumatiky se postarají o zbytek. Velký vodní filtr a termoventil chrání čerpadlo, zatímco volitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem stroj kompletně zajistí. Vysokotlaká pistole EASY!Force umožňuje komfortní práci, jelikož využívá reaktivní síly vysokotlakého paprsku, aby uživatel nemusel vynakládat sílu nutnou k držení pistole, právě tak jako rychlospojky EASY!Lock, díky kterým je příprava v porovnání s běžným šroubovým spojením 5krát rychlejší.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G: Maximální nezávislost
Maximální nezávislost
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G: Vynikající komfort obsluhy
Vynikající komfort obsluhy
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G: Velká všestrannost
Velká všestrannost
Určen pro nejnáročnější použití
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 200 - 750
Pracovní tlak (bar/MPa) 10 - až do 200 / 1 - 20
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Teplota přívodní vody (°C) 60
Přívod vody 1″
Druh pohonu Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 270
počet současných uživatelů 1
Mobilita vozík
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 57,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 64,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 790 x 608 x 1104

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
  • Power tryska

Vybavení

  • Plynulá regulace tlaku a průtoku
  • Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič HD 8/20 G

Videa

Oblasti použití
  • Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
  • Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
  • Průmysl (čištění zařízení)
  • Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/20 G

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.