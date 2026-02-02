Vysokotlaký čistič HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Vysokotlaký čistič HDS E 8/16-4 M s elektrickým ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny. Díky izolaci bojleru a stupni eco!efficiency chrání rozpočet a životní prostředí.
Inovativní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS E 8/16-4M Vás přesvědčí vynikající efektivitou spotřeby energie a mimořádně vysokou pracovní teplotou. Díky moderní, vysoce účinné izolaci bojleru ze speciálního pěnového materiálu výrazně klesla spotřeba elektrické energie v trvalém provozu Stand-by. Tak lze ušetřit až 40 % energie. Režim eco!effiency přepne zařízení automaticky do mimořádně efektivního 60° C provozu a ušetří tím cenné zdroje. Vysoká pracovní teplota maximálně 85° C je zvlášť výhodná u mastných a olejových nečistot, přičemž díky funkci Servo Control lze udržet teplotu v trvalém provozu až na 80 ° C. Komora s rychlým ohřevem umožňuje výrazně zkrátit dobu předohřevu. Vysokotlaký čistič s ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny nebo kde jsou dokonce zakázané, např. v potravinářství, nemocnicích, vývařovnách nebo průmyslových provozech.ozu až na 80 ° C. Komora s rychlým ohřevem umožňuje výrazně zkrátit dobu předohřevu. Vysokotlaký čistič s ohřevem se používá tam, kde se nesmí vyskytovat spaliny nebo kde jsou dokonce zakázané, např. v potravinářství, nemocnicích, vývařovnách nebo průmyslových provozech.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně účinné využívání energie, pro vysokou úsporu nákladů
- Díky vynikajícímu izolačnímu materiálu úspora energie až 40 % v režimu stand by.
- Jedinečný režim eco efficiency
Mimořádně vysoká pracovní teplota
- Velký zásobník vody (max. 85 °C).
- Až 30 °C v nepřetržitém provozu
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Servo Control
- Pro výrazně vyšší teplotu vody na příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|300 - 760
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Příkon (kW)
|17,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Topný výkon (kW)
|12
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|119,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|130,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 6, 250 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- Elektrický ohřev (12kW/24kW) bez vyvíjení spalin
- Ovládací lišta s osvětlením displeje
- Tlakový spínač
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Servo Control
Oblasti použití
- Vysokotlaký čistič s ohřevem pro provoz bez spalin ve vnitřních prostorách
Příslušenství
