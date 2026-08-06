Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Vynikající výkonové ukazatele (množství vody za hodinu 760 l při pracovním tlaku 180 bar) a komfortní buben na navíjení hadice předurčují HD 8/18-4 MXA pro každodenní nasazení.
Náš kompaktní, mobilní vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 8/18-4 MXA se 4-pólovým, pomaloběžným motorem přesvědčí pestrostí vybavení, uživatelsky přívětivou konstrukcí pro servis a vysokou flexibilitou při používání. Integrovaný automatický navíjecí buben hadice výrazně zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, nově vyvinuté, robustní třípístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou zvyšuje čisticí výkon a efektivnost energií o úctyhodných 20 procent a garantuje zároveň dlouhou životnost. Ochranu kvalitních komponent přebírá systém automatického snížení tlaku a velký vodní filtr. O práci bez únavy a časově nenáročnou přípravu stroje se starají inovativní řešení: Zatímco vysokotlaká pistole EASY!Force využívá reaktivní sílu vysokotlakého paprsku a snižuje tak sílu potřebnou pro držení spouště na nulu, rychlouzávěry EASY!Lock umožňují v porovnání s běžnými šroubovacími spoji až pětkrát rychlejší manipulaci, aniž by přitom utrpěly robustnost a dlouhá životnost. Příslušenství i volitelný pěnovací nástavec s nádobou najdou své bezpečné místo při přepravě díky promyšlenému řešení přímo na stroji.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
- Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
- Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
- Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|380 - 760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|46,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|50,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- Servo Control
- Rychlospojka
- Pěnovací tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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