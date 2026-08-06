Vysokotlaký čistič HDS 13/20-4 S Classic
Spolehlivý, robustní a mobilní: vysokotlaký čistič třídy super s trubkovým ocelovým rámem a čerpadlem s klikovým hřídelem přesvědčí při každodenním používání v nejnáročnějších podmínkách.
Mobilní vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 13/20-4 S Classic, vyvinutý pro použití v náročných podmínkách, například na stavbách, v zemědělství nebo v automobilovém a dopravním průmyslu, vyniká špičkovým výkonem, nekomplikovanou obsluhou a velmi dobrým poměrem cena/výkon. Díky otevřené konstrukci s robustním ocelovým rámem jsou všechny důležité součásti vždy přístupné a jejich údržba je velmi snadná. Srdcem stroje třídy super je výkonné čerpadlo s klikovým hřídelem, mosaznou hlavou válce a pístem s keramickými pouzdry, zatímco nízkootáčkový 4pólový elektromotor zajišťuje bezpečný a dlouhotrvající provoz. Požadovaný pracovní tlak a průtok vody lze navíc pohodlně nastavit přímo na čerpadle, které je chráněno osvědčenou bezpečnostní technologií. Díky 30litrové nádrži lze snadno provádět i velmi dlouhé čištění, zatímco standardní vysokotlaká pistole Classic zajišťuje nejlepší výsledky čištění. Přepínatelný režim eco!efficiency umožňuje provádět práci i ve velmi úsporném teplotním rozsahu 60 °C při plném průtoku vody.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
SpolehlivostOsvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Účinná konstrukce hořákuVysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
- Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
- S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|600 - 1300
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|8,9
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|7,2
|Příkon (kW)
|9,5
|Napájecí kabel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|157
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|167
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1075 x 722 x 915
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Specifikace vysokotlaké hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovní nástavec: 1050 mm
- Power tryska
Vybavení
- Tlakový spínač
- Zástrčka pro změnu pólů
Videa
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 13/20-4 S Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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