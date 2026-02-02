Vysokotlaký čistič HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Vysokotlaký čistič HDS E 8/16-4 M s elektrickým ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny. Díky izolaci bojleru a stupni eco!efficiency chrání rozpočet a životní prostředí.

Inovativní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS E 8/16-4M Vás přesvědčí vynikající efektivitou spotřeby energie a mimořádně vysokou pracovní teplotou. Díky moderní, vysoce účinné izolaci bojleru ze speciálního pěnového materiálu výrazně klesla spotřeba elektrické energie v trvalém provozu Stand-by. Tak lze ušetřit až 40 % energie. Režim eco!effiency přepne zařízení automaticky do mimořádně efektivního 60° C provozu a ušetří tím cenné zdroje. Vysoká pracovní teplota maximálně 85° C je zvlášť výhodná u mastných a olejových nečistot, přičemž díky funkci Servo Control lze udržet teplotu v trvalém provozu až na 80 ° C. Komora s rychlým ohřevem umožňuje výrazně zkrátit dobu předohřevu. Vysokotlaký čistič s ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny nebo kde jsou dokonce zakázané, např. v potravinářství, nemocnicích, vývařovnách nebo průmyslových provozech.ozu až na 80 ° C. Komora s rychlým ohřevem umožňuje výrazně zkrátit dobu předohřevu. Vysokotlaký čistič s ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny nebo kde jsou dokonce zakázané, např. v potravinářství, nemocnicích, vývařovnách nebo průmyslových provozech.

Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně účinné využívání energie, pro vysokou úsporu nákladů
  • Díky vynikajícímu izolačnímu materiálu úspora energie až 40 % v režimu stand by.
  • Jedinečný režim eco efficiency
Mimořádně vysoká pracovní teplota
  • Velký zásobník vody (max. 85 °C).
  • Až 30 °C v nepřetržitém provozu
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Servo Control
  • Pro výrazně vyšší teplotu vody na příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 760
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) min. 30 - max. 85
Příkon (kW) 17,5
Napájecí kabel (m) 5
Topný výkon (kW) 12
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 119,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 130,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Elektrický ohřev (12kW/24kW) bez vyvíjení spalin
  • Ovládací lišta s osvětlením displeje
  • Tlakový spínač
  • 2 nádržky na čisticí prostředky
  • Servo Control
Oblasti použití
  • Vysokotlaký čistič s ohřevem pro provoz bez spalin ve vnitřních prostorách
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.