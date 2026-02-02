Vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G je nejvýkonnější studenovodní vysokotlaký čistič s benzínovým motorem v naší řadě Classic. Vyniká soběstačným napájením a pracovním tlakem až 250 barů.
S pracovním tlakem až 250 barů, 900 litry vody za hodinu a robustním čerpadlem klikového hřídele zvládne studenovodní vysokotlaký čistič HD 9/25 G Classic bez námahy i velmi náročné čisticí úkoly. Díky výkonnému zážehovému motoru EU STAGE V, který eliminuje potřebu externího napájení, a vybavenému robustním rámem z ocelových trubek a koly odolnými proti propíchnutí je HD 9/25 G Classic vhodný pro těžké použití na stavbách, v řemeslech, v obcích nebo u stavebních firem. Ergonomická rukojeť a velmi kompaktní rozměry a úložný prostor pro příslušenství, například pro vysokotlakou hadici a prac. nástavec, usnadňují manipulaci a přepravu stroje v autě. Důležité součásti stroje jsou snadno přístupné pro servisní úkoly a účinně chráněny termo a bezpečnostními ventily a také velkým vodním filtrem.
Charakteristické znaky a výhody
NezávislostUmožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení. Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V. Komfortní ruční start.
Vysoká mobilitaBezpečnostní kola zaručují trvale vysokou míru mobility. S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech. Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.
Robustní s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr. Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Možnosti uložení příslušenství
- Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Ergonomická rukojeť a uložení hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Max. tlak (bar/MPa)
|300 / 30
|Přívod vody
|3/4″
|Druh pohonu
|Benzín
|Typ motoru
|G390FA
|počet současných uživatelů
|1
|Mobilita
|Vysoký
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|56,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|64,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|878 x 538 x 702
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standard
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Power tryska
- Vodní filtr
Vybavení
- Cage - ochranný rám
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 9/25 G Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.