Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým, pomaloběžným motorem.
HD 6/16-4 MX: výkonný, mobilní vysokotlaký čistič se 4-pólovým, pomaloběžným motorem na střídavý proud, řízením tlakovým spínačem, otočným pracovním nástavcem a otočně uloženou vysokotlakou hadicí. Díky systému Servo Control lze množství vody a pracovní tlak řídit pohodlně přímo na stříkací pistoli. Výsuvné hliníkové držadlo zajišťuje jednoduchou manévrovatelnost a slouží kromě jiného k uložení příslušenství. Dávkovací systém čisticího prostředku SwitchChem umožňuje pomocí systému rychlé výměny flexibilní a dlouhou dobu používání i nasazení dvou různých čisticích prostředků. O práci bez únavy a časově úspornou přípravu stroje se starají vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlouzávěry EASY!: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku ke snížení síly nutné k držení spouště na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Dlouhou životnost garantuje robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
- Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
- Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
- Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybavení
- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|600
|Teplota přívodní vody (°C)
|až do 60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. tlak ( )
|240 / 24
|Příkon (kW)
|3,3
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|43,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|47
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/16-4 MXA Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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