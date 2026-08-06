Vysokotlaký čistič HD 7/17 MXA Plus
Pracovním tlakem 170 bar, třípístovým axiálním čerpadlem a sériovým bubnem na navíjení hadice přesvědčí mobilní HD 7/17 MX při každodenní práci. Uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis.
Díky integrovanému automatickému navíjecímu bubnu hadice je zacházení s vysokotlakou hadicí výkonného a mobilního vysokotlakého čističe HD 7/17 MX hračkou. Právě tak snadný je přístup ke komponentám důležitým pro servis. I příslušenství jako rotační tryska, čistič ploch nebo volitelný pěnovací nástavec s nádobou najdou rychle místo bezpečné při přepravě přímo na stroji. Třífázový motor s řízením tlakovým spínačem, a především nově vyvinutá technologie čerpadla umožňují až o 20 procent vyšší efektivitu energií a čisticí výkon. Ochranu vysokotlakých komponent před zatížením v provozu stand-by zajišťuje sériový systém automatického snížení tlaku. Právě tak sériově jsou dodávány spolu se strojem vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje sílu potřebnou pro držení spouště na nulu. Rychlouzávěry EASY! se v porovnání s ostatními šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěly robustnost a dlouhá životnost. Vysokotlaký čistič HD 7/17 MX je koncipován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
- Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
- Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
- Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybavení
- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, dvoupólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tlak (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Příkon (kW)
|4,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|37,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|41
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/17 MXA Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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