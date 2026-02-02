Vysokotlaký čistič HD 10/25-4 S Classic
Robustní vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Classic je konstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách. Typická třída Super: spolehlivé čištění díky silnému výkonu.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/25-4 S Classic byl zkonstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách, díky čemuž vás přesvědčí vynikajícím výkonem. Boduje svou pevnou konstrukcí a robustním ocelovým rámem. Technologie je jednoduchá, intuitivní a umožňuje rychlé a nekomplikované používání. Všechny důležité díly jsou lehké a snadno přístupné. Vysokotlaký čistič třídy Super je vybavený vysokotlakou pistolí Classic pro vysokotlaké přístroje řady Classic s kvalitní rychlospojkou EASY!Lock. Ta umožňuje až 5krát rychlejší přípravu a uskladnění. To vám uspoří čas a šetří nervy. Integrovaný vodní filtr spolehlivě chrání vysokotlaké čerpadlo před částečkami nečistot a znečištěním, což prodlouží životnost stroje. Silné čerpadlo s klikovou hřídelí a robustní materiály tvoří srdce vysokotlakého čističe: s mosaznou hlavou a písty s keramickými pouzdry. Tlak lze v případě potřeby na čerpadlu nastavit. Čtyřpólový pomaloběžný motor chlazený vodou/vzduchem se díky své dlouhé životnosti postará o trvalý provoz.
Charakteristické znaky a výhody
Výkonné a robustní čerpadlo s klikovou hřídelí s hlavou válce z mosazi a písty s keramickými pouzdry
Robustní ocelový rám s velkými koly pro maximální mobilitu
Příslušenství Classic s přípojkami EASY!Lock
Přehledný koncept stroje
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením voda/vzduch
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 / 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|60 - 250
|Max. tlak (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Příkon (kW)
|8,8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|045
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|60
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|67,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|720 x 637 x 1060
Obsah balení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Videa
Oblasti použití
- Čištění stájí v zemědělství
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění bednění a betonových forem ve stavebnictví
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/25-4 S Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.