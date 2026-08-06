Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic

Spolehlivý, robustní a mobilní: vysokotlaký čistič třídy super s trubkovým ocelovým rámem a čerpadlem s klikovým hřídelem přesvědčí při každodenním používání v nejnáročnějších podmínkách.

Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20-4 S Classic, vyvinutý pro použití v náročných podmínkách, například na stavbách, v zemědělství nebo v automobilovém a dopravním průmyslu, vyniká špičkovým výkonem, nekomplikovanou obsluhou a velmi dobrým poměrem cena/výkon. Díky otevřené konstrukci s robustním ocelovým rámem jsou všechny důležité součásti vždy přístupné a jejich údržba je velmi snadná. Srdcem stroje třídy super je výkonné čerpadlo s klikovým hřídelem, mosaznou hlavou válce a pístem s keramickými pouzdry, zatímco nízkootáčkový 4pólový elektromotor zajišťuje bezpečný a dlouhotrvající provoz. Požadovaný pracovní tlak a průtok vody lze navíc pohodlně nastavit přímo na čerpadle, které je chráněno osvědčenou bezpečnostní technologií. Díky 30litrové nádrži lze snadno provádět i velmi dlouhé čištění, zatímco standardní vysokotlaká pistole Classic zajišťuje nejlepší výsledky čištění. Přepínatelný režim eco!efficiency umožňuje provádět práci i ve velmi úsporném teplotním rozsahu 60 °C při plném průtoku vody.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic: Spolehlivost
Spolehlivost
Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic: Účinná konstrukce hořáku
Účinná konstrukce hořáku
Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
  • Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
  • S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 600 - 1300
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 8,9
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 7,2
Příkon (kW) 9,5
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 157
Hmotnost včetně obalu (kg) 167
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1075 x 722 x 915

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovní nástavec: 1050 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Tlakový spínač
  • Zástrčka pro změnu pólů
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic
Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic

Videa

Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 S Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.