Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je limitovaná edice vysokotlakého čističe na studenou vodu vyrobená z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybavená exkluzivním příslušenstvím.

Limitovaná edice černého vysokotlakého čističe HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, je kompaktní a výkonný vysokotlaký čistič s 4pólovým, pomalu běžným třífázovým motorem. Udržitelný design, který využívá 30 % recyklovaných materiálů, splňuje nejvyšší ekologické standardy a šetří cenné zdroje. Automatický pružinový naviják hadice zjednodušuje manipulaci, šetří čas při přípravě a zvyšuje bezpečnost provozu. Výsuvná rukojeť a integrované možnosti úložení zajišťují vysokou přenosnost a kompaktní skladování. Výkonné 3pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců a automatickým odlehčením tlaku zajišťuje dlouhou životnost. Příslušenství zahrnuje 1 litr RM 82N, pěnovou trysku, LED osvětlení trysky a eco! booster trysku. Integrovaný držák EASY!Lock TR20 poskytuje prostor pro příslušenství. Přímý přístup k čerpadlu a elektrické skříňce zjednodušuje údržbu a servis.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Automatický pružinový naviják hadice
Automatický pružinový naviják hadice
Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí. Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím. Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Vysoce kvalitní příslušenství
Vysoce kvalitní příslušenství
1 litr čisticího prostředku RM 82N a pěnová tryska. eco!Booster tryska pro rychlé a šetrné čištění. LED osvětlení trysky pro špatné světelné podmínky.
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Udržitelnost
Udržitelnost
Design s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Balení bez EPS: poskytuje robustní, ekologickou ochrannou výplň díky vlnitému kartonu s voštinovou strukturou a chrání citlivé povrchy díky odolnému povlaku z hrachového škrobu. eco!Booster tryska zvyšuje čisticí výkon a zároveň šetří vodu a energii.
Jednoduchá údržba a snadný servis
  • Přímý a uživatelsky přívětivý přístup k čerpadlu.
  • Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
  • Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
Vysoká mobilita
  • Kompaktní stroj s malými prostorovými nároky díky tlačnému madlu, které lze stisknutím tlačítka zasunout.
  • Snadné skladování v servisních vozidlech.
  • Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
  • Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
  • EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
  • Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 380 - 760
Teplota přívodní vody (°C) 60
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Příkon (kW) 4,6
Napájecí kabel (m) 5
Přívod vody 3/4″
Barva Černá
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 49,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 53,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 455 x 966

¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotační tryska
  • eco!Booster
  • Servo Control
  • Rychlospojka
  • Pěnovací tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Flex
  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.