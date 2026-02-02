Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU

Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus na střídavý proud s 3pístovým axiálním čerpadlem. Kompaktní a spolehlivý stroj s vysokým čisticím výkonem a energetickou účinností pro každodenní použití.

Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus je standardně vybaven řadou inovativních prvků výbavy pro bezpečnou a pohodlnou práci. Funkce automatického odlehčení tlaku chrání vysokotlaké součásti před zatížením například v pohotovostním režimu, zatímco inovativní vysokotlaká pistole EASY!Force využívá sílu zpětného rázu vysokotlakého paprsku ke snížení přídržné síly na nulu a rychlospojky EASY!Lock umožňují manipulaci, která je pětkrát rychlejší než konvenční šroubové spoje, aniž by byla ohrožena robustnost nebo dlouhá životnost. Stroj je vhodný pro vertikální nebo horizontální provoz a nabízí tak velkou flexibilitu při použití. Robustní 3-pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců zvyšuje čisticí výkon a energetickou účinnost přibližně o 20 %. Promyšlený koncept HD 6/16-4 M Plus završují četné možnosti uložení a uložení příslušenství tak, aby bylo bezpečné pro přepravu, a velmi nenáročný design stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vybavení
Flexibilní provoz
Vysoká mobilita
Promyšlené uložení příslušenství
Uživatelsky přívětivý servis
Řešení, která šetří sílu a čas
Vyšší efektivnost energií
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 600
Teplota přívodní vody (°C) až do 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 160 / 16
Max. tlak ( ) 240 / 24
Příkon (kW) 3,3
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 37
Hmotnost včetně obalu (kg) 40,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 700

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Vysokotlaký čistič HD 6/16-4 M Plus *EU
Oblasti použití
  • Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 6/16-4 M Plus *EU

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.