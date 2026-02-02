Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S Classic

Robustní vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Classic je konstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách. Typická třída Super: spolehlivé čištění díky silnému výkonu.

Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Classic byl zkonstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách, díky čemuž vás přesvědčí vynikajícím výkonem. Boduje svou pevnou konstrukcí a robustním ocelovým rámem. Technologie je jednoduchá, intuitivní a umožňuje rychlé a nekomplikované používání. Všechny důležité díly jsou lehké a snadno přístupné. Vysokotlaký čistič třídy Super je vybavený vysokotlakou pistolí Classic pro vysokotlaké přístroje řady Classic s kvalitní rychlospojkou EASY!Lock. Ta umožňuje až 5krát rychlejší přípravu a uskladnění. To vám uspoří čas a šetří nervy. Integrovaný vodní filtr spolehlivě chrání vysokotlaké čerpadlo před částečkami nečistot a znečištěním, což prodlouží životnost stroje. Silné čerpadlo s klikovou hřídelí a robustní materiály tvoří srdce vysokotlakého čističe: s mosaznou hlavou a písty s keramickými pouzdry. Tlak lze v případě potřeby na čerpadlu nastavit. Čtyřpólový pomaloběžný motor chlazený vodou/vzduchem se díky své dlouhé životnosti postará o trvalý provoz.

Charakteristické znaky a výhody
Přehledný koncept stroje
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením voda/vzduch
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 376 / 424
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500 - 1000
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar) 60 - 250
Max. tlak (bar/MPa) 310 / 3,1
Příkon (kW) 8,8
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 045
Přívod vody 1″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 60
Hmotnost včetně obalu (kg) 67,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 720 x 637 x 1060

Obsah balení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
  • 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
  • Tlakový spínač
  • Integrovaný vodní filtr
  • Průhledové sklíčko - stav oleje
  • Vstup vody z mosazi
Videa

Oblasti použití
  • Čištění stájí v zemědělství
  • Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
  • Čištění bednění a betonových forem ve stavebnictví
  • Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
  • Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
  • Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
  • Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/25-4 S Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.