Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus

Pracovním tlakem 170 bar, třípístovým axiálním čerpadlem a sériovým bubnem na navíjení hadice přesvědčí mobilní HD 7/17 MX při každodenní práci. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis.

Díky integrovanému automatickému navíjecímu bubnu hadice je zacházení s vysokotlakou hadicí výkonného a mobilního vysokotlakého čističe HD 7/17 MX hračkou. Právě tak snadný je přístup ke komponentám důležitým pro servis. I příslušenství jako rotační tryska, čistič ploch nebo volitelný pěnovací nástavec s nádobou najdou rychle místo bezpečné při přepravě přímo na stroji. Třífázový motor s řízením tlakovým spínačem, a především nově vyvinutá technologie čerpadla umožňují až o 20 procent vyšší efektivitu energií a čisticí výkon. Ochranu vysokotlakých komponent před zatížením v provozu stand-by zajišťuje sériový systém automatického snížení tlaku. Právě tak sériově jsou dodávány spolu se strojem vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulu. Rychlouzávěry EASY! se v porovnání s ostatními šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěly robustnost a dlouhá životnost. Vysokotlaký čistič HD 7/17 MX je koncipován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.

Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
  • Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
  • Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
  • Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
  • Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
  • Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybavení
  • Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
  • Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.
  • Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
  • Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
  • Bezproblémové uložení v servisních vozech.
  • Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 700
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 170 / 17
Max. tlak (bar/MPa) 255 / 25,5
Příkon (kW) 4,2
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 37,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 41
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Flex
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 MXA Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.