Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M

Mobilní vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M na střídavý proud s třípístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní, spolehlivý stroj s vynikajícím výkonem čištění pro každodenní používání.

Náš mobilní vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M bez ohřevu je sériově vybaven četnými inovativními prvky pro bezpečnou a komfortní práci. Automatický systém snížení tlaku například chrání vysokotlaké komponenty před zatížením v režimu Stand-by, přičemž inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, zatímco se rychlouzávěry EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Stroj je vhodný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze a nabízí tak větší flexibilnost při používání. Robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí sílu a efektivnost energií až o 20 procent. Četné možnosti odložení a úschovy příslušenství během přepravy stroje i jeho uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis dovršují promyšlený koncept vysokotlakého čističe HD 7/14-4 M.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M: Kvalitní vybavení
Kvalitní vybavení
Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M: Flexibilní provoz
Flexibilní provoz
Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Uživatelsky přívětivý servis
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
  • Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
  • Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
  • Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
  • O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 700
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 140 / 14
Max. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Příkon (kW) 3,4
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 37
Hmotnost včetně obalu (kg) 40,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M

Videa

Oblasti použití
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/14-4 M

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

