iSolar 800 Advanced
Hlava kartáče iSolar 800, šířka 800 mm, pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Se dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a flexibilním úhlovým kloubem. Pro fotovoltaické systémy.
Slunečné vyhlídky! Kartáčová hlava iSolar 800 s pracovní šířkou 800 mm je vhodná pro vysokotlaké čističe s průtokem vody 700 až 1 000 l / h. iSolar 800 je vybaven dvěma protiběžnými kotoučovými kartáči a používá se k čištění fotovoltaických systémů. Protiběžné kartáče vyvažují všechny příčné síly a zajišťují optimální manipulaci. Flexibilní úhlový kloub na připojení hlavy kartáče usnadňuje práci. Zajišťuje, aby štětiny ležely rovně, což umožňuje důsledně rovnoměrné výsledky čištění. Hlava kartáče je navržena pro zvláště vysoký výkon v oblasti - ideální pro čištění velkých systémů, například na střechách.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|700 / 1000
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Připojovací závit
|M 18
|Průměr (mm)
|800
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění fotovoltaických systémů
Příslušenství
Náhradní díly iSolar 800 Advanced
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.