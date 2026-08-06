Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 S Plus
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 9/20-4 S Plus přesvědčí vynikajícím výkonem a nejvyšší kvalitou. Ergonomická práce díky rotační trysce Vibrasoft a pistoli EASY!Force Advanced.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 9/20-4 S Plus se výborně hodí pro ergonomickou práci bez únavy. Pistole Kärcher EASY!Force Advanced, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu, významně usnadňuje obsluhu, zatímco funkce Servo Control umožňuje regulaci tlaku a množství vody přímo na pistoli. O snížení vibrací na pracovním nástavci až o 30 procent se postará rotační tryska Vibrasoft. Vysokotlaký čistič HD 9/20-4 S Plus se vyznačuje vysoce kvalitním zpracováním a nejlepšími materiály. Robustní axiální čerpadlo s nerezovými písty a mosaznou hlavou pracuje vedle 4-pólového pomaloběžného motoru chlazeného vodou/vzduchem. Vestavěné hliníkové rámy tvoří lehký, ale robustní podvozek, který je vhodný i pro transport jeřábem. Pro maximální mobilitu a kompaktní design jsou jednotka motoru a čerpadla umístěny vertikálně podle upright konceptu. Na výběr máte další možnosti uložení příslušenství formou závěsné tašky a nastavitelného háku.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadlaMalá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosaziDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Ergonomická rotační tryska VibrasoftSnížení vibrací až o 30 %. Snižuje hlasitost a hladinu hluku Umožňuje delší a neúnavnou práci s rotační tryskou
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místě
- Výkyvná hlava čerpadla.
- Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku.
- Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohatá nabídka příslušenství a nástavbových sad
- Závěsná taška.
- Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
- Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 900
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|50 - 200
|Max. tlak (bar)
|250
|Příkon (kW)
|7
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|047
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|62,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|71,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
Vybavení
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Videa
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/20-4 S Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.