Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 S/ S Plus
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/21-4 S nabízí skvělý výkon a nejvyšší kvalitu třídy Super – díky ergonomické konstrukci představuje ideální přístroj pro každodenní používání.
Vysokotlaký čistič bez ohřevu HD 10/21-4 S je ideální pro každodenní používání v náročných podmínkách. Ty nejlepší materiály garantují nejvyšší kvalitu – typický Kärcher. Uvnitř stroje se robustní axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou postará společně se 4-pólovým pomaloběžným motorem chlazeným vodou/vzduchem o dostatečný výkon. Integrované hliníkové rámy snižují hmotnost a tvoří lehký, ale odolný podvozek vhodný pro manipulaci jeřábem. Pro kompaktní design a maximální mobilitu jsou jednotka motoru a čerpadla seřazeny vertikálně podle upright konceptu. Na výběr máte další možnosti uložení příslušenství formou závěsné tašky a nastavitelného háku. Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 S umožňuje ergonomickou práci na nejvyšší úrovni. Pomocí pistole EASY!Force Advanced, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení potřebné síly pro stisk rukojeti na nulu, můžete bez námahy pracovat. Rotační pracovní nástavec z ušlechtilé oceli o délce 1050 milimetrů představuje důležitou podporu. Díky funkci Servo Control nastavíte tlak a množství vody přímo mezi pistolí a pracovním nástavcem.
Charakteristické znaky a výhody
Kompaktní Upright koncept díky vertikální konstrukci s vertikálně instalovanou jednotkou motoru a čerpadlaMalá plocha stání a obvodové rozměry nenáročné na místo Snadné manévrování a přeprava Maximální stabilita zajišťuje bezpečné stání stroje.
Čtyřpólový pomaloběžný motor s chlazením vodou a vzduchem, robustní čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a hlavou válců z mosaziDlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu. Silný výkon s vysokou efektivností. S funkcí sání a teplotou vody až do 60 °C.
Promyšlený koncept servisu umožňuje rychlé nasazení přímo v místěVýkyvná hlava čerpadla. Praktická kontrolka stavu oleje a kanál na vypouštění oleje integrovaný do podvozku. Modulový koncept konstrukce se skládá z čerpadla, motoru a skříňového rozvaděče.
Bohaté příslušenství s adaptéry EASY!Lock
- Tlak a množství vody lze nastavit funkcí Servo Control přímo mezi pracovním nástavec a pistolí.
- Pistole EASY!Force Advanced pro neúnavnou práci díky využití zpětného rázu vysokotlakého paprsku
- Rotující pracovní nástavec o délce 1050 mm.
Bohaté možnosti uložení příslušenství přímo na stroji
- Závěsná taška.
- Nastavitelné háčky, např. jako 2. odkládací místo pro pracovní nástavec nebo elektrický kabel
- Uložení vysokotlaké hadice.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|376 - 424
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500 - 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar)
|50 - 210
|Max. tlak (bar)
|250
|Příkon (kW)
|8
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|050
|Přívod vody
|1″
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|63,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|71,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Ruční vysokotlaká pistole s vložkou Softgrip
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Prémiová kvalita
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Vybavení
- 4-pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou
- Třípístové axiální čerpadlo: s nerezovám pístem
- Tlakový spínač
- Integrovaný vodní filtr
- Průhledové sklíčko - stav oleje
- Vstup vody z mosazi
Videa
Oblasti použití
- Čištění traktorů, strojů a zařízení v zemědělství
- Čištění strojů a vybavení na stavbě, jako např. míchaček, lešení, kolových nakladačů nebo čerpadel betonu
- Čištění výrobních strojů v průmyslu, jako např. lakovacích zařízení, ve výrobě potravin nebo zpracovatelském průmyslu
- Čištění vozidel a dopravních prostředků jako nákladních vozů, lodí, letadel nebo autobusů
- Čištění komunálních prostor jako veřejných prostranství, vjezdů, studní nebo parkovacích ploch
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 10/21-4 S/ S Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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