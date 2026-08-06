Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 SXA
Vysokotlaký čistič s ohřevem třídy super boduje vysokým průtokem a sofistikovanými prvky výbavy, jako je automatický hadicový naviják s 20m vysokotlakou hadicí Ultra Guard.
Až o 50 % kratší doba přípravy a velmi ergonomická práce: Vysokotlaký čistič HDS 12/18-4 SXA třídy super má integrovaný automatický naviják hadice včetně vysokotlaké hadice Ultra Guard. Toto řešení umožňuje navíjení a odvíjení 20 metrů dlouhé hadice s teflonovým povrchem pod úhlem až 45°. Pomaloběžný, vodou chlazený 4pólový motor a robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem zajišťují spolehlivý a bezpečný provoz. Režim eco!efficiency a optimalizovaná technika hořáku navíc zajišťují maximální hospodárnost. Díky intuitivnímu ovládání jedním tlačítkem a energeticky úsporné spouštěcí pistoli EASY!Force Advanced s 1050 milimetrů dlouhým pracovním nástavcem, servocontrol a patentované technologii trysek nabízí HDS 12/18-4 SXA také maximální uživatelský komfort. Chytrá koncepce mobility, 2 nádrže na čisticí prostředky s přesným dávkováním, možnosti odstraňování vodního kamene, osvědčená bezpečnostní technologie, vysoká snadnost údržby a ergonomické uložení příslušenství doplňují komplexní celkový balíček stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Buben pro automatické navíjení hadiceUmožňuje zkrátit dobu přípravy o více než 50 %. Umožňuje navíjení a odvíjení hadice pod úhlem až 45°, a to i pod tlakem.
Vysoká hospodárnostNa stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody. Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
Maximální účinnostOsvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“. Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem. Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bezpečnost provozu
- Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
- Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
- Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Kompletní příslušenství lze uložit přímo na vysavači. Pro sací hadici a síťový kabel jsou k dispozici dva háky.
- Prostorný úložný prostor, např. pro čisticí prostředky, rukavice nebo nářadí.
Dávkování čisticích prostředků
- Jednoduché přepínání mezi nádržkou na čisticí prostředky 1 a 2.
- Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
- Přesný dávkovací ventil zabezpečuje nízkou spotřebu.
Koncept mobility
- Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
- Integrovaná sklápěcí plocha pro přemísťování přes převýšení bez vynaložení velké síly.
- Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
- Stupeň páry lze volit pomocí plynulé regulace tlaku vody/kvantity na čerpadle.
- Jednoduché a intuitivní ovládání 1 tlačítkem.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1200
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|7,7
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (g/h)
|6,1
|Příkon (kW)
|8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|198
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|210,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 20 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- integrovaný automatický naviják hadice
- Tlakový spínač
- Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci
- Zástrčka pro změnu pólů
- SDS systém pro snížení vibrací
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Ochrana před chodem na sucho
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 12/18-4 SXA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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