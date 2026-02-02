Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 P Modul *EU
HD 8 / 18-4 M St střední třída s robustním 3pístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou válců a 4pólovým, pomalu běžícím třífázovým motorem. Vhodné pro horizontální a vertikální provoz.
Naše výkonná jednotka motoru/čerpadla HD 8/18-4 M PU s robustním třípístovým axiálním čerpadlem, mosaznou hlavou válců a čtyřpólovým pomaloběžným třífázovým motorem s řížením spínačem diferenciálního tlaku přesvědčí až o 20 procent vyšší efektivností energií a čisticím výkonem. Stacionární stroj Střední třídy je konstruován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Tříbodové upevnění na zadní straně umožňuje vertikální montáž na stěnu i horizontální vestavbu. Snadný přístup k vysokotlakému čerpadlu chráněnému vodním filtrem a elektronickým komponentám podtrhuje uživatelsky příjemnou konstrukci stroje především pro servis. Funkcí Servo control lze odpovídajícím výběrem trysky libovolně nastavovat množství vody a pracovní tlak. Všechny vysokotlaké komponenty jsou chráněné před zátěží v provozu Stand-by automatickým systémem snížení tlaku.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provozKonstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Příprava pro stacionární provozJednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|31,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|34
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 300 x 565
Obsah balení
- Servo Control
Vybavení
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 P Modul *EU
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.