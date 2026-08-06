Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA

Vysokotlaký čistič s ohřevem třídy Super: standardně s automatickým navijákem hadice, včetně 20 m hadice Ultra Guard HP s teflonovým povrchem a dvěma nádržemi na čisticí prostředek.

Mimořádně výkonný, mimořádně dobře vybavený, mimořádně uživatelsky přívětivý - vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20-4 SXA s automatickým navíjením hadice a integrovanou hadicí Ultra Guard HP. Hadicový naviják umožňuje navíjení a odvíjení 20metrové hadice s teflonovým povrchem pod úhlem až 45° a také zkracuje obvyklou dobu přípravy přibližně o polovinu. Vysoce kvalitní komponenty, jako je vodou chlazený 4pólový elektromotor, robustní 3pístové axiální čerpadlo s keramickým pístem, optimalizovaná technika hořáku a úsporný režim eco!efficiency, zajišťují maximální životnost a hospodárnost. Díky energeticky úsporné spouštěcí pistoli EASY!Force Advanced se servocontrol a 1050 milimetrovým pracovním nástavcem s patentovanou technologií trysek stroj zaujme také uživatelsky přívětivou ergonomií pro práci bez únavy. Kromě toho se HDS 13/20-4 SXA ovládá intuitivně pomocí jediného tlačítka, velmi snadno se udržuje a je vybaven důmyslnými bezpečnostními prvky i užitečnými možnostmi ukládání příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Buben pro automatické navíjení hadice
  • Umožňuje zkrátit dobu přípravy o více než 50 %.
  • Umožňuje navíjení a odvíjení hadice pod úhlem až 45°, a to i pod tlakem.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
  • Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
  • Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
  • Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Vysoká hospodárnost
  • Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
  • Díky optimálnímu přizpůsobení cyklů hořáku se spotřeba paliva v porovnání s provozem v plné zátěži snižuje až o 20 %.
Maximální účinnost
  • Osvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“.
  • Čtyřpólový elektromotor s třípístovým axiálním čerpadlem.
  • Vodou chlazený motor pro vysoký výkon a dlouhou životnost.
Bezpečnost provozu
  • Snadno přístupný vodní filtr chrání čerpadlo před částečkami nečistot ve vodě.
  • Bezpečnostní ventily, ochrana proti nedostatku vody a paliva zajišťují provozuschopnost stroje.
  • Systém Soft Damping System (SDS) kompenzuje vibrace a tlakové špičky ve vysokotlakém systému.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
  • Kompletní příslušenství lze uložit přímo na vysavači. Pro sací hadici a síťový kabel jsou k dispozici dva háky.
  • Prostorný úložný prostor, např. pro čisticí prostředky, rukavice nebo nářadí.
Dávkování čisticích prostředků
  • Jednoduché přepínání mezi nádržkou na čisticí prostředky 1 a 2.
  • Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí proplachu
  • Přesný dávkovací ventil zabezpečuje nízkou spotřebu.
Koncept mobility
  • Konstrukce "Jogger" s velkými gumovými koly a řídicím kolečkem.
  • Integrovaná sklápěcí plocha pro přemísťování přes převýšení bez vynaložení velké síly.
  • Madla pro snadnou přepravu a manévrovatelnost.
Jednoduché obslužné prvky
  • Stupeň páry lze volit pomocí plynulé regulace tlaku vody/kvantity na čerpadle.
  • Jednoduché a intuitivní ovládání 1 tlačítkem.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 600 - 1300
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 9,5
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 7,6
Příkon (kW) 9,5
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 1″
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 198
Hmotnost včetně obalu (kg) 210,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1210

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 20 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Vybavení

  • integrovaný automatický naviják hadice
  • Tlakový spínač
  • Volitelně provoz se dvěma pracovními nástavci
  • Zástrčka pro změnu pólů
  • SDS systém pro snížení vibrací
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Ochrana před chodem na sucho
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 SXA

Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 SXA

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.