Vysokotlaký čistič HD 8/20 G
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/20 G s provozním tlakem 200 bar a benzínovým motorem Honda pro nezávislé a mobilní používání v nejtvrdších podmínkách.
Náš vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/20 G s provozním tlakem 200 bar a benzínovým motorem Honda garantuje maximální nezávislost, flexibilitu a mobilitu. I když chybí zásobování elektrickou energií, dovoluje zařízení nezávislé používání v nejtěžších podmínkách. Není nutná ani přípojka vody, jelikož vysokotlaký čistič z řady HD Gasoline Advanced dokáže v nouzovém případě nasávat vodu například z jezer nebo rybníků. Jeho extrémně robustní základní rám odolá i silnému namáhání. Ergonomická rámová konstrukce usnadňuje transport i na nerovném povrchu a bezpečnostní pneumatiky se postarají o zbytek. Velký vodní filtr a termoventil chrání čerpadlo, zatímco volitelný ochranný rám Cage s oky pro nakládání jeřábem stroj kompletně zajistí. Vysokotlaká pistole EASY!Force umožňuje komfortní práci, jelikož využívá reaktivní síly vysokotlakého paprsku, aby uživatel nemusel vynakládat sílu nutnou k držení pistole, právě tak jako rychlospojky EASY!Lock, díky kterým je příprava v porovnání s běžným šroubovým spojením 5krát rychlejší.
Charakteristické znaky a výhody
Maximální nezávislost
Vynikající komfort obsluhy
Velká všestrannost
Určen pro nejnáročnější použití
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|200 - 750
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|10 - až do 200 / 1 - 20
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Přívod vody
|1″
|Druh pohonu
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 270
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|vozík
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|57,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|64,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|790 x 608 x 1104
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Power tryska
Vybavení
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Funkce čisticích prostředků: Nasávání
Videa
Oblasti použití
- Stavebnictví (čištění fasád, čištění stavebních vozidel a náčiní)
- Zemědělství (čištění vozidel a zařízení nebo použití v lesnictví)
- Průmysl (čištění zařízení)
- Úklidové firmy (čištění venkovních ploch, např. náměstí a patrových parkovišť)
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/20 G
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.