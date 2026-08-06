Vysokotlaký čistič HD 7/14-4 MXA Plus
Praktický vysokotlaký čistič HD 7/14-4 MXA Plus se snadno ovládá a díky 14m hadici s navíjecím bubnem zvládne i úklid rozlehlých prostor. Pyšní se pracovním tlakem 14 MPa.
Spolehlivý vysokotlaký čistič HD 7/14-4 MXA Plus se postará o kvalitní úklid na staveništích i veřejných prostranstvích. Díky pracovnímu tlaku 14 MPa zvládne i čištění odolné špíny. Dokonalé výsledky zajišťuje výkonné třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou válce. Životnost stroje prodlužuje automatická přetlaková pojistka a vodní filtr. Čistič se hodí i k úklidu rozlehlých ploch – je vybaven 15 m dlouhou hadicí, která se při práci postupně odmotává z navíjecího bubnu. Nepřekáží vám tak pod nohama. Dvojice robustních koleček a výsuvné madlo pak usnadňují přesun stroje. Vysokotlakou pistoli EASY!Force nemusíte při úklidu neustále mačkat, takže se vám ruka příliš neunaví. Spojky EASY!Lock ulehčují výměnu trysek, takže příprava na úklid nezabere moc času.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický buben na navíjení hadice s pružinovým pohonem
- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
- Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Doplňková opěrná noha
- Zvětšuje opěrnou plochu stroje.
- Zvyšuje stabilitu stroje při provozu ve vertikální poloze.
Kvalitní vybavení
- Systém automatického snížení tlaku na ochranu komponent prodlužuje jejich životnost.
- Výkonný, čtyřpólový, vzduchem chlazený elektromotor.
- Kvalitní mosazná hlava válců.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Vysoká mobilita
- Posuvná rukojeť, kterou lze zasunout stiskem tlačítka, zvyšuje kompaktnost stroje a snižuje potřebu místa.
- Bezproblémové uložení v servisních vozech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Flexibilní provoz
- Konstruovaný pro provoz ve svislé i vodorovné poloze.
- Maximální stabilita při vodorovném provozu, protože se kola nedotýkají podlahy.
Uživatelsky přívětivý servis
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
- Velký, snadno dostupný jemný vodní filtr k ochraně čerpadla před částečkami nečistot ve vodě.
Řešení, která šetří sílu a čas
- Vysokotlaká pistole EASY!Force pro práci bez únavy.
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Vyšší efektivnost energií
- Nově vyvinuté třípístové axiální čerpadlo s podstatně nižšími ztrátami proudění a tlaku.
- O 20 procent vyšší výkon čištění a efektivita energií.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|700
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|140 / 14
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Příkon (kW)
|3,4
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|43,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|47
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro práci na stavbách, pro řemesla, správce budov a obce.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 7/14-4 MXA Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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