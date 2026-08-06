Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus

Mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu se 4-pólovým, pomaloběžným motorem.

HD 6/16-4 MX: výkonný, mobilní vysokotlaký čistič se 4-pólovým, pomaloběžným motorem na střídavý proud, řízením tlakovým spínačem, otočným pracovním nástavcem a otočně uloženou vysokotlakou hadicí. Díky systému Servo Control lze množství vody a pracovní tlak řídit pohodlně přímo na stříkací pistoli. Výsuvné hliníkové držadlo zajišťuje jednoduchou manévrovatelnost a slouží kromě jiného k uložení příslušenství. Dávkovací systém čisticího prostředku SwitchChem umožňuje pomocí systému rychlé výměny flexibilní a dlouhou dobu používání i nasazení dvou různých čisticích prostředků. O práci bez únavy a časově úspornou přípravu stroje se starají vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlouzávěry EASY!: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku ke snížení síly nutné k držení spouště na nulu, dovolují rychlospojky EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Dlouhou životnost garantuje robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou.

Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
  • Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
  • Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
  • Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
  • Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
  • Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybavení
  • Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
  • Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
  • Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
  • Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
  • Bezproblémové uložení v servisních vozech.
  • Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
  • Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
  • Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 600
Teplota přívodní vody (°C) až do 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 160 / 16
Max. tlak ( ) 240 / 24
Příkon (kW) 3,3
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 43,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 47
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Flex
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 MXA Plus

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/16-4 MXA Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.