Vysokotlaký čistič HDS 9/20-4 M Classic

Spolehlivý, snadno ovladatelný vysokotlaký čistič s ohřevem a s vynikajícím poměrem cena/výkon, vybavený kvalitním čerpadlem s klikovým hřídelem a robustním trubkovým ocelovým rámem.

Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 9/20-4 M Classic se díky osvědčeným a obzvláště výkonným a spolehlivým komponentům vyznačuje nejjednodušší obsluhou, snadnou údržbou a nejlepšími výsledky čištění. Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem, chráněné před znečištěním vodním filtrem, a nízkootáčkový 4pólový elektromotor zajišťují vysoký výkon a dlouhou životnost. Díky otevřené konstrukci jsou všechny důležité součásti velmi snadno přístupné, zatímco maximální ochranu zajišťuje robustní trubkový ocelový rám. Díky tomu je HDS 9/20-4 M Classic vhodný pro nejnáročnější použití v drsných podmínkách, například na stavbách nebo v zemědělství. Integrované jeřábové háky a velká kola odolná proti propíchnutí usnadňují přepravu na staveniště a zpět. Stroj střední třídy je také standardně vybaven osvědčenou vysokotlakou pistolí Classic, 30litrovou palivovou nádrží pro velmi dlouhé čisticí aplikace a praktickými možnostmi pro uložení příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 9/20-4 M Classic: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Vysokotlaký čistič HDS 9/20-4 M Classic: Spolehlivost
Spolehlivost
Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Vysokotlaký čistič HDS 9/20-4 M Classic: Účinná konstrukce hořáku
Účinná konstrukce hořáku
Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
  • Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
  • S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 900
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Příkon (kW) 7
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,8
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 4,7
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 124
Hmotnost včetně obalu (kg) 134
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1075 x 722 x 892

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standard
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • ANTI!Twist
  • Tlakový spínač
  • Zástrčka pro změnu pólů
Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 9/20-4 M Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.