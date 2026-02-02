Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus na střídavý proud s 3pístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní a spolehlivý stroj s vysokým čisticím výkonem a energetickou účinností pro každodenní použití.
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus je standardně vybaven řadou inovativních prvků výbavy pro bezpečnou a pohodlnou práci. Funkce automatického odlehčení tlaku chrání vysokotlaké součásti před zatížením například v pohotovostním režimu, zatímco inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu a rychlospojky EASY!Lock umožňují manipulaci, která je pětkrát rychlejší než konvenční šroubové spoje, aniž by byla ohrožena robustnost nebo dlouhá životnost. Stroj je vhodný pro vertikální nebo horizontální provoz a nabízí tak velkou flexibilitu při použití. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí výkon a energetickou účinnost přibližně o 20 %. Promyšlený koncept HD 6/16-4 M Plus završují četné možnosti uložení a uložení příslušenství tak, aby bylo bezpečné pro přepravu, a velmi nenáročný design stroje.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|600
|Teplota přívodní vody (°C)
|až do 60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. tlak ( )
|240 / 24
|Příkon (kW)
|3,3
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|37
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|40,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Náhradní díly HD 6/16-4 M Plus *EU
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
