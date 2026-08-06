Vysokotlaký čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je limitovaná edice vysokotlakého čističe na studenou vodu vyrobená z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybavená exkluzivním příslušenstvím.
Limitovaná edice černého vysokotlakého čističe HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a vybaveného exkluzivním příslušenstvím, je kompaktní a výkonný vysokotlaký čistič s 4pólovým, pomalu běžným třífázovým motorem. Udržitelný design, který využívá 30 % recyklovaných materiálů, splňuje nejvyšší ekologické standardy a šetří cenné zdroje. Automatický pružinový naviják hadice zjednodušuje manipulaci, šetří čas při přípravě a zvyšuje bezpečnost provozu. Výsuvná rukojeť a integrované možnosti úložení zajišťují vysokou přenosnost a kompaktní skladování. Výkonné 3pístové axiální čerpadlo s mosaznou hlavou válců a automatickým odlehčením tlaku zajišťuje dlouhou životnost. Příslušenství zahrnuje 1 litr RM 82N, pěnovou trysku, LED osvětlení trysky a eco! booster trysku. Integrovaný držák EASY!Lock TR20 poskytuje prostor pro příslušenství. Přímý přístup k čerpadlu a elektrické skříňce zjednodušuje údržbu a servis.
Charakteristické znaky a výhody
Automatický pružinový naviják hadiceMaximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí. Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím. Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.
Vysoce kvalitní příslušenství1 litr čisticího prostředku RM 82N a pěnová tryska. eco!Booster tryska pro rychlé a šetrné čištění. LED osvětlení trysky pro špatné světelné podmínky.
UdržitelnostDesign s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Balení bez EPS: poskytuje robustní, ekologickou ochrannou výplň díky vlnitému kartonu s voštinovou strukturou a chrání citlivé povrchy díky odolnému povlaku z hrachového škrobu. eco!Booster tryska zvyšuje čisticí výkon a zároveň šetří vodu a energii.
Jednoduchá údržba a snadný servis
- Přímý a uživatelsky přívětivý přístup k čerpadlu.
- Snadný přístup k hlavě válců otevřenou částí ve spodní části stroje.
- Rychlý přístup k elektroskříni jednoduchým odejmutím krytu.
Vysoká mobilita
- Kompaktní stroj s malými prostorovými nároky díky tlačnému madlu, které lze stisknutím tlačítka zasunout.
- Snadné skladování v servisních vozidlech.
- Integrované možnosti uložení příslušenství snižují dobu přípravy.
Promyšlené uložení příslušenství
- Držák pro upevnění pěnovacího nástavce s nádobou
- EASY!Lock TR20 umožňuje uložení Power trysky nebo čističe ploch přímo na stroji.
- Praktická přihrádka na trysky pro uložení rotační trysky.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|380 - 760
|Teplota přívodní vody (°C)
|60
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Příkon (kW)
|4,6
|Napájecí kabel (m)
|5
|Přívod vody
|3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|49,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|53,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Pouze zařízení, všechny plastové díly bez příslušenství.
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotační tryska
- eco!Booster
- Servo Control
- Rychlospojka
- Pěnovací tryska
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Typ vysokotlaké hadice: Flex
- Integrovaný buben na navíjení hadice
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Ideální pro čištění vozidel, stavebnictví a dopravu i v průmyslu.
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.