Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M
Mobilní vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M na střídavý proud s třípístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní, spolehlivý stroj s vynikajícím výkonem čištění pro každodenní používání.
Náš mobilní vysokotlaký čistič HD 7/14-4 M bez ohřevu je sériově vybaven četnými inovativními prvky pro bezpečnou a komfortní práci. Automatický systém snížení tlaku například chrání vysokotlaké komponenty před zatížením v režimu Stand-by, přičemž inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, zatímco se rychlouzávěry EASY!Lock v porovnání s běžnými šroubovacími spoji postarají až o pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěla robustnost a dlouhá životnost. Stroj je vhodný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze a nabízí tak větší flexibilnost při používání. Robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí sílu a efektivnost energií až o 20 procent. Četné možnosti odložení a úschovy příslušenství během přepravy stroje i jeho uživatelsky přívětivá konstrukce pro servis dovršují promyšlený koncept vysokotlakého čističe HD 7/14-4 M.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybaveníSystém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost. Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor. Kvalitní mosazná hlava válců.
Flexibilní provozKonstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze. Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Vysoká mobilitaPosuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa. Bezproblémové uložení v servisních vozech. Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|140 / 14
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Příkon (kW)
|3,4
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|37
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|40,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
