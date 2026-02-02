Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 P Modul *EU

HD 8 / 18-4 M St střední třída s robustním 3pístovým axiálním čerpadlem s mosaznou hlavou válců a 4pólovým, pomalu běžícím třífázovým motorem. Vhodné pro horizontální a vertikální provoz.

Naše výkonná jednotka motoru/čerpadla HD 8/18-4 M PU s robustním třípístovým axiálním čerpadlem, mosaznou hlavou válců a čtyřpólovým pomaloběžným třífázovým motorem s řížením spínačem diferenciálního tlaku přesvědčí až o 20 procent vyšší efektivností energií a čisticím výkonem. Stacionární stroj Střední třídy je konstruován pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Tříbodové upevnění na zadní straně umožňuje vertikální montáž na stěnu i horizontální vestavbu. Snadný přístup k vysokotlakému čerpadlu chráněnému vodním filtrem a elektronickým komponentám podtrhuje uživatelsky příjemnou konstrukci stroje především pro servis. Funkcí Servo control lze odpovídajícím výběrem trysky libovolně nastavovat množství vody a pracovní tlak. Všechny vysokotlaké komponenty jsou chráněné před zátěží v provozu Stand-by automatickým systémem snížení tlaku.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provoz
Flexibilní provoz
Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
Příprava pro stacionární provoz
Příprava pro stacionární provoz
Jednoduché a robustní tříbodové upevnění na stěnu Kompaktní konstrukce, malá potřeba místa pro úschovu. Robustní plastový rám chrání spolehlivě čerpadlo před poškozením a znečištěním
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 31,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 34
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 300 x 565

Obsah balení

  • Servo Control

Vybavení

  • Tlakový spínač
Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
