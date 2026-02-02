Vysokotlaký čistič HDS 9/20-4 M Classic
Spolehlivý, snadno ovladatelný vysokotlaký čistič s ohřevem a s vynikajícím poměrem cena/výkon, vybavený kvalitním čerpadlem s klikovým hřídelem a robustním trubkovým ocelovým rámem.
Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 9/20-4 M Classic se díky osvědčeným a obzvláště výkonným a spolehlivým komponentům vyznačuje nejjednodušší obsluhou, snadnou údržbou a nejlepšími výsledky čištění. Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem, chráněné před znečištěním vodním filtrem, a nízkootáčkový 4pólový elektromotor zajišťují vysoký výkon a dlouhou životnost. Díky otevřené konstrukci jsou všechny důležité součásti velmi snadno přístupné, zatímco maximální ochranu zajišťuje robustní trubkový ocelový rám. Díky tomu je HDS 9/20-4 M Classic vhodný pro nejnáročnější použití v drsných podmínkách, například na stavbách nebo v zemědělství. Integrované jeřábové háky a velká kola odolná proti propíchnutí usnadňují přepravu na staveniště a zpět. Stroj střední třídy je také standardně vybaven osvědčenou vysokotlakou pistolí Classic, 30litrovou palivovou nádrží pro velmi dlouhé čisticí aplikace a praktickými možnostmi pro uložení příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
SpolehlivostRobustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Účinná konstrukce hořákuVysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
- Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
- S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|300 - 900
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|7
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|5,8
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|4,7
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|124
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|134
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1075 x 722 x 892
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standard
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- ANTI!Twist
- Tlakový spínač
- Zástrčka pro změnu pólů
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 9/20-4 M Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.