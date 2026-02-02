Vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic

HD 9/25 G je nejvýkonnější studenovodní vysokotlaký čistič s benzínovým motorem v naší řadě Classic. Vyniká soběstačným napájením a pracovním tlakem až 250 barů.

S pracovním tlakem až 250 barů, 900 litry vody za hodinu a robustním čerpadlem klikového hřídele zvládne studenovodní vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic bez námahy i velmi náročné čisticí úkoly. Díky výkonnému zážehovému motoru EU STAGE V, který eliminuje potřebu externího napájení, a vybavenému robustním rámem z ocelových trubek a koly odolnými proti propíchnutí je HD 9/25 G Classic vhodný pro těžké použití na stavbách, v řemeslech, v obcích nebo u stavebních firem. Ergonomická rukojeť a velmi kompaktní rozměry a úložný prostor pro příslušenství, například pro vysokotlakou hadici a prac. nástavec, usnadňují manipulaci a přepravu stroje v autě. Důležité součásti stroje jsou snadno přístupné pro servisní úkoly a účinně chráněny termo a bezpečnostními ventily a také velkým vodním filtrem.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic: Nezávislost
Nezávislost
Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Bezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic: Robustní s dlouhou životností
Robustní s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
  • Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
  • Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 900
Pracovní tlak (bar/MPa) 250 / 25
Max. tlak (bar/MPa) 300 / 30
Přívod vody 3/4″
Druh pohonu Benzín
Typ motoru G390FA
počet současných uživatelů 1
Mobilita Vysoký
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 56,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 64,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 878 x 538 x 702

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Power tryska
  • Vodní filtr

Vybavení

  • Cage - ochranný rám
  • Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/25 G Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.